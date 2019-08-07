Samsung Galaxy Note 10 ve Note 10+ tanıtıldı: Kalem severlere iddialı iki seçenek!

Uzun süredir sızıntılarıyla gündemi meşgul eden Samsung Galaxy Note 10 an itibariyle resmiyet kazandı. Son dönemin en çok beklenen telefonu, bu sene Note 10+ isimli ek bir modelle geliyor. İsimlendirmeden anlayabileceğiniz üzere iki cihaz arasındaki en önemli fark boyutlandırma noktasında. Böylece Note serisini ve dolayısıyla S Pen’i sevenler için iki farklı seçenek tanıtılmış oldu.

New York’ta gerçekleşen Galaxy Unpacked etkinliğinin yıldızları, geçtiğimiz seneye göre birçok farklılıkla geliyor. Dilerseniz standart model olan Galaxy Note 10 ile cihazları incelemeye koyulalım.

Tasarım ve ekran

Galaxy Note 10 serisindeki fark edilen ilk değişim ön yüzde oluyor. Çerçeveli ekranın S10 serisine benzer şekilde, yeni Note modelinde de terk edildiğini görüyoruz. Bunun yerine firma tarafından Infinity O şeklinde isimlendirilen ekran içerisinde kameralı tasarım anlayışı hakim. Yalnız burada önemli bir farklılık var. Bildiğiniz üzere Samsung ön kamerayı S10’da köşeye yerleştirmeyi uygun görmüştü. Galaxy Note 10 modellerinde ise ön kamera orta-üst kısma konumlandırılıyor.

Galaxy Note 10’un ekran boyutu 6.3 inç. 2280 x 1080 piksel çözünürlüğünde Dinamik AMOLED panelden oluşan ekran, HDR10+ destekli. Ayrıca Gorilla Glass 6 ile çizilme ve düşmelere karşı korunaklı durumda. Önceki modelde arka kapak üzerinde yer alan parmak izi sensörü ise ekran altına yerleştirilmiş. Infinity O tasarım anlayışı sayesinde ekran gövde oranının oldukça arttığını da belirtelim.

Arka tarafa geçtiğimizde, firmadan tanıdık olduğumuz çizgilerle karşılaşıyoruz. Fark edilen en büyük değişim, dikey olarak sol üst tarafa yerleştirilen üçlü arka kamera paketi. Bazı seçeneklerde renk geçişli olan arka kapağın üzerinde led flash ve Samsung logosu dışında herhangi farklı detay bulunmuyor.

Performans ve batarya

Samsung Galaxy Note 10, gücünü bazı bölgelerde kendi üretimi olan Exynos 9825’den alırken, bazı bölgelerde Snapdragon 855 ile sunulacak. 7 nm üretim süreci sonucunda ortaya çıkan 8 çekirdekli Exynos 9825 yonga seti ilk defa Note 10 modellerinde kullanılıyor. S10 serisindeki Exynos 9820 kıyasla büyük değişimler içermese de daha güçlü ve daha verimli olduğu söylendi.Bunun altındaki sebebin EUV (aşırı ultraviyole litografi) teknolojisiyle üretilmesi gösteriliyor. Önceki modele göre işlem gücünde yüzde 33, grafik tarafında ise yüzde 45 artış olduğunun altı çizildi

2.73 GHz hızında iki adet M4, 2.4 GHz hızında iki adet Cortex-A75 ve 1.9 GHz hızında dört adet Cortex A55 çekirdeğinden oluşan Exynos 9825’in grafik tarafı Mali-G76 MP12’ye emanet. Yonga setine tercihinize göre 8 GB RAM ve 256 GB UFS 3.0 depolama eşlik ediyor.

Batarya tarafına geçtiğimizde 3500 mAh kapasite ilk dikkat çeken nokta oluyor. Bu bataryayı 25W kablolu veya 20W kablosuz hızlı şarj edebiliyorsunuz.

Kamera

Galaxy Note 10, serinin üç arka kameralı ilk modeli olma konumunda. 12 MP çözünürlüğündeki ana sensör, f/1.5 - f/2.4 değişken diyaframlı. Bu ana sensöre 16 MP f/2.2 ultra geniş açı ve 12 MP f/2.1 2x optik zoomlu telefoto kamera eşlik ediyor. 4K 60 FPS video kaydı, yapay zeka modları ve OIS destekli arka kamera paketi her zaman olduğu gibi oldukça iddialı. Ön taraftaki ekran içerisinde kamera ise 10 MP çözünürlüğünde Dual Pixel odaklamalı sensörden oluşuyor. Cihazdaki tüm sensörlerin HDR 10+ destekli olduğunu belirtelim. Ultra geniş açı haricinde diğer sensörler OIS (optik görüntü sabitleme) yeteneği ile donatılmış.

S Pen ve diğer özellikler

Note serisini özel kılan, hepinizin bildiği üzere S Pen oluyor. Geçtiğimiz sene Bluetooth desteği kazanan S Pen bu sene de yeni özelliklerle donatılmış durumda. Bunlar genellikle havadan el hareketleriyle cihazınızı kontrol etmeye yönelik. S Pen 4096 baskı hassasiyet seviyesi 70 milisaniye gecikme süresiyle geliyor.

Cihazın diğer özellikleri Bluetooth 5.0, yüz tanıma, WiFi 6, ters şarj şeklinde sıralanabiliyor. Üzücü sayılabilecek nokta 3.5 mm kulaklık girişinin kaldırılmış olması. Kutudan dönüştürücü ve gürültü engelleme özellikli AKG marka USB-C kulaklık çıksa da bazı kullanıcılar için 3.5 mm kulaklık çıkışı hala oldukça önemli.

Galaxy Note 10+ özellikleri

Alışık olduğumuzun dışında etkinlikte iki farklı Galaxy Note 10 modeli gördüğümüzü daha öncesinde sizlere aktarmıştık. Galaxy Note 10+ ismindeki yeni model boyutlarıyla farklılaşıyor. Samsung Galaxy Note 10’daki 6.3 inç ekran, Note 10+’da 6.8 inçe yükseliyor. Ayrıca çözünürlük ise 3040 x 1440 piksel oluyor. Dışarıdan bakıldığında boyutlar haricinde tasarımında herhangi bir değişiklik fark edilemiyor.

Boyutların artması sebebiyle batarya kapasitesi de 4300 mAh oluyor. Bu bataryayı 45W kablolu hızlı şarj edebiliyorsunuz. İki cihaz arasındaki bir diğer fark arka kamera paketinde. Galaxy Note 10+, 3D ToF derinlik algılama sensörüne sahip. microSD hafıza kartı desteği de yalnızca Galaxy Note 10+ modelinde mevcut.

Son olarak Galaxy Note 10+’ı 12 GB RAM ve 512 GB depolama seçeneğiyle tercih edebiliyorsunuz. Galaxy Note 10’un en üst paketi 8 GB RAM ve 256 GB depolamaya sahipti. Ülkemize giriş yapmayacak olsa da Note 10+'ın bir de 5G destekli versiyonu mevcut.

Fiyatlandırma ve renk seçenekleri

Her iki model Ay Tozu Grisi, Duman Siyahı, Fildişi Beyazı olmak üzere farklı renk seçenekleri ile sunuluyor. Samsung Galaxy Note 10 ülkemize 9899 TL fiyat etiketi ile sunulacak. Hem boyutları hem de ek özellikleri sebebiyle üst model olarak tanımlayabileceğimiz Galaxy Note 10+’ın fiyat etiketi ise 11399 TL. Her iki fiyat da 256 GB depolamalı versiyonu ait. Sipariş verenlerin ürünleri 21 Ağustos tarihinde gönderilmeye başlanacak.

Galaxy Note 10 özellikleri

Ekran: 6.3 inç, 2280x1080 (Dinamik AMOLED) ekran

6.3 inç, 2280x1080 (Dinamik AMOLED) ekran İşlemci: Samsung Exynos 9825 / Snapdragon 855

Samsung Exynos 9825 / Snapdragon 855 Boyut ve ağırlık: 151.8 x 71.8 x 7.9 mm, 169 gram

151.8 x 71.8 x 7.9 mm, 169 gram RAM: 8 GB

8 GB Arka kamera: 12 MP (f/1.5-1.8-2.4) + 12 MP (telefoto) + 16 MP (ultra geniş açı)

12 MP (f/1.5-1.8-2.4) + 12 MP (telefoto) + 16 MP (ultra geniş açı) Ön kamera: 10 MP

10 MP Depolama: 256 GB

256 GB Batarya: 3500 mAh

3500 mAh İşletim sistemi: Android 9 Pie (One UI)

Android 9 Pie (One UI) Diğer: Parmak izi (ekran üzerinden), S pen, IP68 sertifikası, NFC

Galaxy Note 10+ özellikleri

Ekran: 6.8 inç, 3340x1440 (Dinamik AMOLED) ekran

6.8 inç, 3340x1440 (Dinamik AMOLED) ekran İşlemci: Samsung Exynos 9825 / Snapdragon 855

Samsung Exynos 9825 / Snapdragon 855 Boyut ve ağırlık: 162.3 x 77.2 x 7.9 mm, 196 gram

162.3 x 77.2 x 7.9 mm, 196 gram RAM: 12 GB

12 GB Arka kamera: 12 MP (f/1.5-1.8-2.4) + 12 MP (telefoto) + 16 MP (ultra geniş açı)

12 MP (f/1.5-1.8-2.4) + 12 MP (telefoto) + 16 MP (ultra geniş açı) Ön kamera: 10 MP

10 MP Depolama: 256 GB / 512 GB

256 GB / 512 GB Batarya: 4300 mAh

4300 mAh İşletim sistemi: Android 9 Pie (One UI)

Android 9 Pie (One UI) Diğer: Parmak izi (ekran üzerinden), microSD hafıza kartı, S pen, IP68 sertifikası, NFC