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Galaxy Buds duyuruldu: İşte özellikleri ve fiyatı

Apple AirPods ile rekabet edecek Galaxy Buds kablosuz mini kulaklık modeli duyuruldu. AKG firması ile geliştirilen kulaklık 6 saate kadar kesintisiz kullanım sunabiliyor.
3 ay
8,7b
1
14
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Gear IconX ile kablosuz mini kulaklık pazarına giriş yapan Samsung bugün tanıttığı Galaxy Buds kulaklıklar ile ağırlığını arttırmayı amaçlıyor. Tasarım çizgilerini devam ettiren Galaxy Buds bazı avantajlara sahip.

Galaxy Buds özellikleri ve fiyatı

Galaxy Buds kulaklıklar AKG firması ile ortak geliştirilmiş. 5.8pi Dynamic sürücü ile yüksek ses kalitesi sunan kulaklık ayrıca iç ve dışta iki mikrofon ile hem gürültü engelliyor hem de sesi net bir şekilde iletiyor.

Ayrıca Bkz. "Kablosuz şarj özellikli Mi Powerbank duyuruldu"

Bixby entegrasyonu sunan kulaklığın dış kısmı dokunmatik ve çağrı alma, sona erdirme gibi fonksiyonları yerine getirebiliyor. Ayrıca ivme ölçer ve yakınlık sensörü ile kulağa takıp çıkardığınız esnada bunu algılayabiliyor.

Bluetooth 5.0 kullanan kulaklıklar 58mAh bataryaya sahip ve altı saate kadar kullanım sunuyor. Çift pin ile bağlandığı özel kutusu 7 saat daha şarj imkânı sunabiliyor. Hızlı şarj ile 15 dakikada 1.7 saat daha pil kapasitesi sunuluyor.

Kablosuz şarj sayesinde Galaxy S10 serisinin üzerine koyduğunuzda kendisini şarj edebiliyor. Farklı renklerde olan Galaxy Buds kulaklıklar Apple AirPods ile rekabet edecek. Galaxy Buds modeli 799TL fiyat etiketi ile satılacak. 


 

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CWaRRioR 2 ay mehmetkyc
Beats = Çöp
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Baelros 2 ay en beğenilen CWaRRioR
Beats cop cidden. Uc tane Powerbeats 3 eskitmis biri olarak soyluyorum. Ne garantisi ise yarar, ne parca kalitesi. Ortalama omurleri 5-6 ay omurleri var, daha fazla degil. En son kullandigimin kulak arkasi tarafi asinmisti. Buna kullanici hatasi diyip garanti disi biraktilar. Dedim bari ucretli degisim yapin. Adamlarin bana verdigi fiyat raf fiyatindan daha fazlaydi. Ben de kulakligi orada parcalayip ciktim. Aldigim yer Apple'in kendisi, servise goturdugum yer Apple yetkili servisi bu arada. Oyle mahalle arasi yere falan da vermedim.
Beats cop cidden. Uc tane Powerbeats 3 eskitmis biri olarak soyluyorum. Ne garantisi ise yarar, ne parca kalitesi. Ortalama omurleri 5-6 ay omurleri var, daha ...
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cabriyo 2 ay
renk güzel. şarj kötü.1-2 yıl sonra pil öldümü 2 saat zor gider.
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atilasat 2 ay
fiyatları kes, 799 tl'ye kulaklık mı olur a... k..
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astegon 2 ay atilasat
hepsiburada.com/...
7000 TL'ye kulak içi kulaklık var. Saralım mı 1 adet
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Marrusia 2 ay
Kutu uzerinde AKG logosu var.Icon'dan muhtemelen cok daha iyidir bunun yapisi bence icona gore daha iyi gibi.Icon belli bir sure sonra kulagi acitmaya basliyor.Samsung geri bildirimleri dinlemis ki tasarimda farkliliga gitmis.Ortam dinlemede gelistirilmis gibi ayrica kulaklikla konusma icin 2 mikrofon konulmus.Iconda tekti.Genel olarak Icon'un eksikleri kapatilmis
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_turbo_ 2 ay
Acaba ses kalitesi nedir? AKG Teknolojisi kullanmis, Samsung 2016 da Harmani satin almisti.
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arekamint 2 ay
airpods candır.
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balcis 2 ay
bunları gördüm özendim. aliexpress'te yaptığım araştırmada; kulaklıklarını şarj eden kutulu, kutu kendisi da kablosuz şarj oluyor, etrafında ikinci renkte bir şeritle usb şarj kablosu da olan (hem kamufle hem güzel görüntü) (ses kalitesi elbet çok iyi değildir ancak ben memnunum), kulaklığı gittim 140 liraya aldım.
çok memnunum halimden. kutu 1100 mah.
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scorpion20 2 ay balcis
param da cebimde kaldı diyorsunuz +1
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realbrutal 2 ay
iconx 2018'e göre daha ucuz çıktı. muhtemelen kurlarla alakalı bir durum var. bence gayet alınabilir
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mehmetkyc 2 ay
Bir kulaklık neden 800 tl olurki beats alsam daha karlı çıkıyorum çöp
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CWaRRioR 2 ay mehmetkyc
Beats = Çöp
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S.Vettel 2 ay
299 filan olsa deli satardı ama adamın gidip böyle kaliteli bir şeyi 50 dolara satmasını beklemek hayal olur.
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