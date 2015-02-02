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Galaxy Note 4 için Android 5.0 gecikebilir

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Galaxy Note 4 için Android 5.0 gecikebilir

Samsung'un ardı ardına Galaxy S5, S4 ve Note 3 modelleri için Android 5.0 güncellemesini başlatması Galaxy Note 4 kullanıcılarının beklentisini artırmıştı. Ancak kullanıcılar biraz daha bekleyecek gibi. 

Firmaya yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Gear VR sanal gözlüğüne ait bazı kodlarda sıkıntı yaşanması nedeniyle Galaxy Note 4 modeli için Android 5.0 güncellemesi bir süre daha gecikecek. Gear VR ile uyumlu hali hazırdaki tek cihaz olduğu için modele yönelik çekirdek seviyesinde optimizasyonlar yapmak gerekiyor. 

Ancak Gear VR aksesuarında imzası bulunan firma Oculus olduğu için güncelleme konusunda da yardımı gerekiyor. Bu bakımdan güncelleme de gecikiyor. Şimdilik güncellemenin net başlangıç tarihi konusunda bir bilgi yok.  

http://androidheadlines.com/2015/01/samsung-galaxy-note-4-android-5-0-lollipop-update-delayed-due-gear-vr-issue.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
prydzsnare 4 yıl
Burada dalga gecilecek bir durum yok. En erken guncellemeyi verip hatalarla madsra olmaktansa tum sikintilari cozup biraz gec vermek daha mantikli bir tercih
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Snac Twingum 4 yıl
Şaşırdık mı
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GenkaNuan 4 yıl
muhahahahhahahahahahahahhahahaha
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paldov 4 yıl
sorunlu geleceğine daz daha beklenip daha az sorunlu gelmesi mantıklı bencede.
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Fenomenon 4 yıl
Kaç kişi kullanıyor ki bu Gear VR'yi
Google'ın karton VR cihazı var, samsung da öyle yapsın.
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doctor_bey 4 yıl Fenomenon
Fenomenon
Kaç kişi kullanıyor ki bu Gear VR'yi
Google'ın karton VR cihazı var, samsung da öyle yapsın.

Alıcısı vardır illa ki ama bence de Google'ın cihazı daha mantıklı
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