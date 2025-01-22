Samsung Galaxy Buds kulaklıklar kamera ile donatılıyor: Peki neden?

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Tam kablosuz kulaklık sektöründe uzun yıllardır liderlik kovalayan Samsung, bugüne farklı özelliklerle tüketici nezdinde iddialı olmaya çalıştı. Firma şimdi bambaşka bir bakış açısı ile kulaklık üretmeye başlıyor.

Kameralı Galaxy Buds

Analiz raporlarına göre Samsung, önümüzdeki dönemde Galaxy Buds kulaklıklarına kamera eklemeyi planlıyor. Dış kısma eklenecek bu kulaklıklar sağ ve sol çevrenin net görüntülerinin elde edilmesini sağlayacak.

Meta kameralı kulaklık üzerinde çalışıyor 8 ay önce eklendi

Elbette herkese hitap eden bir üründen bahsetmiyoruz. Kameralı kulaklıklar çevreden aldıkları bu görüntüyü sanal gerçeklik kaskına iletiyor ve yapay zekâ algoritmaları ile kullanıcı uyarılıyor ya da farklı öneriler yapılıyor. Meta firmasının da kameralı bir kulaklık üzerinde çalıştığı daha önce gündeme gelmişti. Özellikle insanların sık kullandığı bir cihaz olması sayesinde sanal gerçeklik konseptine entegre olması oldukça kolay olacak.



Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Kulaklık Haberleri

Kameralı Galaxy Buds kulaklıklar geliyor