G.Skill'den RGB ışıklandırmalı DDR4 bellek kitleri

Donanım dünyasında son dönemin en popüler akımlarından biri de RGB ışıklandırmaya sahip ürünler. Anakartından ekran kartı ve kasa çözümlerine kadar pek çok farklı seçeneğin yer aldığı bu alanda, söz konusu RAM'ler olduğunda aynı oranda çeşitliliğin olmadığını görüyoruz. İşte bu fırsatı fark eden G.Skill, oldukça iddialı bir bellekle serisiyle geliyor.

Şirket tarafından Trident Z RGB DDR4 serisi olarak lanse edilen yeni ürün gamı, adından da anlaşılabileceği üzere DDR4 bellek kitlerinden oluşuyor. 4266MHz'e kadar farklı hız ve kapasite seçeneklerinden oluşan bellek ailesinin en güçlü yeniliği ise, herhangi bir ekstra güç bağlantısına gerek kalmaksızın dahili RGB LED ışık sistemine sahip olması.

10 katmanlı baskı devre kartı üzerinde şekillenen ve alüminyum ısı dağıtı ile desteklenen kitlerde, RGB'nin doğası gereği modüllerin ışıkları istenilen renkte ayarlanabiliyor. Tabi bunun için bir de kullanıcı kontrol yazılımı gerekiyor. İlginç olansa önümüzdeki ay satışa çıkacak yeni bellek kiti için yönetici yazılımın ise Şubat ayından önce hazır olmayacağı. Sanırım CES Fuarı'ndaki RGB bellek dalgası öncesi G.Skill erken davranmak istiyor.

Yüksek hız aşırtma kabiliyeti için özel çekim DRAM yongalarının kullanıldığı ürün gamı, kolay overclock ve BIOS konfigürasyonu için XMP 2.0 profil desteği de sunuyor. Yüksek güvenilirlik için uzun süreli stress testleriyle ciddi şekilde kontrolden geçirilen bellekler için G.Skill, sınırlı olarak ömür boyu garantiyi dekullanıcılarına sunuyor olacak.

AMD'nin yeni nesil Ryzen işlemci ailesiyle birlikte, piyasadaki modern tüm performans işlemcileri DDR4 desteğine geçmiş olacak. Dolayısıyla büyüyen "Gaming PC" pazarı kapsamında DDR4 belleklere ilginin artması, bu doğrultuda da fark yaratmak isteyen üreticilerin, kişiselleştirilebilir bellek kitlerine yoğunlaşması bekleniyor.

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G.Skill'in yeni bellek ailesi için henüz fiyat bilgisi bulunmuyor.