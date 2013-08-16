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Galaxy Gear akıllı saati Exynos 4 işlemci ile gelebilir

5 yıl
930
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42
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Galaxy Gear akıllı saati Exynos 4 işlemci ile gelebilir

Son günlerde Samsung'un üzerinde çalıştığı düşünülen akıllı saati ile ilgili iddialar sık sık gündeme gelmeye başladı. Galaxy Gear şeklinde bir isme sahip olduğu bazı sertifika başvurularında ortaya çıkan modelin donanımı da belirginleşiyor.

Bloomberg'in firmaya yakın kaynaklara teyit ettirdiği bilgiye göre Galaxy Gear'ın 4 Eylül'deki Unpacked Episode 2 etkinliğinde tanıtılması kesinlik kazandı. Ayrıca model esnek olmayan düz bir AMOLED ekrana yer verecek.

Diğer bir iddiaya göre ise saate güç verecek olan işlemci Exynos 4212. İki yıl öncesine ait olan bu işlemci 1.5GHz saat hızında çalışan çift Cortex-A9 çekirdeği taşırken, grafik tarafında ise Mali-T400'ü sunuyor. Bu yongaseti şu anda Galaxy Tab 3 8.0 tablet modelinde de kullanılıyor.

Modelde ayrıca 1.67 inçlik 320x320 piksel çözünürlükte esnek olmayan AMOLED ekran, 1GB RAM, Bluetooth, NFC ve 2MP çözünürlükte kamera özelliklerine yer veriliyor.

Cihaz bu haliyle orta halli bir akıllı telefonun donanımına yakın bir yerde duruyor. Ancak cihazın donanımı konusunda herhangi bir teyit yok. Ayrıca bu donanım ile Gear akıllı saatinin ne kadar bir kullanım süresi sunacağı da merak konusu.

Eğer iddialar doğruysa Samsung tüketici ilgisini yoğun bir şekilde çekmeye başlayan akıllı saat pazarına hızlı bir giriş yapmış olacak. Piyasada şu anda Pebble, Cokoo gibi küçük girişimlerin yanında Sony ve Motorola hariç büyük firmaların pek ismi yok. Ancak Apple ve Samsung'un bu pazarda da sıkı bir rekabete tutuşması bekleniyor. Apple'ın da iWatch isimli bir saati yıl bitmeden piyasaya sürmeyi düşündüğü değerlendirildiğinde Samsung elini biraz daha çabuk tutmuş oluyor. 

http://www.phonearena.com/news/Samsung-Galaxy-Gear-smartwatch-rumored-specs-include-an-Exynos-4212_id46490 Yorum Yaz
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Nokia Specialist 5 yıl en beğenilen
Bir saatte pil ne zaman bitiyor diye bakmıyorduk, o da tamam
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Leskodjer 5 yıl JakSocket
JakSocket


Courageux Celestiale


JakSocket

Akıllı saat nedir arkadaş. Telefon ve tabletler neyinize yetmiyor, biri bana açıklasın


Telefonu cebinden çıkarmadan mesajlarını okuyabilmeni, kulaklıkla müzik dinlerken kimin aradığını görüp telefonu açabilmeni sağlıyor. En azından işe yarar özellikleri bunlar, fb falanda girebiliyorsun da gereksiz. Birde 2mp kamerası olacak Gear'ın.

Şu an için gereksiz duruyor ama ilerde daha kullanışlı hale getirilir. Yada hayatımıza çok gerekli birşeymiş gibi sokarlar. Bkz pda

İleride geliştirirlerse kullanışlı bir alete dönüşebilir ama şu an bu saatle yapılan şeyleri elinizi cebinize atıp telefonu çıkararakta yapabilirsiniz. Şu an bunları gereksiz buluyorum fakat her şeyin bir başlangıcı vardır.

Ben fiyatı uygun olursa almayı düşünüyorum. Note 3 almayı planlıyorum ve eğer müzik kontrol vs ordan halledebileceksem telefonu çıkaramayacağım ortamda çok rahatlık sağlar.(Otobüste vs) Bir iyi yanıda yolda yürürken telefonu düşürme ihtimalim azalıcak. Yani aslında büyük telefonlar için şu zamanda da çok kullanışlı olabilir.
JakSocketCourageux CelestialeJakSocketAkıllı saat nedir arkadaş. ...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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wolf silver 5 yıl
It's a Samsung
sony fan ları kızacak galıba :D :D
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DH Misafiri 5 yıl
Tabikide böyle bir cihaza ihtiyacimiz yok.sadece bize ihtiyacimiz olduğunu düşündürüp inandıracaklar.sonrada hepimiz almaya başlıycaz.Telefon konusunda yeterince doygunluğa ulaştılar,kar edecekleri yeni oyuncaklara ihtiyaçlari var.
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Inque 5 yıl
Kinetik enerjili şarj özelliği olursa hiç şarja takmadan kullanılabilir.
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OverClocK1ng 5 yıl
halil_f16
bunu tek başına bir telefonmuş gibi kullanmak yerine herhangi bir android cihaz için kontrol kumandası benzeri bir cihaz yapsalar daha iyi olur.Misal veriyorum cebimizdeki telefonla müzik dinlerken müziği değiştirmek, mesaj geldiğinde bildirim almak-okumak, telefonu sessize almak gibi gibi gibi..bu tarz bir cihazın hem daha uygun fiyatı hemde daha iyi bir kullanım amacı olur. öbür türlü elimi bile sürmem.

Şu müzik hariç diğer dediklerini yapsa iyi olur. Ama müzik olayında doğru düşünmemişsin.
Diyorsun ki: Telefonla müzik dinlerken kumanda olarak çalışsın.
İyi de, telefonla müzik dinlemek telefonun pilini harcıyor. Bu cihazın kendi hafızası yüksek olursa ve telefonda dinlediğin müzikleri bunun içine atıp bunun üzerinden dinlesen, hem kendi üzerindeki müzikleri dinlediğin için istediğin gibi kumanda edebilirsin, ama esas önemli olanı ise müzikleri saat üzerinden dinlersen, telefon üzerinden dinleyerek telefonun pilini de harcamış olmazsın. Böylece telefonunun pili de müzik dinlemenden etkilenmemiş olur. Saatin pili azalır. Ama telefonun ekranı çok daha büyük vs. olduğu için telefonun pilinin daha uzun gitmesi, saatin pilinden daha önemli bence.
Bu yüzden müziği saatten dinleyip, telefonun pilini harcamamak çok daha iyi...
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gael 5 yıl
tasarımı güzelde bu saatlerin ekranı çok çabuk çizilir ve çatlar
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brk-bjk 5 yıl
bence daha cok yeni bir teknoloji.En az 2 yili var yayginlasmasu ve tam stabil hale gelebilmesi icin
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Rigsby 5 yıl
Bence yaptıkları para tuzağı sonuçta saatte ne yapacaksın açıp bir modern combat 4 real racing oynayayım diyecek halin yok bu kadar donanım benim telefonumda yok
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halil_f16 5 yıl
bunu tek başına bir telefonmuş gibi kullanmak yerine herhangi bir android cihaz için kontrol kumandası benzeri bir cihaz yapsalar daha iyi olur.
Misal veriyorum cebimizdeki telefonla müzik dinlerken müziği değiştirmek, mesaj geldiğinde bildirim almak-okumak, telefonu sessize almak gibi gibi gibi..
bu tarz bir cihazın hem daha uygun fiyatı hemde daha iyi bir kullanım amacı olur. öbür türlü elimi bile sürmem.
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ExclusivePack 5 yıl
sangokudbgt
Pil işi 1 ay gitmediği sürece isterse xbox one(ps4ten iyi olduğu için verdim örneği) performansında olsun yine tutmaz.

XBOX UN PS4 den daha iyi olduğu kanısına nerden vardın ?
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sangokudbgt 5 yıl
Pil işi 1 ay gitmediği sürece isterse xbox one(ps4ten iyi olduğu için verdim örneği) performansında olsun yine tutmaz.
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wolf_555 5 yıl sangokudbgt
sangokudbgt

Pil işi 1 ay gitmediği sürece isterse xbox one(ps4ten iyi olduğu için verdim örneği) performansında olsun yine tutmaz.


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kımyasal 5 yıl
Batarya konusnda tasarruflu ve kullanıcıyı uğraştırmayan akıllı saat çözümleri için,çıkan modellerde mutlaka Bluetooth 4.0 gerekli.Ayrıca ekranı renkli yerine tek renk gösteren fakat çözünürlüğü yüksek LCD paneller ile halledebilirler.Akıllı saat bence bazen gerekiyor misal :
*müziğimi değiştirmek istediğimde bunu saat üzerinden yapabileyim.
*gelen mesajın bakmaya değer olup olmadığını saat üzerinden karar vereyim
*sağlık bilgilerini göreyim.
*hava durumu gibi.
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khytr89 5 yıl
cift renkli oled ekran + bluetooth + gerekli uygulamalar ve dokunmatik ekrani olsun kafi.. kamera,android,dual core,1gb ram bu ne yahu.. 2 gunde bir sarja ihtiyaci olacaksa hic bir mantigi yok.. hee icine bir sekilde 6ay giden pil falan koyarlarsa amenna ama bu haliyle o da zor gozukuyor.. hem google glass ta zaten saat bilgisi vs gibi seyler yer alacaktir.. 5-10 sene icinde hepimiz onla dolasacaz.. basta belirttigim fonksiyonlar disinda saati fazla akillandirmaya gerek yok kanimca..
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hidrojennn 5 yıl
"Işınla bizi Scotty" deyince ışınlayacakmı peki :)
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Not Today! 5 yıl
Ulen benim Ace den iki kat hızlı iyi mi.

Birde telefon olacaksın hızlan len biraz.



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