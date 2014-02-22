Galaxy S3 modeli KitKat güncellemesi almayabilir

Haber Editörü
Önceki yılın amiral gemi modelleri sahipleri merakla KitKat sürümüne ne zaman geçileceğini beklerken, bu konuda hayal kırıklığı yaşanabileceği belirtiliyor.
Firma içerisinde elde edildiği iddia edilen resmi listeye göre Android 4.4 KitKat güncellemesi alacak cihazlar arasında Galaxy S3 modeli bulunmuyor. Bunun sebebi ise 1GB seviyesindeki RAM nedeniyle güncellemeye uyumlu olmaması.
Ancak listedeki bazı cihazların 1GB RAM üzerinde çalışıyor olması biraz kafaları karıştırıyor. Ayrıca KitKat sürümünün 512MB RAM seviyesine kadar destek sunuyor oluşu da diğer bir faktör.
Samsung tarafından listeye yönelik yapılan resmi bir açıklama yok. Bu bakımdan listenin ne kadar gerçekçi olduğu veya gerçekse Galaxy S3'ün neden liste dışı kaldığı bilinmiyor. KitKat güncellemesi alacak liste ise şu şekilde sıralanıyor:
Samsung Galaxy Note 3
Samsung Galaxy S4
Samsung Galaxy S4 Active
Samsung Galaxy S4 Mini
Samsung Galaxy S4 Zoom
Samsung Galaxy Note II
Samsung Galaxy Note 10.1 (2014)
Samsung Galaxy Note 10.1
Samsung Galaxy Note 8.0
Samsung Galaxy Tab 3 8.0
Samsung Galaxy Tab 3 7.0
Samsung Galaxy Tab 3 10.1
Samsung Galaxy Mega 6.3
Samsung Galaxy Mega 5.8
Samsung Galaxy Grand
Samsung Galaxy Express 2
http://www.talkandroid.com/197188-samsung-skips-over-international-version-of-galaxy-s-iii-for-kitkat-update Yorum Yaz Paylaş Tweetle
adamına göre mi muamele yapıyorlar hocam bunlar birinde kasıyor diğerinde kasmıyor
Iphone 4 bile ios 7 guncellemesini aldi. Galaxy s1 le aynı donemde çıkmış bir cihaz.
Almayacagini nerden cikariyorsunuz
Gmd bile alicakken zaten bunun almasi normal
Deneme editörünüz bu haberi 20 Şubatta yapmıştı.
forum.donanimhaber.com/...
ekrem71, 22 Şubatta yapıyor vay be.
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