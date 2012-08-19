Galaxy S3 için Jelly Bean ROM'unun ikinci sürümü de sızdı

Samsung'un amiral gemisi Galaxy S3 modelinin kısa bir süre sonra Jelly Bean güncellemesi alacağı kesinlik kazanmıştı. 29 Ağustos'ta resmi duyurunun yapılacağı iddia edilen güncelleme ile ilgili ilk test ROM'u da bir süre önce internete sızdırılmıştı. Şimdi test ROM'unun ikinci sürümünün de internete sızdırıldığı iddia ediliyor.





Sam Mobile tarafından elde edilen ikinci Jelly Bean yapısı, I9300XXDLH4 sürüm numarasını içeriyor. Sam Mobile ve Xda ekibi, ROM'u deneyerek son kullanıcıya yönelik daha kullanıcı dostu bir yapı hazırlamış. Test ROM'unun firma tarafından 14 Ağustos tarihinde derlendiği belirtiliyor.





Test ROM'unu sadece deneyimli kullanıcıların cihazlarında kullanması tavsiye ediliyor. Sam Mobile, resmi güncelleme için en az 15 gün beklenmesi tavsiyesinde bulunuyor. Jelly Bean ROM'unu daha erken tecrübe etmek isteyen kullanıcılara ise cihazlarının garanti dışı kalması durumunda sorumluluğun kendilerine ait olduğu hatırlatılıyor.

Gerekli talimatlara kaynak linkinden ulaşabilirsiniz.













http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1837455