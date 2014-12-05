Galaxy Note 4 için Lollipop güncellemesi gelecek yıla kaldı

Haber Editörü
Samsung'un Galaxy S5 Avrupa sürümü için Lollipop güncellemesini Polonya'da başlatması Galaxy Note 4 sahiplerinin de heyecanlanmasına neden olmuştu. Zira modelin Aralık sonuna kadar güncellemeyi alacağı iddia ediliyordu. Ancak yeni gelen bilgiler bekleyişin biraz daha süreceğini gösteriyor.
Reuters teknoloji editörlerinden birisinin firma içerisinden elde ettiğini belirttiği bilgilere göre Galaxy Note 4, Galaxy Note 3, Galaxy S4 ve Galaxy S5 LTE-A modellerine Android 5.0 güncellemesi gelecek yıl başlarında başlayacak.
Hangi modelin kesin olarak hangi tarihte güncelleme alacağı bilinmiyor ancak muhtemelen Galaxy Note 4 bunların arasında ilk olacak. Sonrasında ise Galaxy S5 LTE-A, Galaxy S4, Galaxy Note 3 gibi modeller devam edecek. Galaxy S6 lansmanı öncesinde güncelleme dağıtımının bitmiş olacağı tahmin ediliyor.
http://www.phonearena.com/news/Its-kind-of-official-Note-3-Note-4-Galaxy-S4-Galaxy-S5-LTE-A-to-get-Android-5.0-Lollipop-in-early-2015_id63530 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Telefondaki sorunun (hatanın) detaylı videosunu hazırladım merak edenler youtube.com/... 'den ulaşabilirler.
İade için uğraşmaya devam ediyorum. Tüketici haklarına gittim. Cihazdan iyice soğudum. Gelişmelerden haberdar edicem. Şebeke sorunu kesinlikle hatla yada operatörle ilgili değil (sim kartımı yeniledim ayrıca başka operatörlerle de demedim), içinde sim kartı yokken, hatta uçuş modu açık iken bile cihaz kendi kendine reset atıyor. Resmen tasarım yada üretim hatası var.
Müşteri hizmetleride ağzından kaçırdı, teknik servisten Note4 için şebeke problemi yaşanabiliyor diye rapor gelmiş. Düzgün çalışan cihazlar da var piyasada ama hatalı çıkanların sayısıda kayda değer. Almayı düşünüyosanız tekrar düşünün. Ben yorumları dikkate almadım ve ayrıca cihazı direk samsung mobile center'dan satın aldım. Mağazadaki arızalı cihaz bana denk geldi.
Uyarmak bizden...
youtube.com/...
Çöp kelimesini biraz açsanız da tecrübelerinizden faydalansak hocam.
Sakin ol sampiyon, senin neyden haberin varki
+1 bende sevmiyorum bu güncelleme işlerini ama alınabilecek en iyi , en extra telefonlar samsung' ta kardeşim ya o Htc ' ye Sony ' e nasıl para veriyorlar ben anlamıyorum yani 500 lira bile vermem hiçbirşey yok içinde neymiş kamerası süpermiş ya çok kamera bağımlısıysan zaten git prof makine al telefonla ne kadar olabilir bu olay. LG hadi bir nebze yaklaştı samsunga ama aynı profesyonellikte değil daha yeni gösteriyor kendini zaman tanımak lazım.
Samsung şuan android telefonlar arasında beğensenizde beğenmesenizde en iyi telefonlardır touchwiz yavaşlığına laf atıyordunuz işte o da L ile tarih olacak hepiniz rahatlayacaksınız.