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Galaxy Mega 6.3 için KitKat güncellemesi başladı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Galaxy Mega 6.3 için KitKat güncellemesi başladı

Samsung'un halen en büyük akıllı telefonunu ünvanını koruyan Galaxy Mega 6.3 nihayet Android 4.4 KitKat sürümüne kavuşmaya başladı.

GT-I9200 model numaralı cihaz için KitKat güncellemesi hali hazıda Rusya'da dağıtıma başlamış durumda. Ülkeye veya operatöre göre dağıtım tarihlerinin farklılık gösterebileceği belirtiliyor.

Galaxy Mega 6.3 modeli kutu içerisinde Android 4.2 işletim sistemi ile gelmişti. 6.3 inçlik 720p ekran, Snapdragon 400 yongaseti, 1.5GB RAM gibi özelliklere sahip olan cihazın KitKat güncellemesi ile hatırı sayılır bir performans artışı elde edeceği tahmin ediliyor. 

Samsung ayrıca gelecek aydan itibaren Galaxy Mega 5.8, Galaxy Grand 2 ve Galaxy S4 Mini gibi pek çok cihaza KitKat güncellemesi vermeye başlayacak.  

http://www.phonearena.com/news/Android-4.4-KitKat-update-for-Samsungs-Galaxy-Mega-6.3-rolling-out-now-not-in-all-regions_id56638 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
orhanyıldız 5 yıl
O kadar model cikariyorlar ki arada unuttuklari bile olur.
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Fiyaka1903 5 yıl
Arkadaşlar bugün note2 me 4.4.2 guncellemesi geldi fakat guncelledigimden beri telefon sarj olmuyor. Bildiginiz olmuyor sarj oluyor görünüyor ama dolmuyor. Ana baci sovmemek için zor tutuyorum kendimi. ne yapmam lazim
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blackcat67 5 yıl
Şu model kaç bin adet sattıda güncelleme alıyor merak ediyorum bu firma en çok satan modellere değilde en az satan modellere güncelleme vermeye bayılıyor s3 için neden gelmiyor dediğimizde nedeni yok diye cevap veriyorlar.
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Brk_^^ 5 yıl blackcat67
blackcat67

Şu model kaç bin adet sattıda güncelleme alıyor merak ediyorum bu firma en çok satan modellere değilde en az satan modellere güncelleme vermeye bayılıyor s3 için neden gelmiyor dediğimizde nedeni yok diye cevap veriyorlar.

s5 geç diye Vermiyorlar .
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