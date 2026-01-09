Samsung'un yeni OLED teknolojisiyle iPhone Air 2 daha ince olabilir

Tam Boyutta Gör Apple’ın, ultra ince telefonun devam modeli olan iPhone Air 2’yi 2027’de tanıtması bekleniyor. Sızıntılara göre yeni model daha ince bir gövdeye sahip olacak, kamera tarafında iyileştirmeler sunacak ve pil ömrü daha uzun olacak. Bu gelişmelerin arkasında Samsung’un OLED ekran teknolojisi önemli bir rol oynayabilir.

iPhone Air 2, Samsung'un yeni OLED teknolojisini kullanabilir

Güney Koreli The Elec’in haberine göre iPhone Air 2, Samsung Display’in Colour filter on Encapsulation (CoE) adı verilen OLED panel teknolojisini kullanacak. Bu sistemde, OLED panellerde geleneksel olarak yer alan polarize katmanlar kaldırılarak yerlerine renk filtreleri yerleştiriliyor. Ayrıca standart Piksel Tanımlama Katmanı (PDL) yerine siyah bir PDL kullanılıyor. Polarize katmanın ortadan kaldırılması, ışık geçirgenliğini artırıyor. Bu da ekranın aynı parlaklık seviyesini daha düşük güçle üretebilmesini sağlıyor ve enerji tüketimini azaltıyor.

Buna ek olarak, polarize katmanın kaldırılması panelin fiziksel olarak daha ince olmasına katkıda bulunuyor. Sonuç olarak CoE teknolojisine sahip OLED ekranlar daha ince, daha verimli ve daha parlak hale geliyor. Apple, CoE'yi ilk olarak bu yılın ikinci yarısında piyasaya sürülecek olan ilk katlanabilir telefonunda kullanmayı planlıyor. Daha sonra da iPhone Air 2’nin bu teknolojiyi benimsemesi bekleniyor.

Apple bu teknolojiyi önümüzdeki yıl ilk kez kullanacak olsa da, Samsung aslında CoE OLED panelleri uzun süredir katlanabilir telefonlarında tercih ediyor. Teknoloji ilk kez Galaxy Z Fold 3 modelinde kullanılmıştı. Samsung’un bu ekranları bu yıl itibarıyla klasik bar tipi telefonlara da getirmesi ve başlangıcı Galaxy S26 Ultra ile yapması bekleniyor.

