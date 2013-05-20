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G.Skill Trident X 16GB DDR3 2133MHz bellek video inceleme

6 yıl
28,5b
1
Ram
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
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Bu videomuzda G.Skill'in üst seviye belleklerinin yer aldığı Trident X ailesinin 2x8GB kapasiteli ve DDR3 2133MHz CL9 bellek kitini inceliyoruz.
 

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t.c.atalar 5 yıl
BU BELLEGİN 64 GB 2400 MHZ OLANI VAR BENDE ÜRÜN AMERİKADAN GELMİŞ HİÇ KULLANILMAMIŞTIR
REM İLE BİRLİKTE 512 GB SSD VAR ÜRÜN AÇILMIŞ YARIYA KADAR FORMAT ATILMIŞ AMA KULLANILMAMIŞTIR
2000 BİL LİRAYA VEREBİLİRİM
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vega55 4 yıl
meraha arkadaşlar aynı bellekten bende var kapasite arttırmak istiyorum
ancak bu belleklerden piyada kalmamış (ikinci el hariç)
GSKILL 16GB (2x8GB) Trident X DDR3 2666MHz CL12 1,65V Dual Kit Ram
bu bellekleri alsam diğer ramler (2113 mhz) ile çakışma vs gibi sorun yaşar mıyım ?
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BabyYourLost 6 yıl
aynen bende bıkmıştım hep telefonlar ile ilgili haberler cıkıyor birazdan bilgisayar donanımından haberler verseler ne biliyim daha çok ürün incelesinler bir şeyler yapsınlar nedir bu telefon sevdası
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WarSaw 6 yıl
Ender tebrik ederim trident in okunuşundun traydınt olduğunu bilmiyordum, tridınt şeklinde okunduğunu sanıyordum, sen öyle söyleyince tam öyle mi okunur diyecekken canlı okuttum bir sitede dediğin şekilde okuyunca anladım bu bakımdan yanlış bildiğim birşeyi sayende düzeltmiş oldum teşekkürler.
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HiqhWoltage 6 yıl
Test sistemini ve 2440mhz'e hangi ramlerin hangi ayarlarla çıkardığınızı belirtseydiniz keşke(TridentX mi değil mi belli değil bence). Hangi platform ve hangi tip işlemciler için böyle ramlerin nasıl performans verebileceğini aşağı yukarı kestirebilirdik test sistemi belirtilseydi..
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cooper52 6 yıl
mur88
Bu belleklerin 2400 Mhz olanından bende kullanıyorum gerçekten performansı çok iyi.Ayrıca 3.nesil ıvy brıdge işlemcilerle daha optimize çalıştığından ötürü tercih ettim.Daha önce 1600 mhz lik ripjawz modelini de kullanmıştım ve arada kayda değer bir fark oluşturuyor bu bellek kiti.Güzel inceleme teşekkürler.

Ne kadar kayda değer bir fark oluşturuyor merak ettim mesela. Yani yukarıda ki arkadaşın bahsettiği gibi 53 dakikalık bir videoyu dönüştürürken kazandırdığı 1 dakika kayda değer fark ve fiyatı 414.38 TL. Hi Level 16GB 1600MHz DDR3 ram ise 224 TL. Şimdi soruyorum hanginiz sürekli 53 dakikalık bir video ripliyor ve hanginiz bu rip sırasında kazandırdığı 1 dakika için 190 TL verecek kadar zenginsiniz. Eğer bunu alan arkadaşların 1 dakikası 190 TL ediyorsa helal olsun size.
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vernoncougar 6 yıl
Corsaır Domınator serısınden sasmam.
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xsw 6 yıl
DDR3 artık ömrünü tamamlamak üzere son çırpınışlar ancak Mhz ile ufak tefek oynarlar bundan sonra DDR4 için biraz daha beklemek gerekicek sanırım 2014 gibi DDR4 deki düşük voltaj özelliği ve 4266 MT/s varan veri aktarım hızı için beklemeye değer.
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Tosun911 6 yıl
Ya arkadas nihayet bir dinanim urunu haberi. Mobilden gina geldi artik. Go su ekranli su jslemcili su telefon falan baydi artik
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tworule 6 yıl Tosun911
Tosun911
Ya arkadas nihayet bir dinanim urunu haberi. Mobilden gina geldi artik. Go su ekranli su jslemcili su telefon falan baydi artik


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CommandPrompt 6 yıl
Daha kimse " işte dh den beklediğimiz hareketler " yada " dh donanım sitesi olduğunu hatırladı,mobil den bıktık" geyiğine giren olmadı mı ?
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Terminator T-800 6 yıl
Bu belleklerin 2400 Mhz olanından bende kullanıyorum gerçekten performansı çok iyi.Ayrıca 3.nesil ıvy brıdge işlemcilerle daha optimize çalıştığından ötürü tercih ettim.Daha önce 1600 mhz lik ripjawz modelini de kullanmıştım ve arada kayda değer bir fark oluşturuyor bu bellek kiti.Güzel inceleme teşekkürler.
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GoldPunch 6 yıl
Aynı ramleri kullanıyorum kendi OC performansımı söyleyeyim:

Normalde ramlerin zamanlaması

9 11 11 31

Ben 1.65V vererek 9 10 11 30'da çalıştırabildim. Frekansı ise 2200MHZ'e çıkardım.
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Sherlock69 6 yıl
Ramler aşağı yukarı aynı , İnceleme için teşekkürler :)
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