Hologramları unutun, kayar e-Ink ekranlar geliyor

Ekrandaki piksel sayısı, yoğunluğu, paneldeki aydınlatma, 3D, hologram derken Sussex Üniversitesi, JOLED adını verdikleri 7x6 voxel boyutundaki deneysel ekran ile çıkageldi.

Voxel mi? O da nedir?

Pikseller 2 boyutlu ortamda görüntü bilgisini ifade ederken Voxel ise 3 boyutlu uzaydaki görüntü bilgisini ifade eder. Hacim pikselin kısaltmasıdır. Genellikle kullanımı küp ve/veya küre şeklindedir.

Bu deneysel JOLED ekran nedir? Nasıl çalışır?

Her bir voxel küçük çok renkli bir küre ve havada ultrason hoparlörlerin yardımıyla asılı kalıyor. Bu küçük ultrason hoparlörler ise yüksek tizlik ve yoğunlukta insanın duyamadığı ses dalgaları üretiyor ve küçük küreleri havada asılı tutmaya yetecek kadar da güçlü olduğu açıklanmış.

Her bir voxel hücresine ise JANUS deniyor. JANUS'lar havada asılı durmakla kalmayıp elektrik alan ile Titanyum-dioksit kaplı küreler döndürülerek farklı renkler göstermeleri sağlanıyor. Araştırmacı Deepak Sahoo'nun basın açıklamasında "JOLED şekil değiştirebilen kayar e-ink ekranlar gibi" benzetmesini yapıyor.

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Sussex Üniversitesi'nden Sriram Subramanian "Biz ihtiyaca göre medyayı bu ekranda görüntüleme yollarını arıyoruz." diyor ve ekliyor "Ekranın bir tarafındaki kullanıcı medya görüntüledikten sonra ekranı oluşturan parçacıklar yere düşecek."

Ekranları evlerimizde yakın zamanda göremeyecek olsak da turistik ve reklam amaçlı yakın zamanda görme ihtimalimizin olduğu yeni ekranlar heyecan verici.

Araştırmacılar yoğunluğu ve renk sayısını arttırmayı ve önümüzdeki hafta yapılacak olan Japon ACM Kullanıcı Arayüz Yazılımı ve Teknoloji Sempozyumu'nda sergilemeyi hedefliyorlar.

https://www.engadget.com/2016/10/14/forget-holograms-heres-a-floating-e-ink-display/