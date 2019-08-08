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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung, Snapdragon işlemcili Galaxy Book S dizüstü bilgisayarını tanıttı

Snapdragon yonga seti sayesinde uzun pil süresi sunan dizüstü bilgisayarlara bir örnek de Samsung’dan geldi. Snapdragon 8cx işlemcili Galaxy Book S karşınızda.
16 sa. (Son Güncelleme: 12 sa.)
2,1b
1
12
Taşınabilir Bilgisayarlar
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Samsung, Snapdragon işlemcili Galaxy Book S dizüstü bilgisayarını tanıttı
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Galaxy Unpacked etkinliğinin yıldızı Galaxy Note 10 ve Note 10+ modelleriydi. Samsung bunun yanında bir de dizüstü bilgisayar tanıttı. Galaxy Book S ismindeki Windows işletim sistemli bilgisayar, Snapdragon işlemciden gücünü alıyor. Böylece uzun pil süresi sunabiliyor.

23 saate kadar pil süresi

Galaxy Book S, Snapdragon 8cx yonga seti ile geliyor. 7 nm üretim süreci sonucunda ortaya çıkan 8 çekirdekli bu işlemci, 2.84 GHz hızında çalışıyor. 4 adet Cortex-A76 mimarisi üzerinde şekillenen Kryo 495 Gold çekirdeği ve 1.9 GHz hızında çalışan dört adet Cortex-A55 çekirdeği mevcut. Qualcomm üretimi ARM tabanlı yonga setinin Galaxy Book S’e en büyük katkısı batarya tarafında. Firmanın belirttiğine göre 42Wh boyutundaki bataryayla 23 saate kadar pil süresi alabiliyorsunuz. Snapdragon 8cx’e 8 GB LPDDR4X RAM ve 256 GB / 512 GB depolama eşlik ediyor. İsteğe bağlı olarak 1 TB’a kadar microSD hafıza kart da kullanabilirsiniz.

Samsung, Snapdragon işlemcili Galaxy Book S dizüstü bilgisayarını tanıttı
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Galaxy Book S’in ekranı 13.3 inç boyutunda ve çözünürlüğü Full HD. Dokunmatik ekranın aynı anda on parmağa kadar izin veriyor. Üzerinde bulunan parmak izi sensörü de Windows Hello destekli. Bağlanabilirlik noktasında ise iki adet USB-C girişi, LTE Cat.18, Bluetooth 5.0 gibi yetenekler ön plana çıkıyor. Cihazın diğer özelliklerini, Quick Charge 2.0, Dolby Atmos teknolojili AKG hoparlörler ve Power Delivery 2.0 şeklinde sıralayabiliriz.

Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy Note 10 ve Note 10+ tanıtıldı: Kalem severlere iddialı iki seçenek!"

11.8 mm kalınlık ve 960 gram ağırlık ile taşınabilirlik noktasında da oldukça iddialı. İki farklı renk seçeneği bulunan Galaxy Book S’in fiyatı 999 dolar olarak açıklandı. Ülkemize gelip gelmeyeceği hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor.



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LKLC 15 sa. en beğenilen ertech26
İşletim sistemi Windows.
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csh 6 sa.
Snapdragon 8cx islemcinin benchmark puanlarina windowscentral.com/... sitesinden bakilabilir. Esdegeri gibi gorunen islemci olan i5-8250u islemci oluyor, onun da bilgilerine cpubenchmark.net/... sitesinden bakilabilir.
4 cekirdekli 8. nesil bir i5 islemciye esdeger performans sunmasi, RISC mimarili ARM tabanli bir islemci olmasi cok iyi birsey. Bilgisayar dunyasinda ARM islemcilere gecisin baslangici olabilir gercekten. Bu cok guzel bir gelisme.
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SeniorGrandMaster 8 sa. yeni yorumcu
adreno ekran karti performansı da olursa alınır. Yani kısacası GTA 5 oynatmazsa çöp.
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DH Misafiri 8 sa.
Tek kusuru windows gibi çöp bir sistemle gelmesi! İnternetten ve küçük işlerden başka hiçbirşeye yaramayan Chrome os koy al sana 35 saat pil ömrü. Sırf internete ve küçük işlere göre bile alırdım bunu ama window bir çöp!
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zdniz 12 sa.
Ne bu Android mi Windows mu ? onuda yazsazdınızya ama çok şık duruyor.
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pop-up 12 sa.
nereden geliyor bu S alışkanlığı :)
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Virinom 14 sa.
Fiyat uygun. Türkiye'ye 7-8bin arasından gelir.
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ertech26 16 sa.
Herşey iyi güzelde işletim sistemi nedir bunun ubuntu, android, windows ?
Biz Türk halkı olarak Microsoftta hissemiz olduğu için Windows olmayan notebook u almayız :P
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LKLC 15 sa. ertech26
İşletim sistemi Windows.
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raxetul 15 sa. ertech26
Pinebook Pro çıksa da alsak, sana bana iyi gider.
Edit: Çıkmış
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yunusaticioglu 16 sa.
bul bildiğin notebook
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