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Gainward, GeForce GTX 570 Phantom modelini resmi olarak duyurdu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
8,8b
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Gainward bir süredir konuşulmakta olan özel tasarımlı yeni ekran kartı GeForce GTX 570 Phantom'u resmi olarak duyurdu. Üzerinde 80mm çapında üç adet fan, altı adet Bakır ısı borusu ve 44 adet Alüminyum yaprağa yer verilen ü. slot tasarımlı soğutucu ile dikkat çeken ekran kartına 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF110 GPU'su güç veriyor.

Daha önceki haberlerimizde de belirttiğimiz üzere fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak sunulan GeForce GTX 570 Phantom, 750MHz GPU, 1500MHz paralel işlemci ve 3900MHz bellek saat hızlarında çalışıyor. 320-Bit bellek veri yolu desteğine ve 1280MB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan kartın paralel işlemci sayısı ise 480.

Çoklu ekran kartı kurulumları için SLI, çoklu monitör konfigürasyonları içinse 3DVision Surround teknolojilerine destek sunan kart, görüntü aktarımı içinse çift DVI ile birlikte HDMI ve DisplayPort konnektörlerine sahip. Gainward tarafından yakın zamanda satışa sunulması beklenen GeForce GTX 570 Phantom için henüz net bir fiyat bilgisi bulunmuyor.


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ozkan_tpc 8 yıl
Sanırım kartla ilgili bu üçüncü haber. Fiyatı belli olunca da dördüncü haber yapılır :)
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UzmaN345 8 yıl
Güzel sogutucu 70 c altında tutabiliyorsa alınır
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Batuist 8 yıl
2010unda sona geldik. ama 28nm üretim süreciyle ilgili pek bir habere rastlamıyoruz? Acaba yok mu bu yönde bir gelişme? 28nm ile bu gpular kimbilir neler yaabilir. gerçi aradaki farkı ekstra transistör olarak kullanırlar ama sonuçta yine o da bizim şimize yarar.. sarınım 28nm ile 1GHz ve üzerinde günlük standart olarak kartların kullanılmaya başlandığı dönem olucak..
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Applejack 8 yıl
yakışıklı kart olmuş
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