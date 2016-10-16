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Hologramları unutun, kayar e-Ink ekranlar geliyor

Ekrandaki piksel sayısı, yoğunluğu, paneldeki aydınlatma, 3D, hologram derken Sussex Üniversitesi JOLED adını verdikleri 7x6 voxel boyutundaki deneysel ekran ile çıkageldi.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
8,1b
1
13
Monitör
Göksel Ali Pehlivan
Yazar
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Ekrandaki piksel sayısı, yoğunluğu, paneldeki aydınlatma, 3D, hologram derken Sussex Üniversitesi, JOLED adını verdikleri  7x6 voxel boyutundaki deneysel ekran ile çıkageldi.

Voxel mi? O da nedir?

 Pikseller 2 boyutlu ortamda görüntü bilgisini ifade ederken Voxel ise 3 boyutlu uzaydaki görüntü bilgisini ifade eder. Hacim pikselin kısaltmasıdır. Genellikle kullanımı küp ve/veya küre şeklindedir.

Bu deneysel JOLED ekran nedir? Nasıl çalışır?

 Her bir voxel küçük çok renkli bir küre ve havada ultrason hoparlörlerin yardımıyla asılı kalıyor.  Bu küçük ultrason hoparlörler ise yüksek tizlik ve yoğunlukta insanın duyamadığı ses dalgaları üretiyor ve küçük küreleri havada asılı tutmaya yetecek kadar da güçlü olduğu açıklanmış.
Her bir voxel hücresine ise JANUS deniyor. JANUS'lar havada asılı durmakla kalmayıp elektrik alan ile Titanyum-dioksit kaplı küreler döndürülerek farklı renkler göstermeleri sağlanıyor. Araştırmacı Deepak Sahoo'nun basın açıklamasında "JOLED şekil değiştirebilen kayar e-ink ekranlar gibi" benzetmesini yapıyor.
Ayrıca Bkz. "Google mobil cihazlar için arama sonuçlarını özelleştiriyor"  
Sussex Üniversitesi'nden  Sriram Subramanian "Biz ihtiyaca göre medyayı bu ekranda görüntüleme yollarını arıyoruz." diyor ve ekliyor "Ekranın bir tarafındaki kullanıcı medya görüntüledikten sonra ekranı oluşturan parçacıklar yere düşecek."
Ekranları evlerimizde yakın zamanda göremeyecek olsak da turistik ve reklam amaçlı yakın zamanda görme ihtimalimizin olduğu yeni ekranlar heyecan verici.
Araştırmacılar yoğunluğu ve renk sayısını arttırmayı ve önümüzdeki hafta yapılacak olan Japon ACM Kullanıcı Arayüz Yazılımı ve Teknoloji Sempozyumu'nda sergilemeyi hedefliyorlar.
 

https://www.engadget.com/2016/10/14/forget-holograms-heres-a-floating-e-ink-display/ Yorum Yaz
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dere.beyi 3 yıl en beğenilen
adamların gündemine bak
bide bizim gündeme bak;
"zabıta tarafından pekmezi akıtılan işportacı tatlıcı"
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SONEKTRA 3 yıl ahmetdurangocer
ahmetdurangocer
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1 Yanıt Yanıtla +19
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Zafer Kemal 3 yıl
Köprümüz var.
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Guest-6917628EB 3 yıl
ya madem uber zeki aydın kesimsiniz hepiniz odtu bogazici mezunusuz yapın ne bos bos laf yapıyosunuz burda
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ciroer 3 yıl
en az 15 yılı var
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SEO-Uzmanı 3 yıl
osuruktan teyyare
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brshr 3 yıl
Ne boş boş yorumlar var. Görende bütün dünyanın gündemi bu haber zannedecek. Herkes flaş haber diye geçti zaten. Şu anda dünya bu haber ile yankılanıyor. 7 milyarlık nüfusu olan dünyada bütün gündem bu. Onun için 1956 kişi bu haberi paylaşmış.
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hacı.basat 3 yıl
1100 liraya 4k TV, 299 liraya 4k uydu alıcı bulabildiğimiz bir dönemde bu gibi çalışmaların piyasaya yetişmesi anca devlet desteğiyle olur.
urun.n11.com/... urun.n11.com/...
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St Batuhan 3 yıl
Çok zayıf bir yapı ortaya koyuyor boyalı parçacıkla bence. Onun yerine bir de short throw projektör ekleseler sisteme. Zaten 7*6 alan yapıldığı için çok daha küçük çaplı düşünülebilir ya da ilerisi için bahsedilebilirdi. Bir de sayının bu kadar kısıtlı olmasında etmen olan, dpi artışında nesnelerin kontrol zorlukları mı o da merak konusu. İdeal bir hologramın yerini tutmasa da hafiften heyecan oluşturan bir olay.
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Zafer Kemal 3 yıl
Köprümüz var.
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ozmenakif 3 yıl
Tek kelimeyle bravo!
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karagece25 3 yıl
Sicak firsatlara duserse alirim bi tane...
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tekirkara 3 yıl
Hep üç boyutlu piksellere sahip bir ekran düşünürdüm, görüntünün derinliği olsa diye adamlar benzer bir şey yapmışlar bravo, tabi ilerde bunun milyonlarca nokta içeren halini yapıp görüntü alınırsa bir başka olacak.
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