G.Skill Trident X 16GB DDR3 2133MHz bellek video inceleme

mur88 Bu belleklerin 2400 Mhz olanından bende kullanıyorum gerçekten performansı çok iyi.Ayrıca 3.nesil ıvy brıdge işlemcilerle daha optimize çalıştığından ötürü tercih ettim.Daha önce 1600 mhz lik ripjawz modelini de kullanmıştım ve arada kayda değer bir fark oluşturuyor bu bellek kiti.Güzel inceleme teşekkürler.
Tosun911 Ya arkadas nihayet bir dinanim urunu haberi. Mobilden gina geldi artik. Go su ekranli su jslemcili su telefon falan baydi artik
REM İLE BİRLİKTE 512 GB SSD VAR ÜRÜN AÇILMIŞ YARIYA KADAR FORMAT ATILMIŞ AMA KULLANILMAMIŞTIR
2000 BİL LİRAYA VEREBİLİRİM
ancak bu belleklerden piyada kalmamış (ikinci el hariç)
GSKILL 16GB (2x8GB) Trident X DDR3 2666MHz CL12 1,65V Dual Kit Ram
bu bellekleri alsam diğer ramler (2113 mhz) ile çakışma vs gibi sorun yaşar mıyım ?
Ne kadar kayda değer bir fark oluşturuyor merak ettim mesela. Yani yukarıda ki arkadaşın bahsettiği gibi 53 dakikalık bir videoyu dönüştürürken kazandırdığı 1 dakika kayda değer fark ve fiyatı 414.38 TL. Hi Level 16GB 1600MHz DDR3 ram ise 224 TL. Şimdi soruyorum hanginiz sürekli 53 dakikalık bir video ripliyor ve hanginiz bu rip sırasında kazandırdığı 1 dakika için 190 TL verecek kadar zenginsiniz. Eğer bunu alan arkadaşların 1 dakikası 190 TL ediyorsa helal olsun size.
Normalde ramlerin zamanlaması
9 11 11 31
Ben 1.65V vererek 9 10 11 30'da çalıştırabildim. Frekansı ise 2200MHZ'e çıkardım.