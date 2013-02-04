GSMA, 2013 yılının en iyi mobil cihaz ve uygulamaları için adaylarını belirledi

Haber Editörü
GSMA Organizasyonu, 18. Global Mobil Ödülleri için farklı kategorilerde yer alan adaylarını tek tek belirledi. En iyilerin ilan edileceği ödül töreni, 26 Şubat Salı günü, İngiltere'nin en sevilen yazar, aktör ve komedyenlerinden David Walliams'ın sunumuyla Barcelona'da gerçekleştirilecek.
Hatırlatmak gerekirse, geçtiğimiz yıl en iyi cep telefonu Nokia C3-00, en iyi akıllı telefon Samsung Galaxy S II, en iyi tablet Apple iPad 2, iş dünyasına yönelik en iyi mobil uygulama Citrix Receiver, tüketicilere yönelik en iyi mobil uygulama Angry Birds Rio, uzmanların tercihi en iyi mobil uygulama WhatsApp ve en yenilikçi mobil uygulama ise SwiftKey seçilmişti.
İşte 2013 yılının farklı kategorilerdeki adayları:
En iyi cep telefonu (Java platformlu):
- Nokia 103
- Nokia Asha 302
- Nokia Asha 305
- Samsung C3312 Duos
En iyi akıllı telefon:
- Apple iPhone 5
- HTC Droid DNA / J Butterfly / DLX
- Nokia Lumia 920
- Samsung Galaxy Note II
- Samsung Galaxy S III
En iyi tablet:
- Amazon Kindle Fire HD 8.9
- Apple iPad Mini
- Apple iPad 4
- Asus Transformers Infinity
- Google Nexus 7
- Samsung Galaxy Note 10.1
Tüketicilere yönelik en iyi mobil uygulama:
- Youtube
- Temple Run
- Twitter
İş dünyasına yönelik en iyi mobil uygulama:
- Documents to Go - Premium Office Suite
- Dropbox
- Evernote
- Google Drive
- Paypal
En yenilikçi mobil uygulama:
- iButterfly
- Chok! Chok! Chok!
- Swype Beta (Versiyon 1.3)
- Etisalat's Flous Service
- Woolworths Applications for iPhone, iPad, iPod and Android
- Viggle
Uzmanların tercihi:
- Dropbox
- Flipboard
- Sky Sports F1 Companion
- Square
- Waze
http://www.globalmobileawards.com/nominees-2013/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
galaxy note 10.1
temple run
everynote
filipboard
elmacılar akıl edemeyip kendilerini yakarlar.
MALın iyisinden anlamıyorlar,çürük elmalara dünya paralar veriyorlar.
Xperia z 2013 te tanitildi odul verilecekler 2012 cihazlari optimus g falanda genel olarak droid dna nin aynisi hatta dna da 1080p ekran var daha iyi denebilir tek padfone 2 olabilirdi o da farkli konsept diye yok heralde
aklıma meşhurr pepsi reklamı geldi tıssssss