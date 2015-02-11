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Mobil Aksesuarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Galaxy S6 aksesuarlarına yonga destekli tanımlama şartı getirilebilir

4 yıl
2,4b
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Galaxy S6 aksesuarlarına yonga destekli tanımlama şartı getirilebilir

Samsung'un uzun süredir amiral gemi modellerinin aksesuarları için bir tanımlama özelliği getirmek istediği biliniyor. Bu özellik ile örneğin ucuz şarj kabloları veya flip cover tarzındaki ucuz kılıf aksesuarları cihaz tarafından reddediliyor. İddia yeniden gündemde. 

Gelen bilgiliere göre Samsung, orijinal ürünlerin fonksiyonlarını farklılaştırmak adına tüm aksesuarlar için NFC tabanlı bir tanımlama protokolü geliştirmek istiyor. Hem firma kendi aksesuarlarında bu protokolü kullanacak hem de üçüncü taraf üreticilere bu protokolleri satacak. Yani cihazdaki ve aksesuardaki yongalar eşleşmediğinde aksesuar fonksiyonları tam olarak çalışmayacak. 

Apple'ın da uygulamakta olduğu bu sistem sayesinde aksesuar pazarını kontrolü altında tutan şirketler gelirlerin de ucuz üretim yapan firmalara kaçmasını önlemiş oluyor. Tüketici tarafında ise daha kaliteli aksesuar ürünleri ortaya çıkıyor ancak fiyatları da epey tuzlu oluyor. 

Apple bu sistemi iyi oturtmuş olduğu için kullanıcılar da ister istemez sertifikalı ürünlere yöneliyor. Ancak özellikle Android pazarında her çeşit ve fiyatta aksesuar ürünü bulunabildiği için kullanıcıları daha pahalı ürünlere zorlamak biraz ters tepebilir. Samsung'un sadece belirli aksesuarlar için böyle bir zorunluluk getirmesi de olası. 

http://androidheadlines.com/2015/02/rumor-samsung-planning-tie-s6-accessory-market-requiring-nfc-id-tags.html Yorum Yaz
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doctor_bey 4 yıl
Gelebilir ama fiyatları uçurmamak kaydıyla
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lido 4 yıl
apple ın sarj girişi evrensel değil ki sadece apple cihazlarına uygun ama samsung micro usb kullanıyor yani evrensel bir kablo ve samsungun kendi ürettiği dandik kablodan çok daha kaliteli evrensel kablolar var bu konuda böyle bi saçmalık yapmalarını kesinlikle desteklemiyorum.. samsungun orjinal note 2 usb kablosu en fazla 5 lira edecek bir kablo yetkili servisten almaya kalksan 50 lira fiyat çekiyorlar 20-30 liraya bu kablodan 10 kat daha kaliteli kablolar var
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Gece772 4 yıl
Tutarsa güzel olur
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Mesudum 4 yıl
Özellikle µUSB girişli kablo, dozk vs ürünlerde sertifikalı ürünlerin olması lazım.
Bendeki S3 cihazın USB girişi, aldığım ucuz dock yüzünden bozuldu. Şimdilerde orijinal şarj cihazından bile nazlanarak akım alıyor, data veriyor.
Bir yerde iyi de oldu aslında. Dandik kablolara az ama sık para vereceğime orijinal kablolara çok ama daha uzun ömürlü para ödüyorum.
Bu durum şarj cihazında da geçerli, data kablosunda da, araç şarj ünitesinde de. USB OTG kablosunu azıcık fala ödeyip orijinal almıştım ve bir defa naz yapmadı. Eş dostun aldığı yarı fiyatlı ürünleri takarken defalarca denediğimi bilirim.
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DaRKFoRCeS 4 yıl
Geç bile kaldı. Orjinal almak en iyisi fakat güç yetmiyor bazen. Ben zamanında galaxy mini için turkcell bayisinden aldığım çakma deri Kılıfa 25 tl ödediğimi bilirim. Kısaca tercih meselesi akılsız kılıf yani ucuz olan belki tercih edilebilir. Fakat yan sanayi pil ve kablo tercih edilmemelidir.
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acbold 4 yıl
Mantıklı ve güzel bir düşünce, benim yıllardır beklediğim bir olay. Şarj ve kulaklık gibi tanımlamaları tüm modellere ekleseler güzel olur. Amiral gemilerine de kılıflar ile ilgili ekstra özellikler ekleyebilirler.
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Elsa 4 yıl acbold
acbold
Mantıklı ve güzel bir düşünce, benim yıllardır beklediğim bir olay. Şarj ve kulaklık gibi tanımlamaları tüm modellere ekleseler güzel olur. Amiral gemilerine de kılıflar ile ilgili ekstra özellikler ekleyebilirler.

Samsung S View kalitesi yerlerde
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koyunsavar 4 yıl
Butun super zekalilar turkiye cumhuriyetinden cikiyor bi b.... begenmezler
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JrMaster 4 yıl
pıh dandik plastiği alıp üstüne bide onun kadar dandik samsung kılıf mı alıciz
orijinal sattığı tablet kılıfı bile kendi cihazında sorun yaratırken bu şekilde kim bilir neler çıkar karşımıza
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