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Galaxy S7'ye bir tutam Galaxy Note 7

Note 7'deki sorunlarla uğraşan Samsung, Galaxy S7 serisinin yazılımına Note 7'de gördüğümüz bazı özellikleri S7 serisine geçecek Note 7 kullanıcılarının alışmasını kolaylaştırmak için ekleyecek.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
7,5b
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30
Cep Telefonları
Göksel Ali Pehlivan
Yazar
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Note 7 şüphesiz ki en başarılı çıkış yapan ve kullanıcıların en beğendiği telefon olsa da sorunların çözülememesi sebebiyle ömrü çok kısa oldu. Geri çağırma programı kapsamında Galaxy S7 serisine geçecek  Note 7 kullanıcılarının Galaxy S7 serisi cihazlara geçmesine yönelik teşvikleri olan Samsung şimdi de Note 7 ile birlikte getirdiği yazılımsal özellikleri Galaxy S7 serisine getirmeyi planlıyor.
Note 7 modeli oldukça karmaşık ilerlese de, yenilenen cihazlarda da sorunlar devam etse de, geri çağrılsa da kullanıcıların telefonu kullanmaya devam etmesi ve hatta kullanım oranının artması telefonun genel olarak ne kadar beğenildiğinin bir kanıtı.
Galaxy S7 ve S7 Edge kullanıcılarına gelen güncelleme ile birlikte Note 7'de gördüğümüz "Sürekli Açık Ekran" özelliğini özelleştirme seçenekleri geldiği bildiriliyor. Özelliğin basit bir porttan ibaret olmadığı, zira kalem gerektiren bir özelliğin kalemsiz kullanıma uygun olarak gelmesi sebebiyle Note 7'deki özelliklerin S7 serisine uyarlanıp gelmeye devam edeceği kanısı güçleniyor. Diğer taraftan mail uygulamasından gelen bildirimlerde sorunlar rapor ediliyor.
Note 7'den Galaxy S7-S7 Edge modellerine geçecek/geçmiş kullanıcıların daha kısa sürede uyum sağlaması ve alıştıkları, beğendikleri özelliklerden uzak kalmamaları için Samsung'un böyle bir karar aldığı düşünülüyor. Ancak tüm özelliklerin gelip gelmeyeceği şu anda belli değil.

https://www.engadget.com/2016/10/16/samsung-galaxy-s7-gets-note-7-feature/ Yorum Yaz
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stalker(1979) 3 yıl en beğenilen
Eksileme sistemini geri getirebilir misiniz acaba :D
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tekirkara 3 yıl
Daha önceden s7 alan kullanıcılar biraz şanslı olacak.
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onurair 3 yıl
Aha s7 de patlayacak :D
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Portraitclub 3 yıl
Samsung S7 Edge kullanan biri olarak en büyük eksik gördüğüm şey ekrana çift tıklama ile açılıp kapanma özelliğinin olmaması.
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silversmith 3 yıl
Bu sadece mevcut S7 sahiplerini mutlu eder. Bence kimse S7'ye heveslenip almasın. 3 ay sonra S8 tanıtıldığında pişman olursunuz. Belki Note 8 bile tanıtılabilir. Parası çok olana bir şey olmaz ama 3-4 ay yaz tatilini sırf telefon almak için çalışan arkadaşlara diyorum. En fazla alın bir geçici telefon ya da elinizde varsa kullanın.
Ayrıca bir telefon almak için kendinizi bu kadar kasmayın arkadaşlar. Benim yazım illâ da alacam diyenler için. O kadar emek vermişler, bari iyi bir şeyler alsınlar istiyorum.
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Guest-00B482800 3 yıl
Note 5'e yazık be!
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nightsoldier 3 yıl Guest-00B482800
ThePscho
Note 5'e yazık be!

Öyle garip durum olduki note 5 note serisinin en gunceli oldu ama donanim olarak da eski. En güncel donanim s7de. Ama o da bir note değil.

Samsung donanimi tercih ederek note 5i de cop etti.
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stalker(1979) 3 yıl en beğenilen
Eksileme sistemini geri getirebilir misiniz acaba :D
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Provisioner 3 yıl stalker(1979)
Hocam S7 kullanıcısı olarak memnun musunuz ? bakalım Samsung un olası bir indirime gitmesi durumunda hatta gitmese bile mağazaların kendi indirimlerini takip edip en kısa zamanda almayı düşünüyorum böyle 4 GB ram e rağmen arada bir takılıyor gibi korkutucu şeyler yaşatmıyor dimi size.

Bu arada o aha s7 de patlayacak diyen arkadaşı hunharca eksilemek isterdim şu anda.
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onurair 3 yıl
Aha s7 de patlayacak :D
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beter.böcek 3 yıl
Banane Note 5 sahibi olarak bende istiyorum o zaman
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stalker(1979) 3 yıl beter.böcek
beter.böcek

Banane Note 5 sahibi olarak bende istiyorum o zaman

Always on özelliği S7'nin altındaki modellere istenirse getirilir ancak çok şarjınızı yer bu özellik. S7 ve Note 7'de işlemci sırf bu özellik için optimize edilmiş. S7 ve Note 7 çantaya girdiğinde veya cepte olduğunda bu durumu fark edip, ekran bilgilerini kapatıyor. Note 5 ve s6'da telefon cebe veya çantaya girdiğinde ekran bilgileri kapatılmayabilir.
Always on özelliği s7 ve note 7'de toplamda yüzde 4 veya 5 enerji harcarken Note 5 ve s6'da çok daha fazla enerji harcayacaktır. Ne kadar enerji harcadığı önemli değil yeter ki bu özellik gelsin diyorsanız samsung'a belirtmek lazım o zaman.
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stalker(1979) 3 yıl
Çok sevindim.Biz s7'cilere gün doğdu.
Özellikle Note 7'de olan always on özellikleri bize de gelmiş. Başka note 7 özelliği gören oldu mu? Varsa buraya yazsın. Always on ekranına beni çocukların resmini koydum hemen
Bu özellik note 7'de vardı. Note 7 bu sıkıntıları yaşamasaydı. Bu özellikleri ancak 2017'de görürdük.
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kadirirdem 3 yıl
yapması lazım zaten.
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inexo 3 yıl
samsung soyle bir strateji ye gitse iyi olur. önce karı minimum a indirmesi. güncel model olarak
note 5 edge (hatta note6) şeklinde bir ara model olabilir.
veya
s7lerin fiyatını düşürüp,
s7 edge fiyatına da spenli "note edition" bir yeni s7 çıkar. belki de mevcut s7ye spenli bir kılıf hediyesi olur.
note isteyenlere de fiyat avantajlı bir seçenek olur. ve 2017de note 8 veya artık yeni bir seri yaparak 5yıl sonrasının modelini yapabilir. bütün olanları unutturmak için.
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dr20mouse 3 yıl
Bende bunu bekliyordum. Note 7'yi kaybettik ama organları S7'ye hayat verecek :)
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