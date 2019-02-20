Galaxy Buds duyuruldu: İşte özellikleri ve fiyatı

Gear IconX ile kablosuz mini kulaklık pazarına giriş yapan Samsung bugün tanıttığı Galaxy Buds kulaklıklar ile ağırlığını arttırmayı amaçlıyor. Tasarım çizgilerini devam ettiren Galaxy Buds bazı avantajlara sahip.

Galaxy Buds özellikleri ve fiyatı

Galaxy Buds kulaklıklar AKG firması ile ortak geliştirilmiş. 5.8pi Dynamic sürücü ile yüksek ses kalitesi sunan kulaklık ayrıca iç ve dışta iki mikrofon ile hem gürültü engelliyor hem de sesi net bir şekilde iletiyor.

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Bixby entegrasyonu sunan kulaklığın dış kısmı dokunmatik ve çağrı alma, sona erdirme gibi fonksiyonları yerine getirebiliyor. Ayrıca ivme ölçer ve yakınlık sensörü ile kulağa takıp çıkardığınız esnada bunu algılayabiliyor.

Bluetooth 5.0 kullanan kulaklıklar 58mAh bataryaya sahip ve altı saate kadar kullanım sunuyor. Çift pin ile bağlandığı özel kutusu 7 saat daha şarj imkânı sunabiliyor. Hızlı şarj ile 15 dakikada 1.7 saat daha pil kapasitesi sunuluyor.

Kablosuz şarj sayesinde Galaxy S10 serisinin üzerine koyduğunuzda kendisini şarj edebiliyor. Farklı renklerde olan Galaxy Buds kulaklıklar Apple AirPods ile rekabet edecek. Galaxy Buds modeli 799TL fiyat etiketi ile satılacak.



