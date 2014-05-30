Galaxy Mega 6.3 için KitKat güncellemesi başladı





Samsung'un halen en büyük akıllı telefonunu ünvanını koruyan Galaxy Mega 6.3 nihayet Android 4.4 KitKat sürümüne kavuşmaya başladı.





GT-I9200 model numaralı cihaz için KitKat güncellemesi hali hazıda Rusya'da dağıtıma başlamış durumda. Ülkeye veya operatöre göre dağıtım tarihlerinin farklılık gösterebileceği belirtiliyor.





Galaxy Mega 6.3 modeli kutu içerisinde Android 4.2 işletim sistemi ile gelmişti. 6.3 inçlik 720p ekran, Snapdragon 400 yongaseti, 1.5GB RAM gibi özelliklere sahip olan cihazın KitKat güncellemesi ile hatırı sayılır bir performans artışı elde edeceği tahmin ediliyor.





Samsung ayrıca gelecek aydan itibaren Galaxy Mega 5.8, Galaxy Grand 2 ve Galaxy S4 Mini gibi pek çok cihaza KitKat güncellemesi vermeye başlayacak.

http://www.phonearena.com/news/Android-4.4-KitKat-update-for-Samsungs-Galaxy-Mega-6.3-rolling-out-now-not-in-all-regions_id56638