GSMA, 2013 yılının en iyi mobil cihaz ve uygulamaları için adaylarını belirledi

GSMA Organizasyonu, 18. Global Mobil Ödülleri için farklı kategorilerde yer alan adaylarını tek tek belirledi. En iyilerin ilan edileceği ödül töreni, 26 Şubat Salı günü, İngiltere'nin en sevilen yazar, aktör ve komedyenlerinden David Walliams'ın sunumuyla Barcelona'da gerçekleştirilecek.

Hatırlatmak gerekirse, geçtiğimiz yıl en iyi cep telefonu Nokia C3-00, en iyi akıllı telefon Samsung Galaxy S II, en iyi tablet Apple iPad 2, iş dünyasına yönelik en iyi mobil uygulama Citrix Receiver, tüketicilere yönelik en iyi mobil uygulama Angry Birds Rio, uzmanların tercihi en iyi mobil uygulama WhatsApp ve en yenilikçi mobil uygulama ise SwiftKey seçilmişti.



İşte 2013 yılının farklı kategorilerdeki adayları:



En iyi cep telefonu (Java platformlu):



Nokia 103

Nokia Asha 302

Nokia Asha 305

Samsung C3312 Duos



En iyi akıllı telefon:

Apple iPhone 5

HTC Droid DNA / J Butterfly / DLX

Nokia Lumia 920

Samsung Galaxy Note II

Samsung Galaxy S III



En iyi tablet:

Amazon Kindle Fire HD 8.9

Apple iPad Mini

Apple iPad 4

Asus Transformers Infinity

Google Nexus 7

Samsung Galaxy Note 10.1



Tüketicilere yönelik en iyi mobil uygulama:

Instagram

Facebook

Youtube

Temple Run

Twitter



İş dünyasına yönelik en iyi mobil uygulama:

Documents to Go - Premium Office Suite

Dropbox

Evernote

Google Drive

Paypal En yenilikçi mobil uygulama:

iButterfly

Chok! Chok! Chok!

Swype Beta (Versiyon 1.3)

Etisalat's Flous Service

Woolworths Applications for iPhone, iPad, iPod and Android

Viggle



Uzmanların tercihi: Dropbox



Flipboard



Sky Sports F1 Companion



Square



Waze

http://www.globalmobileawards.com/nominees-2013/