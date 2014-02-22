Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Galaxy S3 modeli KitKat güncellemesi almayabilir

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
12,2b
1
62
Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Galaxy S3 modeli KitKat güncellemesi almayabilir

Önceki yılın amiral gemi modelleri sahipleri merakla KitKat sürümüne ne zaman geçileceğini beklerken, bu konuda hayal kırıklığı yaşanabileceği belirtiliyor.

Firma içerisinde elde edildiği iddia edilen resmi listeye göre Android 4.4 KitKat güncellemesi alacak cihazlar arasında Galaxy S3 modeli bulunmuyor. Bunun sebebi ise 1GB seviyesindeki RAM nedeniyle güncellemeye uyumlu olmaması.

Ancak listedeki bazı cihazların 1GB RAM üzerinde çalışıyor olması biraz kafaları karıştırıyor. Ayrıca KitKat sürümünün 512MB RAM seviyesine kadar destek sunuyor oluşu da diğer bir faktör.

Samsung tarafından listeye yönelik yapılan resmi bir açıklama yok. Bu bakımdan listenin ne kadar gerçekçi olduğu veya gerçekse Galaxy S3'ün neden liste dışı kaldığı bilinmiyor. KitKat güncellemesi alacak liste ise şu şekilde sıralanıyor:


Samsung Galaxy Note 3
Samsung Galaxy S4
Samsung Galaxy S4 Active
Samsung Galaxy S4 Mini
Samsung Galaxy S4 Zoom
Samsung Galaxy Note II
Samsung Galaxy Note 10.1 (2014)
Samsung Galaxy Note 10.1
Samsung Galaxy Note 8.0
Samsung Galaxy Tab 3 8.0
Samsung Galaxy Tab 3 7.0
Samsung Galaxy Tab 3 10.1
Samsung Galaxy Mega 6.3
Samsung Galaxy Mega 5.8
Samsung Galaxy Grand
Samsung Galaxy Express 2 

http://www.talkandroid.com/197188-samsung-skips-over-international-version-of-galaxy-s-iii-for-kitkat-update Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Vengace 5 yıl en beğenilen
s4den daha fazla kullanici kitlesi olan cihaza guncelleme verme sonra neden satislar dusuyor
Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gorgora44 5 yıl
Eğer bu haberde doğruluk payı varsa( ki ben olmamasını diliyorum ) samsung,s3 modelini bitirmeye karar vermiş.ram i yetmiyor diyorlar,o halde 1 gb ramli diğer modeller nasıl alabiliyor güncellemeyi?Touchwiz diyorlar ama samsung un touchwiz i kullanan ve 1 gb ram li diğer modelleri de alabilecek güncellemeyi . bir de galaxy s3, android 5.0 a kadarki tüm sürümleri alçak denmişti. eğer haber doğru çıkarsa samsung a ancak yazıklar olsun denir.
Eğer bu haberde doğruluk payı varsa( ki ben olmamasını diliyorum ) samsung,s3 modelini bitirmeye karar vermiş.ram i yetmiyor diyorlar,o halde 1 gb ramli diğer m...
Devamını Gör
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
fafa1236 5 yıl
Kasiyor demenize hitaben kullanmadan yorum yapmayin dedim. Bende kullaniyorum aktif olarak, 40 tane uygulama yuklu. Bir kasma yok ben de.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
The Red Devil 5 yıl fafa1236
fafa1236

Kasiyor demenize hitaben kullanmadan yorum yapmayin dedim. Bende kullaniyorum aktif olarak, 40 tane uygulama yuklu. Bir kasma yok ben de.

adamına göre mi muamele yapıyorlar hocam bunlar birinde kasıyor diğerinde kasmıyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 yıl
niye olacak i phone taklıdı yapıyor..eskı sürüm vermeyıp telefonu gerıletıp yenılere yöndendırıyor..kılasık ıphone tqktıgı yazıkk kendı kaybederr
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fafa1236 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
niye olacak i phone taklıdı yapıyor..eskı sürüm vermeyıp telefonu gerıletıp yenılere yöndendırıyor..kılasık ıphone tqktıgı yazıkk kendı kaybederr

Iphone 4 bile ios 7 guncellemesini aldi. Galaxy s1 le aynı donemde çıkmış bir cihaz.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
doness 5 yıl
Arkadaslar mantıklı dusunun son haberlere gorede kıtkat gelecekmıs ve burdakı lıstede grand bıle var sacmalıga bak
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
NeutronS 5 yıl
Beyler butub kaynaklar s3 4.4 alicak diyor.

Almayacagini nerden cikariyorsunuz

Gmd bile alicakken zaten bunun almasi normal
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 yıl
Zamanında bütün rakiplerini ezip geçen ve çığır açan bir cihazi samsung un bu kadar kolay unutması ne yazık.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cem903_34 5 yıl
Moto g kitkat aldi s3 e vermezlerse ayip.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Anaxarete 5 yıl
Plastikçi samsung yine karıştırmış ortalığı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
admag5 5 yıl
Donanım Haber editörlerinin hızı muhteşem.

Deneme editörünüz bu haberi 20 Şubatta yapmıştı.

forum.donanimhaber.com/...

ekrem71, 22 Şubatta yapıyor vay be.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Powerofdreams 5 yıl
Cyanojen mod yüklersiniz olur biter
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
unflattering 5 yıl
Elleri mahkum güncelleme vermeye mecburen mecburen mecburiyetten :-) :-) :-)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Jacobıan 5 yıl
rahat olun 4.5 e kadar alır sonra elveda derler yılan haber
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +178 madmahmutd +134 BlackLead +127 Domatore +113 Galatas4ray +108 Mugetsuga +102 Tugrul_512bit +86 sistemli adam +86 Fenomenon +83 Mutlak.Sıfır +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
12187 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep İşletim Sistemleri, uygulama haber
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl DH+ karşınızda! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim