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Galaxy Gear akıllı saatinin ilk görselleri ortaya çıktı - Güncellendi!

5 yıl
1,3b
1
55
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Galaxy Gear akıllı saatinin ilk görselleri ortaya çıktı - Güncellendi!
Samsung'un 4 Eylül tarihinde tanıtacağı ve 10 saatlik kullanım süresi sunduğu iddiaları gündeme gelen Galaxy Gear akıllı saatin ilk görselleri internete sızdırıldı.

Güvenilir kaynaklar tarafından elde edildiği belirtilen görseller üçüncü taraf bir geliştiricinin saat için geliştirdiği uygulamanın reklamını yansıtıyor. Görsellerden Galaxy Gear modelinin tasarımının küçük bir Galaxy akıllı telefona benzediği anlaşılıyor.

Ancak bu tasarım nedeniyle üst ve alt kısımda çok kalın kenarlara yer verildiği görülüyor. Küçük boyutlarda bu tür bir tasarıma yer verilmesi Galaxy Gear modelinin rakiplerine nispeten daha büyük bir görünüm arz etmesine neden olmuş.

Galaxy Gear modeli gelen bilgilere göre bir sağlık takip sensörüne sahip olacak ve S Health uygulaması ile bağlantı kurabilecek. Ayrıca saatte nabız ölçer de mevcut. 4MP çözünürlükteki kamerası ile yiyeceklerin resmini çekerek kalorilerini hesaplamak mümkün. 

Galaxy Gear, bağlı olduğu cihaz üzerinde doğrudan arama başlatabilecekken, çağrı listesini de gösterebiliyor. Ürün S Voice ile sesli komutlara imkan tanıyacak ve sosyal medya, Sağlık takibi gibi pek çok uygulama ön yüklü olarak gelecek. 

Galaxy Gear modelinin beklenen özellikleri 2.5 inçlik 320x320 piksel çözünürlükte bir OLED ekran, 1.5GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli bir işlemci, 1GB RAM, 4MP çözünürlükte kamera, 720p video kaydı, 6GB/8GB depolama kapasitesi, Jelly Bean işletim sistemi, hoparlör, akselerometre şeklinde sıralanıyor. 
Güncelleme :  Yeni kaynaklardan elde edilen bilgilere göre Galaxy Gear bu halinden biraz daha farklı ve daha hoş bir tasarıma sahip olacak. Model Bluetooth 4.0 düşük enerji profili ile Android cihazlara bağlanabilecekken, mini uygulamaların kurulabileceği mağazaya ise sadece Samsung cihazlarından ulaşılabilecek. Model normal kullanımda 24 saat, yoğun kullanımda ise 10 saat kullanım süresi sunacak.
Galaxy Gear akıllı saatinin ilk görselleri ortaya çıktı - Güncellendi!


http://venturebeat.com/2013/09/01/this-is-samsungs-galaxy-gear-smartwatch-a-blocky-health-tracker-with-a-camera/ Yorum Yaz
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Illustrious. 5 yıl en beğenilen
Saat kaç deseler, şarjım bitti mi diyecez şimdi ?
1 Yanıt Yanıtla +42
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blacksss 5 yıl interwap
interwap
Prototip veya sahte olabilir. Beğenilesi değil.

Beğenilesi değilse samsung'dur :)
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gorkem2626 5 yıl
Aman tanrım bununda tipi s3 ve diğer galaxy modelleri ne benziyor
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deneme_programı 5 yıl
Bu akıllı saat işi Sony'nin Samsung. Beceremiyorsun sen.
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iboocum 5 yıl
sniko1
Saatın ramı bile benim telden büyük.YAZIKLAR OLSUN NOKİA

hahaahahahahah
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okan_cehapelioglu 5 yıl
sony smartwatch2 varken buna kim bakar
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CertificatedStaff 5 yıl
Nasıl bişey olucak acaba merak ediyorum
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JoeyBane 5 yıl
Saat olmaktan çıkmış.
-Büyük ebatlar
-Düşük kullanım süresi
-Vidaların çirkin görünmesi
-Tasarım
+Kamera(koyulmasa daha ufak boyutlarda olurdu)
+Mikrofon yardımıyla S-Voice
+Ekran çözünürlüğü
+İşlem performansını sağlayacak bileşenler.
Sonuç olarak SmartWatch 2 piyasanın en iyisi.
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Sunstorms 5 yıl
Tasarım buysa samsung bir çuval inciri ziyan etmiş bir 3d prototip çalışmalardaki tasarıma birde buna bak samsung tasarım ekibini bir an evvel işten atmalı !
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frostburn 5 yıl
Tasarım cok kotu.yani daha kotu olamazdı herhalde.sırf bunun icin bekliyordum ne saat ne de akıllı telefon aldım.bakalım apple nasıl bir ürün cıkartacak.note 3 istiyordum ama sony'ye kaydı aklım su an icin.
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UnemployedMan 5 yıl
Gereksiz bir ürün
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tayfunay 5 yıl
Olmamış !
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crazygreeneyes 5 yıl
Saat dikdörtgen olabilir de ekran neye benziyor hani bildiğimiz kare
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PwaGG 5 yıl
daha güzel bir şey bekliyordum.
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sertacarslan 5 yıl
gorkem2626
Aman tanrım bununda tipi s3 ve diğer galaxy modelleri ne benziyor

Hocam "ki" ve "de" bağlaçlarını garanti olsun diye hep ayrı yazanı görmüştüm de "ne"'yi ayıran bir seni gördüm...
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