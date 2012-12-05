Galaxy S3 için Android 4.1.2 güncellemesi Polonya'dan başladı

Samsung'un Galaxy S3 modeli için hazırladığı ve merakla beklenen pek çok önemli yenilik sunacak Android 4.1.2 güncellemesi dağıtılmaya başlıyor.





Sammobile tarafından verilen habere göre bugün saat 09.00 civarında Polonya'da Android 4.1.2 güncellemesi başladı. Diğer ülkeler ise şu anda bekleme statüsünde yer alıyor. İlk Jelly Bean güncellemesi de Polonya'da çıktıktan yaklaşık 1 ay sonra ülkemize giriş yapmıştı. Son güncellemenin de Aralık sonu, Ocak başında gelmesi bekleniyor. Güncelleme uluslararası modeller için.





Galaxy S3 için hazırlanan Android 4.1.2 güncellemesinde öne çıkan yenilikler ise;





- Galaxy Note II'deki gibi aynı ekranda iki farklı pencerede uygulama çalıştırmanıza olanak tanıyan Multi-Windows özelliği,





- kişiselleştirilebilen bildirim paneli





- Note II modelindeki Page Buddy özelliği. Bu özellik S-Pen, kulaklık, Roaming ve dock aktiviteleri esnasında ekranın sağ üst köşesine bir kulakçık ekliyor ve kısayollarla işlemleri daha kolay halletmenize yardımcı oluyor.





- Smart Rotation özelliği : Bu özellik ile ayarlar kısmında bir aktivasyon yapmanıza gerek kalmadan ön kamera bakış açınıza göre ekranı dikey-yatay olarak ayarlıyor.





- Swype benzeri klavye uygulaması





- Note II modelinde de yer alan Paper Artist çizim uygulaması





- Note II modelindeki yeni resim galerisi uygulaması.





- Bildirim panelindeki parlaklık ayar menüsünün kaldırılabilmesi





- Aynı ağdaki diğer kullanıcılarla ekranı paylaşmaya yarayan Group Cast





şeklinde sayılabilir.





http://www.sammobile.com/2012/12/05/galaxy-s-iii-receives-android-4-1-2-jelly-bean-update-lots-of-new-features/