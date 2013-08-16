Galaxy Gear akıllı saati Exynos 4 işlemci ile gelebilir





Son günlerde Samsung'un üzerinde çalıştığı düşünülen akıllı saati ile ilgili iddialar sık sık gündeme gelmeye başladı. Galaxy Gear şeklinde bir isme sahip olduğu bazı sertifika başvurularında ortaya çıkan modelin donanımı da belirginleşiyor.





Bloomberg'in firmaya yakın kaynaklara teyit ettirdiği bilgiye göre Galaxy Gear'ın 4 Eylül'deki Unpacked Episode 2 etkinliğinde tanıtılması kesinlik kazandı. Ayrıca model esnek olmayan düz bir AMOLED ekrana yer verecek.





Diğer bir iddiaya göre ise saate güç verecek olan işlemci Exynos 4212. İki yıl öncesine ait olan bu işlemci 1.5GHz saat hızında çalışan çift Cortex-A9 çekirdeği taşırken, grafik tarafında ise Mali-T400'ü sunuyor. Bu yongaseti şu anda Galaxy Tab 3 8.0 tablet modelinde de kullanılıyor.





Modelde ayrıca 1.67 inçlik 320x320 piksel çözünürlükte esnek olmayan AMOLED ekran, 1GB RAM, Bluetooth, NFC ve 2MP çözünürlükte kamera özelliklerine yer veriliyor.





Cihaz bu haliyle orta halli bir akıllı telefonun donanımına yakın bir yerde duruyor. Ancak cihazın donanımı konusunda herhangi bir teyit yok. Ayrıca bu donanım ile Gear akıllı saatinin ne kadar bir kullanım süresi sunacağı da merak konusu.





Eğer iddialar doğruysa Samsung tüketici ilgisini yoğun bir şekilde çekmeye başlayan akıllı saat pazarına hızlı bir giriş yapmış olacak. Piyasada şu anda Pebble, Cokoo gibi küçük girişimlerin yanında Sony ve Motorola hariç büyük firmaların pek ismi yok. Ancak Apple ve Samsung'un bu pazarda da sıkı bir rekabete tutuşması bekleniyor. Apple'ın da iWatch isimli bir saati yıl bitmeden piyasaya sürmeyi düşündüğü değerlendirildiğinde Samsung elini biraz daha çabuk tutmuş oluyor.

http://www.phonearena.com/news/Samsung-Galaxy-Gear-smartwatch-rumored-specs-include-an-Exynos-4212_id46490