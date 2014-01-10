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Galaxy S4 için KitKat güncelleme görseli internete sızdı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
7,9b
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Galaxy S4 için KitKat güncelleme görseli internete sızdı

Samsung'un amiral gemi modeli Galaxy S4 için KitKat dağıtımına bu ay sonuna kadar başlaması beklenirken, güncellemeye ait olduğu iddia edilen bir görsel de internete sızdırıldı.

Görselde kilit ekranının tamamen yenilendiği görülüyor. Samsung'un Pro tablet serisiyle yenilediği kullanıcı arayüzünün bazı ögelerinin Galaxy S4 modeline de sunulacağı sanılıyor. Ayrıca yapılan AnTuTu testlerinde güncelleme alan Galaxy S4'ün Android 4.3 üzerinde çalışan modelden daha hızlı olduğu da dile getiriliyor. 

Bunun dışında Samsung'un tam bir arayüz değişikliği mi yoksa kısmen değişiklikler mi istediği şimdilik net olarak bilinmiyor.

http://www.phonearena.com/news/Galaxy-S4-KitKat-update-nears-screenshot-indicates-revamped-inteface_id51245 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
EmreTheBand 5 yıl
Her sey android surumu degil ama anlat anlatabilirsen 4.4 olup kasicagina 4.1 olsun stabil olsun
Bknz: Iphone 4 ve 4s (Ios7)
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ergenius 5 yıl
Arayüz değişikliği kapsamlı olmaz sonuçta s5 satmak için yenilik yapmak lazım , bazı noktalari müşteriyi çekmeli. Samsung bunun ekran çözünürlüğünü artırmak olmadığını biliyor! Bekleyenleri hüsrana uğratmaz umarım. Çünkü müşteri değil Samsung kaybeder
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DH Misafiri 5 yıl
Samsung galaxy mega 6.3 neden adam yerine koyulmuyor anlamış değilim 4.3 günceleme alması bile belkilere dayalı birdahaki sefere araştırıpda alıcam telefonu turkcell satış temsilcisinin ısrarı üzerine aldım çok pişmanım 1700 tl ödeyipde günceleme alıcağı şüpheli bu cihaz aldığımın 1 . Ayından sonra restart yapmaya başladı servise gitti yazılımı yüklendi donanım sorunu yok dendi 4 gün içinde yine restart yaptı bunun üzerine teknik servisin söylediği yeni yazılım çıkıcak bu sorun giderilcek bu sorun sadece sizde yok samsung bu sorunun farkında değişim veya iade edemessiniz bekliyceksiniz dendi müşteri hizmetlerini arayıp servisin söyledijlerini anlatdım ve sonra merkezden geri dönüş yapıldı evet teknik servisin söyledijleri doğrudur brklemekden başka seçeneğiniz malesefki yok dendi ben daha kime nediyinki her kafadan bir ses anlamadım bu işlerii
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wut 5 yıl
Amiral gemi hani S2 idi
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mehmedaltair 5 yıl
Htc One resmi 4.4 romunu 3 hafta önce yükledim
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paldov 5 yıl
arka planda sacma sqpagan seyler calisipta sarz suresini yemesinde
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blackcat67 5 yıl
güncelleme lte sürümü için yayınlandı sızıntı sürüm sammobile bakın
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maveraaa 5 yıl
Başka sitelerde 9505 için test rom sızdırılmış darısı başımıza :)
andronova.net/...
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La Vi Va 5 yıl
Bekliyoruz bakalım nasıl olacak
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ensar_cakmak 5 yıl
YakındA sızar
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Balawitz 5 yıl
Gorsellige verdigi onem kadar yazilimina da onem verse harikalar yapabilecek bir firma samsung. Yazilimci kismini duzenlemesi gerek.
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Firaristt 5 yıl Balawitz
Balawitz
Gorsellige verdigi onem kadar yazilimina da onem verse harikalar yapabilecek bir firma samsung. Yazilimci kismini duzenlemesi gerek.

S4 kadar dolu ve başarılı Android cihaz yok piyasada. Yurtdışı için konuşmak gerekirse de fiyatı bayağı düştü. 4.3 geldi, 4.4.2 yolda. Kullanıcılar gelen güncelleme ile çağ atlamayacaklarını anlamıyor. Çünkü gelecek Yeni sürümün özellikleri zaten cihazda var. TRIM desteği ne zaman geldi, S3'te ne zamandır vardı? Şeffaf bildirim çubuğu zaten vardı. 4.4.2 biraz bellek tüketimini düşürür ondan fazlasını beklemeyin. Samsung biraz gecikiyor ama sebebi de özelleştirme. Sürüm numarası artması bir şey değiştirmiyor.
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