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Galaxy Note 3 için Android 4.4 test sürümü internete sızdırıldı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
6,7b
1
37
Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Galaxy Note 3 için Android 4.4 test sürümü internete sızdırıldı

Samsung Galaxy S4 için KitKat güncellemesi test sürümünün internete sızdırılmasının ardından Galaxy Note 3 için de bir test sürümü internette paylaşıldı. 

Android 4.4 test sürümü yine Galaxy Note 3 LTE yani SM-N9005 versiyonu için geçerli. Samsung'un geçen yılın iki amiral gemi modeli Galaxy S4 ve Galaxy Note 3 için hazırladığı KitKat güncellemesinin art arda internete sızması dağıtım tarihinin çok yakın olduğunu gösteriyor.

N9005XXUENA6 yapı numaralı güncelleme geçen hafta derlenmiş. Güncellemenin ilk izlenimlerinden bildirim çubuğunda beyaz ikonlar, performans artışı, kilit ekranına kamera kısayolu, çalan albümün kilit ekranında tam ekran olarak görüntülenmesi, kilit ekranında daha hızlı açılış şeklinde yenilikler olduğu belirtiliyor.   

http://www.sammobile.com/2014/01/12/exclusive-n9005xxuena6-leaked-android-4-4-2-kitkat-test-firmware-for-galaxy-note-3-sm-n9005/ Yorum Yaz
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TeufeL-07 5 yıl en beğenilen
Şu yorumlara bak yaa. Bi n9005 kullanıcısı olarak sanki telefon değil ışınlama cihazı kullanıyorum sandım.
Arkadaşlar saçmalamayın ne farkı var benim telefonumun n9000 le arasında.
4K çekiyormuş. Aldım alalı test haricinde 1080p bile çekmiyorum boyut artmasın uploadda diye.
Birde note 3 kullananlara sesleniyorum. Şu anda telefonunuzda ne eksiğiniz varda yana yakıla 4.4 ü bekliyor ?
Bırakın güncelleme beklemeyide telefonunuzdan keyif almaya bakın.
Şu yorumlara bak yaa. Bi n9005 kullanıcısı olarak sanki telefon değil ışınlama cihazı kullanıyorum sandım.Arkadaşlar saçmalamayın ne farkı var benim telef...
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DH Misafiri 5 yıl
kilitli ekrandaki mp3 kisayolunu sevmeyenler ? :((
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AdamsınDrogba 5 yıl
Note 2 4.3 Türkiye güncelleme rezilliginden sonra bir daha Samsung almayı düşünmüyorum.Güncelleme meraklisi değilim kullanilan romun stabil olmasinin önemli olduğunu elbette biliyorum ama jamaicadan tutunda tüm dünya ülkelerine geldikten sonra Türkiyeye gelmemesi beni çok sinir etti.Eminim ki Samsung benim gibi bircok kişi için bitmiştir!
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berkcombil 5 yıl
Desene S3 bile G2'den önce Kitkat alacak gibi duruyor.
Yanlış anlaşılmasın bende bir G2 kullanıcısıyım ve cihaz her yönüyle süper ama güncellenme konusu açılınca,insan bir taraftan da bekliyor işte.
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mehmedaltair 5 yıl berkcombil
berkcombil

Desene S3 bile G2'den önce Kitkat alacak gibi duruyor.
Yanlış anlaşılmasın bende bir G2 kullanıcısıyım ve cihaz her yönüyle süper ama güncellenme konusu açılınca,insan bir taraftan da bekliyor işte.

s3 aldı mı kitkat hocam
en son telefonu felç eden bir 4.3 almıştı zaten bütün s3 kullanıcıları 4.1.2 kuralım konuları açmaya başladılar
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TeufeL-07 5 yıl en beğenilen
Şu yorumlara bak yaa. Bi n9005 kullanıcısı olarak sanki telefon değil ışınlama cihazı kullanıyorum sandım.
Arkadaşlar saçmalamayın ne farkı var benim telefonumun n9000 le arasında.
4K çekiyormuş. Aldım alalı test haricinde 1080p bile çekmiyorum boyut artmasın uploadda diye.
Birde note 3 kullananlara sesleniyorum. Şu anda telefonunuzda ne eksiğiniz varda yana yakıla 4.4 ü bekliyor ?
Bırakın güncelleme beklemeyide telefonunuzdan keyif almaya bakın.
1 Yanıt Yanıtla +4
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Hi Guy 5 yıl TeufeL-07
TeufeL-07
Şu yorumlara bak yaa. Bi n9005 kullanıcısı olarak sanki telefon değil ışınlama cihazı kullanıyorum sandım.
Arkadaşlar saçmalamayın ne farkı var benim telefonumun n9000 le arasında.
4K çekiyormuş. Aldım alalı test haricinde 1080p bile çekmiyorum boyut artmasın uploadda diye.
Birde note 3 kullananlara sesleniyorum. Şu anda telefonunuzda ne eksiğiniz varda yana yakıla 4.4 ü bekliyor ?
Bırakın güncelleme beklemeyide telefonunuzdan keyif almaya bakın.

Aynen 4k ne diye 5 dakikalık video çektim telefondan izledim ooo güzelmiş dedim sonra bilgisayardan izledi oooo çok güzelmiş dedim sonra boyuta bi baktım

Dahada 4K çekmedim
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ALBAY 5 yıl
Bari note 2 ye de direk kitkat verin adi herifler..
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Guest-F8946C419 5 yıl
Nexus, G2 varken..
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Mugetsuga 5 yıl
En beğenilen değil en beğenilmeyen kısma gidiniz lütfen.
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34364346 5 yıl
acik acik soyluyorum su azssusan isimli arkadas baydi artik g2 ye destek cart curt s2 var yav bi kere ne g2si destek anlaminda tabii
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Nokia Specialist 5 yıl
Bir beni de eksileyin kendime geleyim
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freudunpiposu 5 yıl
S3'le s2'ye çıkan rom sayısı lg ve htc'ye çıkan rom sayısından fazla. Anlamıyorum ne kafası bu... geliştirici desteği istiyorsan kapalı kaynak kodlu olmasına rağmen s4'e cm vb tarzı romlar var. Uğraşılıp yapıldı. "G2 4.4'ü aralıkta almazsa forumu bırakırım" diyen insanlar ne kadar çok meraklı Samsung'a...
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new-desing 5 yıl freudunpiposu
mrtrhn
S3'le s2'ye çıkan rom sayısı lg ve htc'ye çıkan rom sayısından fazla. Anlamıyorum ne kafası bu... geliştirici desteği istiyorsan kapalı kaynak kodlu olmasına rağmen s4'e cm vb tarzı romlar var. Uğraşılıp yapıldı. "G2 4.4'ü aralıkta almazsa forumu bırakırım" diyen insanlar ne kadar çok meraklı Samsung'a...

Keşke sadece bırakırım yazsaydı. :) Namusu ve şerefi üzerine yemin edipte halen devam ediyor. Birde aaa kore de geldi ya diyor. Sanki bizim elimizdeki ile kore sürümü aynı. O sürüm bize yüklenebiliyorda biz yüklemedik. Bırakma konusu belliydi, elimdeki cihaza 4.4 gelmezse bırakacaktı. Ben arkadaşa yardımı olsun diye daha çok güncelleme alan alman romuna geçtim o 3 hafta dedi ben 6 hafta yaptım ama 4.4 yok. Galiba başka şeylerde yok arkadaşta.:) Sizde iyi hatırlamışsınız. Gerçi bir tek o arkadaş yazdıkları unutuldu sanıyor.
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yunusfurkanayse 5 yıl
...rehbere girene kadar ne yazık ki buyukannemi kaybettim
...telefon dondugu esnada komşumuz can cekisiyordu
...renk körüyüm sandım meğer o renkler yalanmis
...oyun oynarken ısınan arka kapağı elimde eridi lanet olası bir poset gibi
Bunlar bütün dünyadan samsunga serzenişler. 4.4 kitkat ile bu hatalarını duzeltsen iyi edersin yoksa işin zor !
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