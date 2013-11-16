Galaxy S3 için Android 4.4 Kitkat test ROM'u Xda üzerinden yayınlandı





Galaxy S3 için Android 4.3 güncellemesi bazı problemler nedeniyle durdurulmuşken, bağımsız geliştiriciler Android 4.4 KitKat test ROM'unu model için hazırladı bile.





Xda üzerinden yayınlanan ROM, KitKat tabanlı OmniROM test yazılımı ve oldukça da fonksiyonel çalışıyor. ROM'u XpLoDWilD, Entropy512 ve Rebellos nick'li Xda geliştiricileri hazırladı.





ROM şu anda video oynatma ve kamera fonksiyonları optimal olarak çalışmıyor. Ayrıca ROM'un test yazılımı olduğunu da hatırlatalım. KitKat tecrübesini Galaxy S3 cihazlarında yaşamak isteyenler kaynak linkinden gerekli adımları takip edebilir.

http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2524285