Galaxy S7'ye bir tutam Galaxy Note 7

Note 7 şüphesiz ki en başarılı çıkış yapan ve kullanıcıların en beğendiği telefon olsa da sorunların çözülememesi sebebiyle ömrü çok kısa oldu. Geri çağırma programı kapsamında Galaxy S7 serisine geçecek Note 7 kullanıcılarının Galaxy S7 serisi cihazlara geçmesine yönelik teşvikleri olan Samsung şimdi de Note 7 ile birlikte getirdiği yazılımsal özellikleri Galaxy S7 serisine getirmeyi planlıyor.

Note 7 modeli oldukça karmaşık ilerlese de, yenilenen cihazlarda da sorunlar devam etse de, geri çağrılsa da kullanıcıların telefonu kullanmaya devam etmesi ve hatta kullanım oranının artması telefonun genel olarak ne kadar beğenildiğinin bir kanıtı.

Galaxy S7 ve S7 Edge kullanıcılarına gelen güncelleme ile birlikte Note 7'de gördüğümüz "Sürekli Açık Ekran" özelliğini özelleştirme seçenekleri geldiği bildiriliyor. Özelliğin basit bir porttan ibaret olmadığı, zira kalem gerektiren bir özelliğin kalemsiz kullanıma uygun olarak gelmesi sebebiyle Note 7'deki özelliklerin S7 serisine uyarlanıp gelmeye devam edeceği kanısı güçleniyor. Diğer taraftan mail uygulamasından gelen bildirimlerde sorunlar rapor ediliyor.

Note 7'den Galaxy S7-S7 Edge modellerine geçecek/geçmiş kullanıcıların daha kısa sürede uyum sağlaması ve alıştıkları, beğendikleri özelliklerden uzak kalmamaları için Samsung'un böyle bir karar aldığı düşünülüyor. Ancak tüm özelliklerin gelip gelmeyeceği şu anda belli değil.

https://www.engadget.com/2016/10/16/samsung-galaxy-s7-gets-note-7-feature/