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Galaxy S6 Edge Plus'ın özellikleri bir internet mağazasında listelendi

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
6,4b
1
32
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Galaxy S6 Edge Plus'ın özellikleri bir internet mağazasında listelendi
 
(Galaxy S6 Edge) 
Samsung'un 13 Ağustos'ta tanıtacağı modeller neredeyse kesinleşmiş gibi. Yeni modeller hakkında bazıları dünyada ilk olmak üzere bir çok farklı sızıntıyı daha önce Donanimhaber.com'da sizlerle paylaştık. Bu kez ise Orta Doğu'da yer alan Jarir Store isimli bir mağazanın S6 Edge Plus'ı listelemesi cihazın bir çok teknik detayının ortaya çıkmasına neden oldu.
Özelliklere baktığımızda 5.7" QHD çözünürlükte Super AMOLED ekran, Exynos 7420 çipset, 4 GB bellek, 32 / 64 GB depolama kapasitesi, arka kısımda 13 MP ana kamera ve ön kısımda 5 MP ikinci kamerayı görüyoruz. Bununla birlikte modelin Android 5.1.1 sürümü yüklü olarak geleceği belirtilirken batarya kapasitesi 3000 mAh olarak listelenmiş. 
S6 Edge modelinde ağırlık 132 gram iken kalınlık 7 milimetreydi. S6 Edge Plus modeline baktığımızda ise kalınlığın 6.9 mm'ye düştüğünü görüyoruz. Ağırlık ise 5.7" bir cihaza göre hafif sayılabilecek 152 gram seviyesinde. Ekranın büyümesi ile birlikte gelen hacim artışını bataryayı 400mAh arttırarak kullanan Samsung yine de modeli ince tutmayı tercih etmiş gibi görünüyor.
Duyuru etkinliği yaklaşırken yapılan yoğun sızıntılar cihazların merak edilen özelliklerinin azalmasına sebep oluyor. Bakalım 13 Ağustosa kadar modellerin önceden ortaya çıkmamış bir özelliği kalacak mı?

http://www.phonearena.com/news/Contest-confirms-Samsung-Galaxy-S6-Edge-Plus-name-Middle-East-store-posts-specs_id72395 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
LastShip 4 yıl en beğenilen
Plus dedigi modeldeki bataryaya bak arkadas. 2k ekrana 3000mah cok mu yeterli. Bir tam gunu dolu dolu mu cikaracak? Cikarmicak. Plus diye kol kadar telefon alicaz birde powerbank mi tasiyacaz. O buyuklukte ekran isteyen biri kalkipta 0.5mm nin lafini yapmaz koyun 4k mah batarya full parlaklik gezelim butun gun keyfini surelim telefonun.
3000mah bataryayla % 50 parlaklikta bile dolasamayiz bi tam gun icin. Incelikte incelik... kim istiyor bu inceligi? Tuketici degil orasi bellide hangi sivri zekali hala incelikte diretiyor anlamiyorum tam zopalik bu zamzung
Plus dedigi modeldeki bataryaya bak arkadas. 2k ekrana 3000mah cok mu yeterli. Bir tam gunu dolu dolu mu cikaracak? Cikarmicak. Plus diye kol kadar telefon alic...
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gholen 4 yıl
Amd gibi aynı. Hayvan gibi donanım kısa süreli destek ve desteksizlikten oluşan performans düşüşü. Kısaca sevmem bu herifleri ama suhd tvlerine hasta oldum
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BekirTemel 4 yıl
İnternet mağazası nedir yahu? Eskiden güler geçerdik şimdi ise baya baya kaynak sağlam der olduk.
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TurboBoosted 4 yıl
S6 edge mi yoksa S6 edge plus mi? Ne dersiniz?
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RioDeJaneiro 4 yıl
Donanım satıyor resmen samsung :)
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A L O N E 4 yıl
gslicocuk
Ana kamera 16 mp dır 13 mp koymazlar heralde S5 de bile 16 mp var

Belki daha yeni bir sistem deneyecek farklı lens vs ile çıkartacaklardır 13mp olması kamerasının kötü olduğu anlamına gelmez ancak alınacak bir telefonda değil zaten...
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A L O N E 4 yıl
4000 Mah bataryalı 4gb ramli iyide fotoğraf çeken bi telefon olsun direk alıcamda yok işte öyle bir telefon :( . . . nedir bu 3000 sevdası 40000 olmadığı sürece batarya yetmiyor diye gezip duracağız , 2500 tl'ye telefon alıyoruz güç tasarrufunu açıp kullanıyoruz ben güç tasarrufsuz bir gün geçiremeyecek ekran parlaklığını istediğim gibi açamayacaksam ne anlamı kaldı verdiğim paranın 3310'da aynı işlevi görüyor...
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OnLiNe MaNaGeR 4 yıl
Hadi şu S serileri zaten hep çöp. O değil de Note 5 de çöp olacak ve Iphone 6S 300 milyon satar artık...
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Ken Block43 4 yıl
Çöp
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mu5tafa 4 yıl
Bu telde s808 yok muydu. Kolpa mıydı o haber.
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Fatih617 4 yıl
Aynı note 5 gibi bu da çöp
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