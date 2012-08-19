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Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Galaxy S3 için Jelly Bean ROM'unun ikinci sürümü de sızdı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung'un amiral gemisi Galaxy S3 modelinin kısa bir süre sonra Jelly Bean güncellemesi alacağı kesinlik kazanmıştı. 29 Ağustos'ta resmi duyurunun yapılacağı iddia edilen güncelleme ile ilgili ilk test ROM'u da bir süre önce internete sızdırılmıştı. Şimdi test ROM'unun ikinci sürümünün de internete sızdırıldığı iddia ediliyor.

Sam Mobile tarafından elde edilen ikinci Jelly Bean yapısı, I9300XXDLH4 sürüm numarasını içeriyor. Sam Mobile ve Xda ekibi, ROM'u deneyerek son kullanıcıya yönelik daha kullanıcı dostu bir yapı hazırlamış. Test ROM'unun firma tarafından 14 Ağustos tarihinde derlendiği belirtiliyor.

Test ROM'unu sadece deneyimli kullanıcıların cihazlarında kullanması tavsiye ediliyor. Sam Mobile, resmi güncelleme için en az 15 gün beklenmesi tavsiyesinde bulunuyor. Jelly Bean ROM'unu daha erken tecrübe etmek isteyen kullanıcılara ise cihazlarının garanti dışı kalması durumunda sorumluluğun kendilerine ait olduğu hatırlatılıyor.
Gerekli talimatlara kaynak linkinden ulaşabilirsiniz.
Galaxy S3 için Jelly Bean ROM'unun ikinci sürümü de sızdı
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http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1837455 Yorum Yaz
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pandoras 7 yıl en beğenilen
Ya ben şu sızdırıldı lafına gıcık oluyorum şuna bizi kobay fareleri gibi kullanıyorlar desenize ne sızdırılması kasten piyasaya verilip test ediliyor bunlar bilinçli yapılan hareketler.
Ya ben şu sızdırıldı lafına gıcık oluyorum şuna bizi kobay fareleri gibi kullanıyorlar desenize ne sızdırılması kasten piyasaya verilip test ediliyor bunlar bil...
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alemburda34 7 yıl
Biraz daha beklemek en mantıklısı tutup 1500 TL - 2000 TL arası verdiğim bir telefonu riske atmak mantıklı değil. Ne sızıntıymış kapatılamadı gitti bence Samsung 4.1.1 beta diye çıkartsa daha iyi olurdu hem kullanıcılardan gelen geri dönüşlerden yazılımı eksiksiz tamamlardı.
Biraz daha beklemek en mantıklısı tutup 1500 TL - 2000 TL arası verdiğim bir telefonu riske atmak mantıklı değil. Ne sızıntıymış kapatılamadı gitti bence Samsun...
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averocks1958 7 yıl
gelen geri dönüşlerden yazılımı eksiksiz tamamlardı.
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JoeyBane 7 yıl
Stabilite dışında bir fark var mı?
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pandoras 7 yıl en beğenilen
Ya ben şu sızdırıldı lafına gıcık oluyorum şuna bizi kobay fareleri gibi kullanıyorlar desenize ne sızdırılması kasten piyasaya verilip test ediliyor bunlar bilinçli yapılan hareketler.
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alemburda34 7 yıl
Biraz daha beklemek en mantıklısı tutup 1500 TL - 2000 TL arası verdiğim bir telefonu riske atmak mantıklı değil. Ne sızıntıymış kapatılamadı gitti bence Samsung 4.1.1 beta diye çıkartsa daha iyi olurdu hem kullanıcılardan gelen geri dönüşlerden yazılımı eksiksiz tamamlardı.
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focus1 7 yıl
Dunden beri kullaniyorum bir kac kez durduruldu uyarisi verdi onun haricinde web tarayici cok hizli olmus gecisler hizli olmus ama ufak takilmalar var resmi surumde duzelir umarim..
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smart1978 7 yıl
4 çekirdekli hala lag sorunu mu var? ...


Asus bile daha güncel kernele sahip ama S3 sahip değil...
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FFadeleSS 7 yıl
arayüz gecislerinden baska ne farklılık olcak merak edıyorm
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LKLC 7 yıl
bu rom çıkalı 3-4 gün oluyor zaten. ben de yeni birşey var diye gelmiştim. ilk jelly beanden hemen sonra bu da çıktı.
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sticer12 7 yıl
arayüzü(touch wiz) 4.1.1 e iyi optimize ederseler çok iyi olur
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