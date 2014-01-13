Galaxy Note 3 için Android 4.4 test sürümü internete sızdırıldı

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Samsung Galaxy S4 için KitKat güncellemesi test sürümünün internete sızdırılmasının ardından Galaxy Note 3 için de bir test sürümü internette paylaşıldı.
Android 4.4 test sürümü yine Galaxy Note 3 LTE yani SM-N9005 versiyonu için geçerli. Samsung'un geçen yılın iki amiral gemi modeli Galaxy S4 ve Galaxy Note 3 için hazırladığı KitKat güncellemesinin art arda internete sızması dağıtım tarihinin çok yakın olduğunu gösteriyor.
N9005XXUENA6 yapı numaralı güncelleme geçen hafta derlenmiş. Güncellemenin ilk izlenimlerinden bildirim çubuğunda beyaz ikonlar, performans artışı, kilit ekranına kamera kısayolu, çalan albümün kilit ekranında tam ekran olarak görüntülenmesi, kilit ekranında daha hızlı açılış şeklinde yenilikler olduğu belirtiliyor.
http://www.sammobile.com/2014/01/12/exclusive-n9005xxuena6-leaked-android-4-4-2-kitkat-test-firmware-for-galaxy-note-3-sm-n9005/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Arkadaşlar saçmalamayın ne farkı var benim telefonumun n9000 le arasında.
4K çekiyormuş. Aldım alalı test haricinde 1080p bile çekmiyorum boyut artmasın uploadda diye.
Birde note 3 kullananlara sesleniyorum. Şu anda telefonunuzda ne eksiğiniz varda yana yakıla 4.4 ü bekliyor ?
Bırakın güncelleme beklemeyide telefonunuzdan keyif almaya bakın.