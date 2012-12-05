Galaxy S3 için Android 4.1.2 güncellemesi Polonya'dan başladı

Haber Editörü
Samsung'un Galaxy S3 modeli için hazırladığı ve merakla beklenen pek çok önemli yenilik sunacak Android 4.1.2 güncellemesi dağıtılmaya başlıyor.
Sammobile tarafından verilen habere göre bugün saat 09.00 civarında Polonya'da Android 4.1.2 güncellemesi başladı. Diğer ülkeler ise şu anda bekleme statüsünde yer alıyor. İlk Jelly Bean güncellemesi de Polonya'da çıktıktan yaklaşık 1 ay sonra ülkemize giriş yapmıştı. Son güncellemenin de Aralık sonu, Ocak başında gelmesi bekleniyor. Güncelleme uluslararası modeller için.
Galaxy S3 için hazırlanan Android 4.1.2 güncellemesinde öne çıkan yenilikler ise;
- Galaxy Note II'deki gibi aynı ekranda iki farklı pencerede uygulama çalıştırmanıza olanak tanıyan Multi-Windows özelliği,
- kişiselleştirilebilen bildirim paneli
- Note II modelindeki Page Buddy özelliği. Bu özellik S-Pen, kulaklık, Roaming ve dock aktiviteleri esnasında ekranın sağ üst köşesine bir kulakçık ekliyor ve kısayollarla işlemleri daha kolay halletmenize yardımcı oluyor.
- Smart Rotation özelliği : Bu özellik ile ayarlar kısmında bir aktivasyon yapmanıza gerek kalmadan ön kamera bakış açınıza göre ekranı dikey-yatay olarak ayarlıyor.
- Swype benzeri klavye uygulaması
- Note II modelinde de yer alan Paper Artist çizim uygulaması
- Note II modelindeki yeni resim galerisi uygulaması.
- Bildirim panelindeki parlaklık ayar menüsünün kaldırılabilmesi
- Aynı ağdaki diğer kullanıcılarla ekranı paylaşmaya yarayan Group Cast
şeklinde sayılabilir.
http://www.sammobile.com/2012/12/05/galaxy-s-iii-receives-android-4-1-2-jelly-bean-update-lots-of-new-features/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Farkettiğim değişiklikler :
1-) Rehber açılış hızında hiçbir değişiklik yok.
2-) USB den şarj olma hızı yavaş. (Belki kernelle alakalı olabilir emin değilim)
3-) Batarya performansı için net bişey söyleyemem en azından 2-3 gün kullanmam lazım ki battery stats dosyası kendini güncellesin.
4-) Titanium Backup ile tüm gereksiz program ve uygulamaları silince 306 mb RAM kullanımına kadar düşürdüm.Bence bu değer çok çok iyi.
5-) Pop Up Play özelliği gelmiş yani video izlerken videoyu ekranda küçültüp diğer işlerinizi aynı anda yapabiliyorsunuz.
6-) Konum servislerinde sensör yardımı kaldırılmış.
7-) Ekran kilidine hareket diye bişey eklenmiş.Tuş kilidini cihazın ekranına basıp ileri geri hareket ettirerek açıyorsunuz pek pratik gelmedi.
8-) Ayarlar menüsüne Bulut eklenmiş ve hesaplar ortada duruyor mesela dropbox,gmail gibi.
9-) Üstteki kaydırma menüsüne başka menüler eklenmiş ENGELLEME MODU-MOBİL VERİ-SENKRONİZASYON gibi.İyi olmuş.Ayrıca buraya ekleyeceğimiz kısayolları Ayarlar-Ekran-Bildirim Panelinden değiştirebiliyoruz.Ve son olarak aynı menüye Parlaklık menüsü eklenmiş.İstersek burdan kaldırabiliriz.
10-) Ana ekran Temel mod-Kolay mod diye 2 ye ayrılmış.Herhalde tam bilmeyenler ve yeni başlayanlar için kolaylık sağlanmış. Ayarlar-Ana Ekran Modu
11-) S3 ve Note II deki Akıllı Bekleme var.Yani siz cihaza baktığınız sürece cihaz tuşları kitlemiyor veya kapanmıyor.Ön kamera gözlerinizi algılıyor kısaca.Ayarlar-Ekran-Akıllı Bekleme
12-) Erişilebilirlik menüsünde negatif renkler var.Ekrandaki renkleri ters çeviriyor.
13-) Duvar kağıdını değişme hızı aşırı hızlı.Önceden daha yavaştı.
14-) Android sürümü yazan yerin üzerine 3-4 kez tıklayınca gülümseyen bir fasulye geliyor ekrana.Sonra onu okşayınca ekran fasülye doluyor
15-) Menü tuşuna uzun basınca gösterilen açık uygulamalar tek tıkla kapanıyor yani hepsi. (Çöp Kutusu Simgesine tıklayınca)
16-) Screenshot almak için Home Tuşu + Power Tuşuna aynı anda 2-3 saniye basmak gerekiyor.Tıpkı önceden olduğu gibi.
17-) Engelleme modu gelmiş.İstediğiniz saatler arasında sms veya çağrı gelmesini engelleyebiliyorsunuz.
18-) En önemli özellik olan Multiview gelmiş.Aynı anda 2 farklı uygulamayı aynı ekranda yönetebiliyorsunuz.Çalıştırmak için geri tuşuna uzun basmak yeterli tabi önce Ayarlar-Ekran-Çoklu Pencere seçeneğini seçmeniz lazım.Bildirim çubuğundan ana ekrana sırayla 2 tane uygulamayı çek bırak yöntemi ile bırakın.Bildirim çubuğunu kendi kafanıza göre düzenleyebilirsiniz.
19-) Ayarlardaki kalibrasyon ayarları kaldırılmış.
20-) Sayfa Arkadaşı menüsü eklenmiş.Mesela kulaklık takınca size ne yapmak istiyorsunuz diye soruyor.Örneğin youtube,müzik çalar veya video menülerinden hangisini kullanmak istediğinizi soruyor.
21-) "Dokun ve basılı tut gecikmesi" diye bir menü eklenmiş.Ayarlar - Erişilebilirlik Aynı yere mono ses ve ses dengesi diye menüler eklenmiş.
22-) Ana Ekrandaki hava durumu widget'ına uzun basınca önceden boyutu değiştirilebiliyordu şimdi maalesef 5x2 boyutunda yer kaplıyor.
23-) Tuşların olduğu menü.Merak edenler için.
24-) Telefonu ilk flaşladığınız zaman "i" harfi yazmayacak aslında samsungun kendi klavyesinde hiç çalışmıyor.Gmail hesabınızı girerken "gmail" yazmak için önce swype klavyeyi etkinleştirin.Sonrasında aşşağıda verdiğim Türkçe Klavyeyi kullanabilirsiniz.Link fotonun altında.Ayarlar-Dil ve Giriş menüsünden Türkçe Klavyeyi seçin ve hemen üstte Varsayılan yazan kısımdan tekrar Türkçe Klavyeyi seçin.
mediafire.com/...
25-) Arayan kişinin fotoğrafı artık tam ekran görüntüleniyor.
26-) AnTuTu Benchmark sonucu.philz 3.65 kernel ile.