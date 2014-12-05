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Galaxy Note 4 için Lollipop güncellemesi gelecek yıla kaldı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Galaxy Note 4 için Lollipop güncellemesi gelecek yıla kaldı

Samsung'un Galaxy S5 Avrupa sürümü için Lollipop güncellemesini Polonya'da başlatması Galaxy Note 4 sahiplerinin de heyecanlanmasına neden olmuştu. Zira modelin Aralık sonuna kadar güncellemeyi alacağı iddia ediliyordu. Ancak yeni gelen bilgiler bekleyişin biraz daha süreceğini gösteriyor. 

Reuters teknoloji editörlerinden birisinin firma içerisinden elde ettiğini belirttiği bilgilere göre Galaxy Note 4, Galaxy Note 3, Galaxy S4 ve Galaxy S5 LTE-A modellerine Android 5.0 güncellemesi gelecek yıl başlarında başlayacak. 

Hangi modelin kesin olarak hangi tarihte güncelleme alacağı bilinmiyor ancak muhtemelen Galaxy Note 4 bunların arasında ilk olacak. Sonrasında ise Galaxy S5 LTE-A, Galaxy S4, Galaxy Note 3 gibi modeller devam edecek. Galaxy S6 lansmanı öncesinde güncelleme dağıtımının bitmiş olacağı tahmin ediliyor.  

http://www.phonearena.com/news/Its-kind-of-official-Note-3-Note-4-Galaxy-S4-Galaxy-S5-LTE-A-to-get-Android-5.0-Lollipop-in-early-2015_id63530 Yorum Yaz
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yhy1 4 yıl
14.02.2015 tarihinde aldığım Note4'de aldığım günden beri şebeke sorunu yaşıyorum. Servise iade talebiyle kusur tespiti için 17.02.2015de gönderdim ama nasılsa hatayı bulamadılar.

Telefondaki sorunun (hatanın) detaylı videosunu hazırladım merak edenler youtube.com/... 'den ulaşabilirler.
İade için uğraşmaya devam ediyorum. Tüketici haklarına gittim. Cihazdan iyice soğudum. Gelişmelerden haberdar edicem. Şebeke sorunu kesinlikle hatla yada operatörle ilgili değil (sim kartımı yeniledim ayrıca başka operatörlerle de demedim), içinde sim kartı yokken, hatta uçuş modu açık iken bile cihaz kendi kendine reset atıyor. Resmen tasarım yada üretim hatası var.

Müşteri hizmetleride ağzından kaçırdı, teknik servisten Note4 için şebeke problemi yaşanabiliyor diye rapor gelmiş. Düzgün çalışan cihazlar da var piyasada ama hatalı çıkanların sayısıda kayda değer. Almayı düşünüyosanız tekrar düşünün. Ben yorumları dikkate almadım ve ayrıca cihazı direk samsung mobile center'dan satın aldım. Mağazadaki arızalı cihaz bana denk geldi.

Uyarmak bizden...

youtube.com/...
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DH Misafiri 4 yıl
Note 4 5.0 güncellemesini alsa ne olur almasa neolur neyin peşindesiniz telefon çalışmıyormu 5.0 güncellemesi gelincemi çalışmaya başlıçak at organları bırakın bu işleri bazıları bi bok var gibi 5.0 güncellemesi galdi şuan ordan yazıyorum diyor at kafası :)
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BurayaNerdenÜyeOluyoruz 4 yıl
Nexus sıradan kullanıcılar için değil gelişytiriciler içindir. Valla çok güncelleme isteyen internetten indirsin. Boşuna açık kodlu değil. Ben bu işlerden anlamam diyen adamın androidle işi olmaz zaten.
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carter 4 yıl
Samsung güncelleme konusunda batırmaya başladı.
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kilinc 4 yıl
Android 5 in oyle cok bi numarasi da yok be yaw. Cok da hasretle bekleyecek durumumuz yok bence note 3 sahipleri olarak. Biraz telefon renklenir o kadar. Bir de ustune yavaslarsa o zaman salla gitsin. Su anki android in nesi eksik ?
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seyru 4 yıl
Note 3'e ultra tasaruf modu gelmicekmiş.
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Das Boot 4 yıl
Note 3'e de nerden baksak Şubat'ı bulucak gibi gözüküyor.
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ALBAY 4 yıl
Nexus telefonda bizim mi haberimiz yok? Bildiğin çöp nexuslar.
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karakabus_ 4 yıl ALBAY
ALBAY
Nexus telefonda bizim mi haberimiz yok? Bildiğin çöp nexuslar.

Çöp kelimesini biraz açsanız da tecrübelerinizden faydalansak hocam.
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Statistik 4 yıl ALBAY
ALBAY
Nexus telefonda bizim mi haberimiz yok? Bildiğin çöp nexuslar.

Sakin ol sampiyon, senin neyden haberin varki
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Firaristt 4 yıl
S5'e 5.0 kurdum da android sisteminin tamamen ART'a geçişinden ve her şeye bir animasyon eklenmesi başka bir şey getirmedi. Kıyaslama yaparken özelliklere göre yapacaksanız Samsung ezer geçer. Gerekli gereksiz ne ararsanız var. Ama sürüm güncellemelerinin süresi konusunda belki o kadar iyi değil ama yeni sürümlerin bir ay önce gelecek olması sebebiyle bomboş Nexus almaya değmez. Vuracaksanız daha uygun bir yerden vurun. Bu forumdaki fanatikliği anlamak mümkün değil. Böyle deyince de illaki bir firmanın fanatiği damgasını yapıştırmadan bırakmıyorlar. Adam gibi tartışacaksanız tartışalım yoksa hiç fanatik gibi ithamlarda bulunmayın.
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MühendisMurat 4 yıl Firaristt
Firaristt

S5'e 5.0 kurdum da android sisteminin tamamen ART'a geçişinden ve her şeye bir animasyon eklenmesi başka bir şey getirmedi. Kıyaslama yaparken özelliklere göre yapacaksanız Samsung ezer geçer. Gerekli gereksiz ne ararsanız var. Ama sürüm güncellemelerinin süresi konusunda belki o kadar iyi değil ama yeni sürümlerin bir ay önce gelecek olması sebebiyle bomboş Nexus almaya değmez. Vuracaksanız daha uygun bir yerden vurun. Bu forumdaki fanatikliği anlamak mümkün değil. Böyle deyince de illaki bir firmanın fanatiği damgasını yapıştırmadan bırakmıyorlar. Adam gibi tartışacaksanız tartışalım yoksa hiç fanatik gibi ithamlarda bulunmayın.

+1 bende sevmiyorum bu güncelleme işlerini ama alınabilecek en iyi , en extra telefonlar samsung' ta kardeşim ya o Htc ' ye Sony ' e nasıl para veriyorlar ben anlamıyorum yani 500 lira bile vermem hiçbirşey yok içinde neymiş kamerası süpermiş ya çok kamera bağımlısıysan zaten git prof makine al telefonla ne kadar olabilir bu olay. LG hadi bir nebze yaklaştı samsunga ama aynı profesyonellikte değil daha yeni gösteriyor kendini zaman tanımak lazım.

Samsung şuan android telefonlar arasında beğensenizde beğenmesenizde en iyi telefonlardır touchwiz yavaşlığına laf atıyordunuz işte o da L ile tarih olacak hepiniz rahatlayacaksınız.
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paldov 4 yıl
samsung cikip, bu uyguladigi aptalca guncelleme sistemini bir aciklasin hele.
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