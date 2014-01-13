Galaxy Note 3 için Android 4.4 test sürümü internete sızdırıldı





Samsung Galaxy S4 için KitKat güncellemesi test sürümünün internete sızdırılmasının ardından Galaxy Note 3 için de bir test sürümü internette paylaşıldı.





Android 4.4 test sürümü yine Galaxy Note 3 LTE yani SM-N9005 versiyonu için geçerli. Samsung'un geçen yılın iki amiral gemi modeli Galaxy S4 ve Galaxy Note 3 için hazırladığı KitKat güncellemesinin art arda internete sızması dağıtım tarihinin çok yakın olduğunu gösteriyor.





N9005XXUENA6 yapı numaralı güncelleme geçen hafta derlenmiş. Güncellemenin ilk izlenimlerinden bildirim çubuğunda beyaz ikonlar, performans artışı, kilit ekranına kamera kısayolu, çalan albümün kilit ekranında tam ekran olarak görüntülenmesi, kilit ekranında daha hızlı açılış şeklinde yenilikler olduğu belirtiliyor.

http://www.sammobile.com/2014/01/12/exclusive-n9005xxuena6-leaked-android-4-4-2-kitkat-test-firmware-for-galaxy-note-3-sm-n9005/