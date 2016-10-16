Galaxy S7'ye bir tutam Galaxy Note 7

Note 7 şüphesiz ki en başarılı çıkış yapan ve kullanıcıların en beğendiği telefon olsa da sorunların çözülememesi sebebiyle ömrü çok kısa oldu. Geri çağırma programı kapsamında Galaxy S7 serisine geçecek Note 7 kullanıcılarının Galaxy S7 serisi cihazlara geçmesine yönelik teşvikleri olan Samsung şimdi de Note 7 ile birlikte getirdiği yazılımsal özellikleri Galaxy S7 serisine getirmeyi planlıyor.
Note 7 modeli oldukça karmaşık ilerlese de, yenilenen cihazlarda da sorunlar devam etse de, geri çağrılsa da kullanıcıların telefonu kullanmaya devam etmesi ve hatta kullanım oranının artması telefonun genel olarak ne kadar beğenildiğinin bir kanıtı.
Galaxy S7 ve S7 Edge kullanıcılarına gelen güncelleme ile birlikte Note 7'de gördüğümüz "Sürekli Açık Ekran" özelliğini özelleştirme seçenekleri geldiği bildiriliyor. Özelliğin basit bir porttan ibaret olmadığı, zira kalem gerektiren bir özelliğin kalemsiz kullanıma uygun olarak gelmesi sebebiyle Note 7'deki özelliklerin S7 serisine uyarlanıp gelmeye devam edeceği kanısı güçleniyor. Diğer taraftan mail uygulamasından gelen bildirimlerde sorunlar rapor ediliyor.
Note 7'den Galaxy S7-S7 Edge modellerine geçecek/geçmiş kullanıcıların daha kısa sürede uyum sağlaması ve alıştıkları, beğendikleri özelliklerden uzak kalmamaları için Samsung'un böyle bir karar aldığı düşünülüyor. Ancak tüm özelliklerin gelip gelmeyeceği şu anda belli değil.
https://www.engadget.com/2016/10/16/samsung-galaxy-s7-gets-note-7-feature/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ayrıca bir telefon almak için kendinizi bu kadar kasmayın arkadaşlar. Benim yazım illâ da alacam diyenler için. O kadar emek vermişler, bari iyi bir şeyler alsınlar istiyorum.
Öyle garip durum olduki note 5 note serisinin en gunceli oldu ama donanim olarak da eski. En güncel donanim s7de. Ama o da bir note değil.
Samsung donanimi tercih ederek note 5i de cop etti.
Bu arada o aha s7 de patlayacak diyen arkadaşı hunharca eksilemek isterdim şu anda.
Always on özelliği S7'nin altındaki modellere istenirse getirilir ancak çok şarjınızı yer bu özellik. S7 ve Note 7'de işlemci sırf bu özellik için optimize edilmiş. S7 ve Note 7 çantaya girdiğinde veya cepte olduğunda bu durumu fark edip, ekran bilgilerini kapatıyor. Note 5 ve s6'da telefon cebe veya çantaya girdiğinde ekran bilgileri kapatılmayabilir.
Always on özelliği s7 ve note 7'de toplamda yüzde 4 veya 5 enerji harcarken Note 5 ve s6'da çok daha fazla enerji harcayacaktır. Ne kadar enerji harcadığı önemli değil yeter ki bu özellik gelsin diyorsanız samsung'a belirtmek lazım o zaman.
note 5 edge (hatta note6) şeklinde bir ara model olabilir.
veya
s7lerin fiyatını düşürüp,
s7 edge fiyatına da spenli "note edition" bir yeni s7 çıkar. belki de mevcut s7ye spenli bir kılıf hediyesi olur.
note isteyenlere de fiyat avantajlı bir seçenek olur. ve 2017de note 8 veya artık yeni bir seri yaparak 5yıl sonrasının modelini yapabilir. bütün olanları unutturmak için.
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