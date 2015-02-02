Galaxy Note 4 için Android 5.0 gecikebilir





Samsung'un ardı ardına Galaxy S5, S4 ve Note 3 modelleri için Android 5.0 güncellemesini başlatması Galaxy Note 4 kullanıcılarının beklentisini artırmıştı. Ancak kullanıcılar biraz daha bekleyecek gibi.





Firmaya yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Gear VR sanal gözlüğüne ait bazı kodlarda sıkıntı yaşanması nedeniyle Galaxy Note 4 modeli için Android 5.0 güncellemesi bir süre daha gecikecek. Gear VR ile uyumlu hali hazırdaki tek cihaz olduğu için modele yönelik çekirdek seviyesinde optimizasyonlar yapmak gerekiyor.





Ancak Gear VR aksesuarında imzası bulunan firma Oculus olduğu için güncelleme konusunda da yardımı gerekiyor. Bu bakımdan güncelleme de gecikiyor. Şimdilik güncellemenin net başlangıç tarihi konusunda bir bilgi yok.

http://androidheadlines.com/2015/01/samsung-galaxy-note-4-android-5-0-lollipop-update-delayed-due-gear-vr-issue.html