G.Skill'den RGB ışıklandırmalı DDR4 bellek kitleri

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Donanım dünyasında son dönemin en popüler akımlarından biri de RGB ışıklandırmaya sahip ürünler. Anakartından ekran kartı ve kasa çözümlerine kadar pek çok farklı seçeneğin yer aldığı bu alanda, söz konusu RAM'ler olduğunda aynı oranda çeşitliliğin olmadığını görüyoruz. İşte bu fırsatı fark eden G.Skill, oldukça iddialı bir bellekle serisiyle geliyor.
Şirket tarafından Trident Z RGB DDR4 serisi olarak lanse edilen yeni ürün gamı, adından da anlaşılabileceği üzere DDR4 bellek kitlerinden oluşuyor. 4266MHz'e kadar farklı hız ve kapasite seçeneklerinden oluşan bellek ailesinin en güçlü yeniliği ise, herhangi bir ekstra güç bağlantısına gerek kalmaksızın dahili RGB LED ışık sistemine sahip olması.
10 katmanlı baskı devre kartı üzerinde şekillenen ve alüminyum ısı dağıtı ile desteklenen kitlerde, RGB'nin doğası gereği modüllerin ışıkları istenilen renkte ayarlanabiliyor. Tabi bunun için bir de kullanıcı kontrol yazılımı gerekiyor. İlginç olansa önümüzdeki ay satışa çıkacak yeni bellek kiti için yönetici yazılımın ise Şubat ayından önce hazır olmayacağı. Sanırım CES Fuarı'ndaki RGB bellek dalgası öncesi G.Skill erken davranmak istiyor.
Yüksek hız aşırtma kabiliyeti için özel çekim DRAM yongalarının kullanıldığı ürün gamı, kolay overclock ve BIOS konfigürasyonu için XMP 2.0 profil desteği de sunuyor. Yüksek güvenilirlik için uzun süreli stress testleriyle ciddi şekilde kontrolden geçirilen bellekler için G.Skill, sınırlı olarak ömür boyu garantiyi dekullanıcılarına sunuyor olacak.
AMD'nin yeni nesil Ryzen işlemci ailesiyle birlikte, piyasadaki modern tüm performans işlemcileri DDR4 desteğine geçmiş olacak. Dolayısıyla büyüyen "Gaming PC" pazarı kapsamında DDR4 belleklere ilginin artması, bu doğrultuda da fark yaratmak isteyen üreticilerin, kişiselleştirilebilir bellek kitlerine yoğunlaşması bekleniyor.G.Skill'in yeni bellek ailesi için henüz fiyat bilgisi bulunmuyor.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
güzel ramler hayirli olsun.
Dominator lar liderliği kesin olarak TridentZ ye kaptırdı.
Kimse aslını iddia etmesin açıp siteyi incelesin.
Işık takana kadar daha hızlı nasıl olabilir, daha zor nasıl bozulur buna uğraşsalarmış.
Tüm Dünya'yı son zamanlarda bir pavyon kültürü sardı.
Thermaltake gt10 kasam var ve her seferinde aydınlatmalarını kapatıyorum. Anakartımda ışıl ışıl onuda kapatıyorum. İlk 1 ay eğlenceli gibi gözükse de belli bir süreden sonra rahatsız ediyor.
Aydınlatma olarak tek iş gören ve mantıklı olan klavye kısmında gerisi artık fanteziye giriyor.
Aslında böyle sade olanlar daha güzel görünüyor, kasanın içi pavyon gibi olmuyor.
Çok güzel görünüyorlar cidden ama Corsair'in nedense yazılım tarafı zayıf. En azından h100i ve h100i gtx'de yaşadığım bu yönde. Klavyeye falan iyi desteği var da donanım ürünlerinde yazılımları çok orta karar.
edit: Bu arada lüzumsuz gelebilir ama zevktir bu ve performansa negatif etkisi yoksa geliştirici ekipten bir takımla farklılık yaratılabilir. Elbette hala ötesi var DDR4 için de ve overclock konusunda da G.Skill zaten çalışma yapıyor, ramleri de gayet iyi, böyle bir şey ile süslemeleri de yakışır.
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
2468 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
g.skill, bellek ve