Galaxy S4 için KitKat güncelleme görseli internete sızdı





Samsung'un amiral gemi modeli Galaxy S4 için KitKat dağıtımına bu ay sonuna kadar başlaması beklenirken, güncellemeye ait olduğu iddia edilen bir görsel de internete sızdırıldı.





Görselde kilit ekranının tamamen yenilendiği görülüyor. Samsung'un Pro tablet serisiyle yenilediği kullanıcı arayüzünün bazı ögelerinin Galaxy S4 modeline de sunulacağı sanılıyor. Ayrıca yapılan AnTuTu testlerinde güncelleme alan Galaxy S4'ün Android 4.3 üzerinde çalışan modelden daha hızlı olduğu da dile getiriliyor.





Bunun dışında Samsung'un tam bir arayüz değişikliği mi yoksa kısmen değişiklikler mi istediği şimdilik net olarak bilinmiyor.

http://www.phonearena.com/news/Galaxy-S4-KitKat-update-nears-screenshot-indicates-revamped-inteface_id51245