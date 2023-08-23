Bir FE modeli de Samsung Galaxy Buds için olabilir

Samsung Galaxy Buds FE
Firmanın yeni dönemde FE takısını daha fazla cihazda kullanacağını açıklamasının ardından Galaxy Buds serisinin de buna dahil olduğu ortaya çıktı. Kaynaklar Galaxy Buds FE şeklinde bir modelin hazırlığından bahsediyor.
SM-R400N kod adıyla tespit edilen bu yeni model Pro versiyon değil ancak standart Galaxy Buds ailesinde yer alıyor. Bu bakımdan Samsung Galaxy Buds FE ya da Galaxy Buds 3 olma ihtimali daha fazla. Galaxy S23 FE modeli de yakın zamanda tanıtılacağı için Galaxy Buds FE bir sürpriz yapabilir.
Henüz detaylar net olarak bilinmiyor ancak gürültü engelleme olmayan ve bataryası nispeten biraz daha küçük bir Galaxy Buds FE bizi bekliyor olabilir. Özellikle uygun fiyat arayanlar için Galaxy Buds FE iyi bir alternatif olacaktır.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.