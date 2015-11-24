G.Skill'den 4133MHz hızında DDR4 bellek modülleri





Hızlı ve yüksek performanslı RAM bellek ürünleri ile yakından tanıdığımız Tayvanlı G.Skill, profesyonellere yönelik olan ve 4133MHz hızlarına kadar ulaşabilen yeni bellek setlerini tanıttı.





DDR4 standardı üzerinde şekillenen bellekler 8GB DIMM modülleri halinde 16GB ve 32GB olarak satışa sunulacak. 4133MHz hız için sadece 16GB RAM seçeneği mevcut.





G.Skill'in yüksek performanslı Trident Z bellekleri 3600MHz-4133MHz arasında hızlara sahip. Son dönemde yüksek kapasiteli bellek setlerine olan ilginin artması, G.Skill'in bu alana daha fazla yatırım yapmasına sebep oluyor. Yeni Trident Z serisi bu bakımdan performans tutkunlarını kendisine çekecektir.





Skylake işlemciler ve Z170 çipseti için tasarlanan belleklerde XMP 2.0 hız aşırtma profili kullanılıyor. Böylece uyumlu sistemlerde kolayca hız aşırtma işlemleri yapılabilecek. Bellekler Intel Core i7-6700K işlemcisi ve ASRock Z170 OC Formula anakartı ile testlere tabi tutulmuş.





Serinin amiral gemisi konumundaki 4133MHz'lik belleğinde 16GB kapasite mevcut ve zamanlama da 19-25-25-45 olarak gerçekleşiyor. Belleğin voltaj değeri 1.4Volt. En düşük bellekte ise 3600MHz hız, 1.35V değeri ve 17-18-18-38 zamanlaması yer alıyor. Belleklerin fiyatı henüz açıklanmadı.

http://www.fudzilla.com/news/memory/39305-g-skill-unveils-new-trident-z-ddr4-8gb-module