Samsung Galaxy Note 10 ve Note 10+ tanıtıldı: Kalem severlere iddialı iki seçenek!

New York’ta gerçekleşen Galaxy Unpacked etkinliğinin yıldızları, geçtiğimiz seneye göre birçok farklılıkla geliyor. Dilerseniz standart model olan Galaxy Note 10 ile cihazları incelemeye koyulalım.
Tasarım ve ekran
Galaxy Note 10 serisindeki fark edilen ilk değişim ön yüzde oluyor. Çerçeveli ekranın S10 serisine benzer şekilde, yeni Note modelinde de terk edildiğini görüyoruz. Bunun yerine firma tarafından Infinity O şeklinde isimlendirilen ekran içerisinde kameralı tasarım anlayışı hakim. Yalnız burada önemli bir farklılık var. Bildiğiniz üzere Samsung ön kamerayı S10’da köşeye yerleştirmeyi uygun görmüştü. Galaxy Note 10 modellerinde ise ön kamera orta-üst kısma konumlandırılıyor.
Galaxy Note 10’un ekran boyutu 6.3 inç. 2280 x 1080 piksel çözünürlüğünde Dinamik AMOLED panelden oluşan ekran, HDR10+ destekli. Ayrıca Gorilla Glass 6 ile çizilme ve düşmelere karşı korunaklı durumda. Önceki modelde arka kapak üzerinde yer alan parmak izi sensörü ise ekran altına yerleştirilmiş. Infinity O tasarım anlayışı sayesinde ekran gövde oranının oldukça arttığını da belirtelim.
Arka tarafa geçtiğimizde, firmadan tanıdık olduğumuz çizgilerle karşılaşıyoruz. Fark edilen en büyük değişim, dikey olarak sol üst tarafa yerleştirilen üçlü arka kamera paketi. Bazı seçeneklerde renk geçişli olan arka kapağın üzerinde led flash ve Samsung logosu dışında herhangi farklı detay bulunmuyor.
Performans ve batarya
Samsung Galaxy Note 10, gücünü bazı bölgelerde kendi üretimi olan Exynos 9825’den alırken, bazı bölgelerde Snapdragon 855 ile sunulacak. 7 nm üretim süreci sonucunda ortaya çıkan 8 çekirdekli Exynos 9825 yonga seti ilk defa Note 10 modellerinde kullanılıyor. S10 serisindeki Exynos 9820 kıyasla büyük değişimler içermese de daha güçlü ve daha verimli olduğu söylendi.Bunun altındaki sebebin EUV (aşırı ultraviyole litografi) teknolojisiyle üretilmesi gösteriliyor. Önceki modele göre işlem gücünde yüzde 33, grafik tarafında ise yüzde 45 artış olduğunun altı çizildi
2.73 GHz hızında iki adet M4, 2.4 GHz hızında iki adet Cortex-A75 ve 1.9 GHz hızında dört adet Cortex A55 çekirdeğinden oluşan Exynos 9825’in grafik tarafı Mali-G76 MP12’ye emanet. Yonga setine tercihinize göre 8 GB RAM ve 256 GB UFS 3.0 depolama eşlik ediyor.
Batarya tarafına geçtiğimizde 3500 mAh kapasite ilk dikkat çeken nokta oluyor. Bu bataryayı 25W kablolu veya 20W kablosuz hızlı şarj edebiliyorsunuz.
Kamera
Galaxy Note 10, serinin üç arka kameralı ilk modeli olma konumunda. 12 MP çözünürlüğündeki ana sensör, f/1.5 - f/2.4 değişken diyaframlı. Bu ana sensöre 16 MP f/2.2 ultra geniş açı ve 12 MP f/2.1 2x optik zoomlu telefoto kamera eşlik ediyor. 4K 60 FPS video kaydı, yapay zeka modları ve OIS destekli arka kamera paketi her zaman olduğu gibi oldukça iddialı. Ön taraftaki ekran içerisinde kamera ise 10 MP çözünürlüğünde Dual Pixel odaklamalı sensörden oluşuyor. Cihazdaki tüm sensörlerin HDR 10+ destekli olduğunu belirtelim. Ultra geniş açı haricinde diğer sensörler OIS (optik görüntü sabitleme) yeteneği ile donatılmış.
S Pen ve diğer özellikler
Note serisini özel kılan, hepinizin bildiği üzere S Pen oluyor. Geçtiğimiz sene Bluetooth desteği kazanan S Pen bu sene de yeni özelliklerle donatılmış durumda. Bunlar genellikle havadan el hareketleriyle cihazınızı kontrol etmeye yönelik. S Pen 4096 baskı hassasiyet seviyesi 70 milisaniye gecikme süresiyle geliyor.
Cihazın diğer özellikleri Bluetooth 5.0, yüz tanıma, WiFi 6, ters şarj şeklinde sıralanabiliyor. Üzücü sayılabilecek nokta 3.5 mm kulaklık girişinin kaldırılmış olması. Kutudan dönüştürücü ve gürültü engelleme özellikli AKG marka USB-C kulaklık çıksa da bazı kullanıcılar için 3.5 mm kulaklık çıkışı hala oldukça önemli.
Galaxy Note 10+ özellikleri
Boyutların artması sebebiyle batarya kapasitesi de 4300 mAh oluyor. Bu bataryayı 45W kablolu hızlı şarj edebiliyorsunuz. İki cihaz arasındaki bir diğer fark arka kamera paketinde. Galaxy Note 10+, 3D ToF derinlik algılama sensörüne sahip. microSD hafıza kartı desteği de yalnızca Galaxy Note 10+ modelinde mevcut.
Son olarak Galaxy Note 10+’ı 12 GB RAM ve 512 GB depolama seçeneğiyle tercih edebiliyorsunuz. Galaxy Note 10’un en üst paketi 8 GB RAM ve 256 GB depolamaya sahipti. Ülkemize giriş yapmayacak olsa da Note 10+'ın bir de 5G destekli versiyonu mevcut.
Fiyatlandırma ve renk seçenekleri
Her iki model Ay Tozu Grisi, Duman Siyahı, Fildişi Beyazı olmak üzere farklı renk seçenekleri ile sunuluyor. Samsung Galaxy Note 10 ülkemize 9899 TL fiyat etiketi ile sunulacak. Hem boyutları hem de ek özellikleri sebebiyle üst model olarak tanımlayabileceğimiz Galaxy Note 10+’ın fiyat etiketi ise 11399 TL. Her iki fiyat da 256 GB depolamalı versiyonu ait. Sipariş verenlerin ürünleri 21 Ağustos tarihinde gönderilmeye başlanacak.
Galaxy Note 10 özellikleri
- Ekran: 6.3 inç, 2280x1080 (Dinamik AMOLED) ekran
- İşlemci: Samsung Exynos 9825 / Snapdragon 855
- Boyut ve ağırlık: 151.8 x 71.8 x 7.9 mm, 169 gram
- RAM: 8 GB
- Arka kamera: 12 MP (f/1.5-1.8-2.4) + 12 MP (telefoto) + 16 MP (ultra geniş açı)
- Ön kamera: 10 MP
- Depolama: 256 GB
- Batarya: 3500 mAh
- İşletim sistemi: Android 9 Pie (One UI)
- Diğer: Parmak izi (ekran üzerinden), S pen, IP68 sertifikası, NFC
Galaxy Note 10+ özellikleri
- Ekran: 6.8 inç, 3340x1440 (Dinamik AMOLED) ekran
- İşlemci: Samsung Exynos 9825 / Snapdragon 855
- Boyut ve ağırlık: 162.3 x 77.2 x 7.9 mm, 196 gram
- RAM: 12 GB
- Arka kamera: 12 MP (f/1.5-1.8-2.4) + 12 MP (telefoto) + 16 MP (ultra geniş açı)
- Ön kamera: 10 MP
- Depolama: 256 GB / 512 GB
- Batarya: 4300 mAh
- İşletim sistemi: Android 9 Pie (One UI)
- Diğer: Parmak izi (ekran üzerinden), microSD hafıza kartı, S pen, IP68 sertifikası, NFC
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11399 ₺
Yıl başı gibi falan satar yani demek istedim fiyatı düştükten sonra
İnanmayan 3.25 i açsın baksın cidden rezalet
youtube.com/...
Beğendiklerim:
1) Önceki Note modellerinden farklı olarak gökkuşağı renklerini andıran yeni bir renk seçeceğini eklemeleri güzel olmuş. Zira Huawei'nin p30 serisindeki benzer renk seçeneklerini çok beğeniyordum. Note serisine de eklenmesi hoşuma gitti.
2) Bu söyleyeceğim göreceli ama; Note serisine yatay kamera dizilimini oldum olalı hiç beğenmiyordum. Dik bir şekilde değişmesi çok daha güzel olmuş.
3) Detaylı incelemede daha iyi göreceğiz ama video çekim kabiliyetleriyle, yeni gelen özellikleri beğendim.
4) Kalemin adeta uzaktan kumanda şekilde kullanımı hoşuma gitti.Yakın gelecekte çok daha efektif, çok farklı işlevler ekleneceğini düşündürüyor.
Eleştirdiklerim:
1) Cihazın ön incelemesinde ilk gözüme takılan ve rahatsızlık veren görüntü, MI arayüzünün çok az kısmının farklı göründüğü. Cihazların modern şekil ve donanımsal özelliklerine göre arayüzün tamamen değişmesini beklerdim. İkonları değiştirmelerini, göze daha hoş gelmesini sağlamalarını beklerdim.
2) Note serisi S serisinden benzer özelliklerle gelse de her zaman kullanıcısına özel tek bir cihaz olarak kalmalıydı. Açıklanan donanımsal özelliklere göre Note cihazlarını kendi aralarında kapıştırmak hoşuma gitmedi.
3) İki cihaz çıkarma sebepleri şöyle olabilirdi: "Note serisinde kullanıcıların istediği donanımsal özelliklere göre ikinci bir modele ihtiyaç var" denmesini ve bu yönde adım atılmasını beklerdim. Küçük modelde, tüm kamera donanımlarını değiştirmeden TOF senserü de dağil daha düşük pil, daha küçük ekran kullanılırdı. Küçük modelde, şirket tercihine göre düz ekran, plus versiyonda kavisli ekran kullanılabilirdi. Kavisten rahatsız olanlar düz, kavisli ekranın daha şık olduğunu düşünen kavisli modele yönlenirdi.
4) 3,5 mm kulaklık girişini en azından bir modelde hala kullanmayı tercih edebilirlerdi.
5) Donanımsal olarak küçük modele hafıza kartı koymamış olmaları aklıma hemen Note 5'i getirdi. Zira Note 4'ten Note 5 geçmemiş olmamın sebebi hafıza kart girişini kaldırmış olmalarıydı. Hafıza kapasitesi yüksek olsa da Note 10 modeline bu özelliği koymayıp, plus versiyonuna koymak çok yanlış. Ya her ikisinde de olmalı ya her ikisinden de birden kalkmalıydı. Kullanıcılar önceki modellerde kullandıkları hafıza kartlarını kullanmak isteyecekler. Yanımızda her daim OTG kablosu taşımamızın bi anlamının olmadığını düşünüyorum. Ki sen hafıza kartı üreticisisin. Apple gibi ya da farklı bir firma değilsin, kart satacaksın. Fotoğraf makinemden hafıza kartına atmış olduğum resimleri anında cihazımda görmek isterim.
5) Beğendiğim ve eleştirdiğim özellikleri olsa da en önemli kriter olan fiyat etiketinin 10.000 lerin üzerine çıkmış olması üzülerek söylüyorum, şahsen cihaza olan ulaşma imkanımı ne yazık ki ortadan tamamen kaldırdı.
Bu söyleyeceğim bir gün gerçekleşir mi bilmiyorum ama eğer kendi Note telefonumuzu yapmamıza imkan verseler bu iki cihazdan da farklı bir Note cihazı ortaya çıkarırdım. Samsung ilerde iki model çıkarmak yerine belirli donanımsal özellikleri seçmemize izin verirse dünya çapında çok ses getirir, kullanıcıları düşünen firma olarak başı çekebilir. Biraz politik düşünseler çok büyük satışlara imza atabilirler.
Note 9 sahibiyim.
Yeniliklere bakarsam
5g desen zaten 4g kafi benim için.
Pilde değişiklik yok (kullanim suresin olarak)
dex kullanmiyorum. Pc ye baglamiyorum.. ama dex e ms office ve one drive gelmesi güzel olmuş.
Tof 3d sensoru(derinlik) ve AR ve bunu yaratacagi emojilerle isim olmaz
45watt hızlı şarj adaptörü ekstra satilacak .. kutudan 25watt cikiyor.
Ben note 9 da hizli sarji kapatmis durumdayim. Ki pil daha çok ölmesin..Bana gene getirisi yok
Android desek zaten 9.0
Samsung UI. Note 8 de de yazılım şuanda aynı....
Depolama işini sd kart ile goruyorum
Zaten resim ve videolar SD de. Telefonda artması çok önemli degil.
S10+ daki ön çift kamera neden teke düştü anlamadim. tek kameranın 2 taneden daha iyi olma ihtimali varmi bilmiyorum ama bence yok. ? S10+ bookeh efekt 2 kanera ile muhteşemdi...
Spen hoover olayi hosuma gitti ama cok seyrek kullanirdim sanirim.bunun disinda note9 spen de Bluetooth zaten var.
Video cekiminde hareket sensörü ile sabitleme gelmis. Çok begendim ama gene işime cok yaramaz..
Kulaklık girişini kaybetmek... Işte bu olmayacakti :) evde arabada ofiste cantamda heryerde kulaklik bulunduran benim için bu olmadi maalesef kismet buraya kadarmis. :)
Şimdi kamera ve fotoğraf kalitesi testlerini bekliyorum.. birde mate 30 ile kıyaslamasıni.. bana mate 30 daha iddali olacak gibi geliyor..
Ama onda da spen yok işte.
Yenilikler bence yüzeysel.
Zaten bu fiyatla da alınacak gibi değil arkadaşlar. Hevesim kaçtı.
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