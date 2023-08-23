Bir FE modeli de Samsung Galaxy Buds için olabilir

Tam Boyutta Gör Samsung’un Fan Edition olarak adlandırdığı daha kırpılmış ürün versiyonları aslında Galaxy Note 7 skandalına kadar gidiyor. Samsung’un güvenli ve kontrol edilmiş Galaxy Note 7 FE modellerini satışa sunmasının ardından FE sınıfı firmanın bünyesinde kalıcı bir yer edinmiş oldu.

Samsung Galaxy Buds FE

Firmanın yeni dönemde FE takısını daha fazla cihazda kullanacağını açıklamasının ardından Galaxy Buds serisinin de buna dahil olduğu ortaya çıktı. Kaynaklar Galaxy Buds FE şeklinde bir modelin hazırlığından bahsediyor.

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SM-R400N kod adıyla tespit edilen bu yeni model Pro versiyon değil ancak standart Galaxy Buds ailesinde yer alıyor. Bu bakımdan Samsung Galaxy Buds FE ya da Galaxy Buds 3 olma ihtimali daha fazla. Galaxy S23 FE modeli de yakın zamanda tanıtılacağı için Galaxy Buds FE bir sürpriz yapabilir.

Henüz detaylar net olarak bilinmiyor ancak gürültü engelleme olmayan ve bataryası nispeten biraz daha küçük bir Galaxy Buds FE bizi bekliyor olabilir. Özellikle uygun fiyat arayanlar için Galaxy Buds FE iyi bir alternatif olacaktır.

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Samsung Galaxy Buds FE ihtimali belirdi