Galaxy Tab 10.1'in Avustralya'daki satışına ihtiyati tedbir kararı konuldu

Almanya'da açtığı dava ile Galaxy Tab 10.1'in bu ülkedeki satışına yasak getirmeyi başaran Apple'ın Avustralya'da da benzer sebeplerle süren davasında talep ettiği ihtiyati karar tedbir kararı haklı bulunarak; Galaxy Tab 10.1'in dava sonuçlanana kadar satışına yasak getirildi. Hatırlanacağı üzere Samsung, birkaç defa Galaxy Tab 10.1'in bu ülkede satışını erteleme kararı almış ve kısa bir süre önce Apple'a bir anlaşma sunduğu dile getirilmişti.

Apple'ın dokunmatik ekran ve çoklu dokunmatik ile ilgili patentlerini ihlal ettiği yönündeki iddiaları için sunduğu kanıtlar yeterli bulunduğu gerekçesiyle Galaxy Tab 10.1'in satışına ihtiyati tedbir kararı konulduğu belirtildi. Taraflardan gelen açıklamarda ise Samsung, yenilikçi ürünlerini tüketicilere sunmayı garantileyene kadar Apple'ın iddialarına karşı hukuksal mücadelesini sürdürmeye devam edeceklerini ifade ederken; Apple ise Samsung'un son ürünlerinin tasarımından kullanıcı arayüzüne hatta paketlemeye kadar iPhone ve iPad'lere benzediğinin aşikar olduğu ve diğer firmaların fikirlerini çaldıkları zaman fikri haklarını korumaya ihtiyaçları olduğunu belirtti.