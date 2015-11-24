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G.Skill'den 4133MHz hızında DDR4 bellek modülleri

Yüksek performans arayanların ilk tercihi olan Tayvanlı G.Skill, yeni Trident Z DDR4 RAM bellekleri ile hız aşırtma tutkunlarına iyi bir alternatif sunmayı amaçlıyor.
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Ram
Ekrem71
Haber Editörü
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G.Skill'den 4133MHz hızında DDR4 bellek modülleri


Hızlı ve yüksek performanslı RAM bellek ürünleri ile yakından tanıdığımız Tayvanlı G.Skill, profesyonellere yönelik olan ve 4133MHz hızlarına kadar ulaşabilen yeni bellek setlerini tanıttı.

DDR4 standardı üzerinde şekillenen bellekler 8GB DIMM modülleri halinde 16GB ve 32GB olarak satışa sunulacak. 4133MHz hız için sadece 16GB RAM seçeneği mevcut. 

G.Skill'in yüksek performanslı Trident Z bellekleri 3600MHz-4133MHz arasında hızlara sahip. Son dönemde yüksek kapasiteli bellek setlerine olan ilginin artması, G.Skill'in bu alana daha fazla yatırım yapmasına sebep oluyor. Yeni Trident Z serisi bu bakımdan performans tutkunlarını kendisine çekecektir. 

Skylake işlemciler ve Z170 çipseti için tasarlanan belleklerde XMP 2.0 hız aşırtma profili kullanılıyor. Böylece uyumlu sistemlerde kolayca hız aşırtma işlemleri yapılabilecek. Bellekler Intel Core i7-6700K işlemcisi ve ASRock Z170 OC Formula anakartı ile testlere tabi tutulmuş.

Serinin amiral gemisi konumundaki 4133MHz'lik belleğinde 16GB kapasite mevcut ve zamanlama da 19-25-25-45 olarak gerçekleşiyor. Belleğin voltaj değeri 1.4Volt. En düşük bellekte ise 3600MHz hız, 1.35V değeri ve 17-18-18-38 zamanlaması yer alıyor. Belleklerin fiyatı henüz açıklanmadı.  
G.Skill'den 4133MHz hızında DDR4 bellek modülleri
 

http://www.fudzilla.com/news/memory/39305-g-skill-unveils-new-trident-z-ddr4-8gb-module Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Patren 4 yıl
bu saatden 10 000 mhz yapsalar ram ramdir oyunlarda zaten fix 8gb ram de calisiyor gelisme yok
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caneycaney 4 yıl
Gecikme artıyor o yüzden bir anlamı yok
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redoracle 4 yıl
Apular için güzel olabilir aslında,ama onun yerine 2 gb hbm bellekle gelseler daha iyi olur tabi.

Alında şu yeni dımm standartını 3D XPoint bellek teknolojisi ile güncelleseler işte o zaman esas devrim olacak,intel yeni iş istasyonlarında filan kullanmaya başlayacak önünmüzdeki sene,ama bizim kullanabileceğimiz anakartlara ne zaman gelir,heralde ddr4 le iyice milleti üttükten sonra çıkartırlar,bide ona göre sistem dizdirirler millete.
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IceRulez 4 yıl
en mantıklı olanı 1.35V de 4ghz çalışan ramler olarak gözüküyor..
heyt bee ddr 400 den nerelere geldik
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Sanat Günesi 4 yıl
ddr4'lerin nerdeyse hiçbir üstünliği yok günlük kullanımda ddr3'lerden. Çok az voltaj farkı dışında fiyatını ''KESİNLİKLE'' haketmiyor ddr4 ramler.
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Fiasco 4 yıl
şu gecikme süreleri bu kadar yüksekken isterse 5000mhz olsun, yinede etkileyici değil
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experiment67 4 yıl
2800mhzden daha yüksek mhz'e sahip olmak ne işe yarar?
Ne photoshop, after effect ne de 3d modelleme programları arada gözle görülür bir farka rastlamadım. Acaba 2800mhz'den daha yüksek mhz nerede kullanılmakta
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Virinom 4 yıl
Frekans arttıkça latency de artıyor bu şekilde olduktan sonra bir anlamı kalmıyor ki.
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