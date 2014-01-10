Galaxy S4 için KitKat güncelleme görseli internete sızdı

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Samsung'un amiral gemi modeli Galaxy S4 için KitKat dağıtımına bu ay sonuna kadar başlaması beklenirken, güncellemeye ait olduğu iddia edilen bir görsel de internete sızdırıldı.
Görselde kilit ekranının tamamen yenilendiği görülüyor. Samsung'un Pro tablet serisiyle yenilediği kullanıcı arayüzünün bazı ögelerinin Galaxy S4 modeline de sunulacağı sanılıyor. Ayrıca yapılan AnTuTu testlerinde güncelleme alan Galaxy S4'ün Android 4.3 üzerinde çalışan modelden daha hızlı olduğu da dile getiriliyor.
Bunun dışında Samsung'un tam bir arayüz değişikliği mi yoksa kısmen değişiklikler mi istediği şimdilik net olarak bilinmiyor.
http://www.phonearena.com/news/Galaxy-S4-KitKat-update-nears-screenshot-indicates-revamped-inteface_id51245 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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S4 kadar dolu ve başarılı Android cihaz yok piyasada. Yurtdışı için konuşmak gerekirse de fiyatı bayağı düştü. 4.3 geldi, 4.4.2 yolda. Kullanıcılar gelen güncelleme ile çağ atlamayacaklarını anlamıyor. Çünkü gelecek Yeni sürümün özellikleri zaten cihazda var. TRIM desteği ne zaman geldi, S3'te ne zamandır vardı? Şeffaf bildirim çubuğu zaten vardı. 4.4.2 biraz bellek tüketimini düşürür ondan fazlasını beklemeyin. Samsung biraz gecikiyor ama sebebi de özelleştirme. Sürüm numarası artması bir şey değiştirmiyor.