Galaxy S6 aksesuarlarına yonga destekli tanımlama şartı getirilebilir





Samsung'un uzun süredir amiral gemi modellerinin aksesuarları için bir tanımlama özelliği getirmek istediği biliniyor. Bu özellik ile örneğin ucuz şarj kabloları veya flip cover tarzındaki ucuz kılıf aksesuarları cihaz tarafından reddediliyor. İddia yeniden gündemde.





Gelen bilgiliere göre Samsung, orijinal ürünlerin fonksiyonlarını farklılaştırmak adına tüm aksesuarlar için NFC tabanlı bir tanımlama protokolü geliştirmek istiyor. Hem firma kendi aksesuarlarında bu protokolü kullanacak hem de üçüncü taraf üreticilere bu protokolleri satacak. Yani cihazdaki ve aksesuardaki yongalar eşleşmediğinde aksesuar fonksiyonları tam olarak çalışmayacak.





Apple'ın da uygulamakta olduğu bu sistem sayesinde aksesuar pazarını kontrolü altında tutan şirketler gelirlerin de ucuz üretim yapan firmalara kaçmasını önlemiş oluyor. Tüketici tarafında ise daha kaliteli aksesuar ürünleri ortaya çıkıyor ancak fiyatları da epey tuzlu oluyor.





Apple bu sistemi iyi oturtmuş olduğu için kullanıcılar da ister istemez sertifikalı ürünlere yöneliyor. Ancak özellikle Android pazarında her çeşit ve fiyatta aksesuar ürünü bulunabildiği için kullanıcıları daha pahalı ürünlere zorlamak biraz ters tepebilir. Samsung'un sadece belirli aksesuarlar için böyle bir zorunluluk getirmesi de olası.

http://androidheadlines.com/2015/02/rumor-samsung-planning-tie-s6-accessory-market-requiring-nfc-id-tags.html