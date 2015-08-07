Galaxy S6 Edge Plus'ın özellikleri bir internet mağazasında listelendi

(Galaxy S6 Edge)

Samsung'un 13 Ağustos'ta tanıtacağı modeller neredeyse kesinleşmiş gibi. Yeni modeller hakkında bazıları dünyada ilk olmak üzere bir çok farklı sızıntıyı daha önce Donanimhaber.com'da sizlerle paylaştık. Bu kez ise Orta Doğu'da yer alan Jarir Store isimli bir mağazanın S6 Edge Plus'ı listelemesi cihazın bir çok teknik detayının ortaya çıkmasına neden oldu.

Özelliklere baktığımızda 5.7" QHD çözünürlükte Super AMOLED ekran, Exynos 7420 çipset, 4 GB bellek, 32 / 64 GB depolama kapasitesi, arka kısımda 13 MP ana kamera ve ön kısımda 5 MP ikinci kamerayı görüyoruz. Bununla birlikte modelin Android 5.1.1 sürümü yüklü olarak geleceği belirtilirken batarya kapasitesi 3000 mAh olarak listelenmiş.

S6 Edge modelinde ağırlık 132 gram iken kalınlık 7 milimetreydi. S6 Edge Plus modeline baktığımızda ise kalınlığın 6.9 mm'ye düştüğünü görüyoruz. Ağırlık ise 5.7" bir cihaza göre hafif sayılabilecek 152 gram seviyesinde. Ekranın büyümesi ile birlikte gelen hacim artışını bataryayı 400mAh arttırarak kullanan Samsung yine de modeli ince tutmayı tercih etmiş gibi görünüyor.

Duyuru etkinliği yaklaşırken yapılan yoğun sızıntılar cihazların merak edilen özelliklerinin azalmasına sebep oluyor. Bakalım 13 Ağustosa kadar modellerin önceden ortaya çıkmamış bir özelliği kalacak mı?

http://www.phonearena.com/news/Contest-confirms-Samsung-Galaxy-S6-Edge-Plus-name-Middle-East-store-posts-specs_id72395