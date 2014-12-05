Galaxy Note 4 için Lollipop güncellemesi gelecek yıla kaldı





Samsung'un Galaxy S5 Avrupa sürümü için Lollipop güncellemesini Polonya'da başlatması Galaxy Note 4 sahiplerinin de heyecanlanmasına neden olmuştu. Zira modelin Aralık sonuna kadar güncellemeyi alacağı iddia ediliyordu. Ancak yeni gelen bilgiler bekleyişin biraz daha süreceğini gösteriyor.





Reuters teknoloji editörlerinden birisinin firma içerisinden elde ettiğini belirttiği bilgilere göre Galaxy Note 4, Galaxy Note 3, Galaxy S4 ve Galaxy S5 LTE-A modellerine Android 5.0 güncellemesi gelecek yıl başlarında başlayacak.





Hangi modelin kesin olarak hangi tarihte güncelleme alacağı bilinmiyor ancak muhtemelen Galaxy Note 4 bunların arasında ilk olacak. Sonrasında ise Galaxy S5 LTE-A, Galaxy S4, Galaxy Note 3 gibi modeller devam edecek. Galaxy S6 lansmanı öncesinde güncelleme dağıtımının bitmiş olacağı tahmin ediliyor.

http://www.phonearena.com/news/Its-kind-of-official-Note-3-Note-4-Galaxy-S4-Galaxy-S5-LTE-A-to-get-Android-5.0-Lollipop-in-early-2015_id63530