Samsung, Snapdragon işlemcili Galaxy Book S dizüstü bilgisayarını tanıttı

Galaxy Unpacked etkinliğinin yıldızı Galaxy Note 10 ve Note 10+ modelleriydi. Samsung bunun yanında bir de dizüstü bilgisayar tanıttı. Galaxy Book S ismindeki Windows işletim sistemli bilgisayar, Snapdragon işlemciden gücünü alıyor. Böylece uzun pil süresi sunabiliyor.

23 saate kadar pil süresi

Galaxy Book S, Snapdragon 8cx yonga seti ile geliyor. 7 nm üretim süreci sonucunda ortaya çıkan 8 çekirdekli bu işlemci, 2.84 GHz hızında çalışıyor. 4 adet Cortex-A76 mimarisi üzerinde şekillenen Kryo 495 Gold çekirdeği ve 1.9 GHz hızında çalışan dört adet Cortex-A55 çekirdeği mevcut. Qualcomm üretimi ARM tabanlı yonga setinin Galaxy Book S’e en büyük katkısı batarya tarafında. Firmanın belirttiğine göre 42Wh boyutundaki bataryayla 23 saate kadar pil süresi alabiliyorsunuz. Snapdragon 8cx’e 8 GB LPDDR4X RAM ve 256 GB / 512 GB depolama eşlik ediyor. İsteğe bağlı olarak 1 TB’a kadar microSD hafıza kart da kullanabilirsiniz.

Galaxy Book S’in ekranı 13.3 inç boyutunda ve çözünürlüğü Full HD. Dokunmatik ekranın aynı anda on parmağa kadar izin veriyor. Üzerinde bulunan parmak izi sensörü de Windows Hello destekli. Bağlanabilirlik noktasında ise iki adet USB-C girişi, LTE Cat.18, Bluetooth 5.0 gibi yetenekler ön plana çıkıyor. Cihazın diğer özelliklerini, Quick Charge 2.0, Dolby Atmos teknolojili AKG hoparlörler ve Power Delivery 2.0 şeklinde sıralayabiliriz.

Ayrıca Bkz.

"Samsung Galaxy Note 10 ve Note 10+ tanıtıldı: Kalem severlere iddialı iki seçenek!"

11.8 mm kalınlık ve 960 gram ağırlık ile taşınabilirlik noktasında da oldukça iddialı. İki farklı renk seçeneği bulunan Galaxy Book S’in fiyatı 999 dolar olarak açıklandı. Ülkemize gelip gelmeyeceği hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor.