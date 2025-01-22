Samsung Galaxy Buds kulaklıklar kamera ile donatılıyor: Peki neden?

Kameralı Galaxy Buds
Analiz raporlarına göre Samsung, önümüzdeki dönemde Galaxy Buds kulaklıklarına kamera eklemeyi planlıyor. Dış kısma eklenecek bu kulaklıklar sağ ve sol çevrenin net görüntülerinin elde edilmesini sağlayacak.
Elbette herkese hitap eden bir üründen bahsetmiyoruz. Kameralı kulaklıklar çevreden aldıkları bu görüntüyü sanal gerçeklik kaskına iletiyor ve yapay zekâ algoritmaları ile kullanıcı uyarılıyor ya da farklı öneriler yapılıyor. Meta firmasının da kameralı bir kulaklık üzerinde çalıştığı daha önce gündeme gelmişti. Özellikle insanların sık kullandığı bir cihaz olması sayesinde sanal gerçeklik konseptine entegre olması oldukça kolay olacak.
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