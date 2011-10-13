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Galaxy Tab 10.1'in Avustralya'daki satışına ihtiyati tedbir kararı konuldu

7 yıl
14,4b
1
19
Taşınabilir Bilgisayarlar
Shady
Haber Editörü
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Almanya'da açtığı dava ile Galaxy Tab 10.1'in bu ülkedeki satışına yasak getirmeyi başaran Apple'ın Avustralya'da da benzer sebeplerle süren davasında talep ettiği ihtiyati karar tedbir kararı haklı bulunarak; Galaxy Tab 10.1'in dava sonuçlanana kadar satışına yasak getirildi. Hatırlanacağı üzere Samsung, birkaç defa Galaxy Tab 10.1'in bu ülkede satışını erteleme kararı almış ve kısa bir süre önce Apple'a bir anlaşma sunduğu dile getirilmişti.


Apple'ın dokunmatik ekran ve çoklu dokunmatik ile ilgili patentlerini ihlal ettiği yönündeki iddiaları için sunduğu kanıtlar yeterli bulunduğu gerekçesiyle Galaxy Tab 10.1'in satışına ihtiyati tedbir kararı konulduğu belirtildi. Taraflardan gelen açıklamarda ise Samsung,  yenilikçi ürünlerini tüketicilere sunmayı garantileyene kadar Apple'ın iddialarına karşı hukuksal mücadelesini sürdürmeye devam edeceklerini ifade ederken; Apple ise Samsung'un son ürünlerinin tasarımından kullanıcı arayüzüne hatta paketlemeye kadar iPhone ve iPad'lere benzediğinin aşikar olduğu ve diğer firmaların fikirlerini çaldıkları zaman fikri haklarını korumaya ihtiyaçları olduğunu belirtti.




<a href="http://www.smh.com.au/digital-life/tablets/apple-wins-bid-to-block-rival-samsung-tablet-20111013-1lm43.html" target="_blank"><em>The Sydney Morning Herald</em></a> Yorum Yaz
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melancohly 7 yıl
Kim ne derse desin samsung appledan bir kaç gömlek üstün donanımsal ve tasarımsal bir tablet piyasaya sundu.Android 3.0 ı denemediğim için yazılımsal olarak bir şey söyleyemeyeceğim..Ama ne kadar iyi yazılım olursa olsun sonuçta ikisi de milyonları memnun eden yazılımlar..Burada appleın yaptığı samsungu patent davaları ile kontrolde tutarak o bir kaç gömlek farkı kapatma cabasıdır..Ondan önce ürünlerinin gelişimine daha önem verse bence daha iyi bir yol seçmiş olacak..Bu arada fan falan değilim, böyle gereksiz durumlara girmem.Hangi firma bana en iyiyi sağlarsa onun ürününe yönelmeye çalışırım..Göz var nizam var değil mi;)
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hayk24 7 yıl
hep apple samsung urunlerin satisina balta vuruyor . korkuyor sanirim apple i gecmesinden o yüzden englliyor
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jibe 7 yıl
Samsunga acıdım gerçekten Apple gerçektende çok acımasız ama ben Apple ın yerinde olsam aynısını yapardım Şirket politikası kimse pazarını başkalarına kaptırmak istemez ki... Tasarım olayına gelince Sony ye helal olsun çok karizmatik ürünler çıkarıyor telefonları ayrı karizma tabletleri ayrı, Sony bilmiyormuydu çakma iphone tasarımlı telefon üretmeyi... Örnek: Blackberrynin qwerty klavyeli çakmaları doldu piyasa.
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Chuckly 7 yıl
Davanin sebebi dokunmatik panel
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suvarsahayatvar 7 yıl
taklitçiliğin bu kadarı.. galaxy tab unboxing ile ipad 2 unboxing izleyin anlarsınız...
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TikaMasala 7 yıl
Samsung sadece dizaynda degil, urunun kutusundan usb kablosuna kadar herseyiyle ipad cakmasi! Yani hirsizliginda bir siniri olur e be Samsung!
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eric13 7 yıl
kopyacı samsungun sonu ........
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TuffkiLLe 7 yıl
böyle büyük firmalara yakışmıyor bu tip davalar.. samsung kendi yolunu çizmeli artık, SE gibi HTC gibi özgün telefon çıkaranlara dava açan yok..
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Guest 7 yıl
Kim ne derse desin apple


Basın "-"yi
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tolgacem 7 yıl
Şimdi Apple'ı sevmiyorum ve hiç bir teknoloji cihazın yasaklanmaması gerektiğini savunuyorum. Fakat Samsung tamam teknolojin var ama eskiden Nokia'dan tip çarpardın şimdi de Apple'dan.
İşletim sistemi yazdın birebir Android çakması. Ya bir firmanın herşeyi mi çakma olur mobil konusunda ?
Tamam çok iyi Galaxy S II mi iPhone 4S mi deseler alırız ama Samsung'da abarttı yani. Bu kadar olmaz. Bildiğin yanları telefonun iPhone 3GS.. Göz var nizam var. Şarj cihazı bile aynı
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Firaristt 7 yıl
iPhone 4s ile beraber Samsung'un açtığı davayı haksız bulanlar oluyordu. Hani nerede onlar? O zaman bu da haksız. Oradaki insanları tekolojiden mahrum ediyorlar. tutup Apple'a dava açılsa bu yüzden bence kazanma ihtimali yüksek. Samsung'un açtığı dava Apple için mümkün olduğunca olumsuz sonuçlanır da adam olma yolunda Apple adım atar... Samsung'un batacağını söyleyenler vardı. Pardon da Samsung sadece telefon, tablet üretmiyor ki. Notebook, TV, beyaz eşya'dan tutun aklınıza elektronikle ilgili ne gelirse çoğunda Samsung'un parmağı var... Biraz orantılı söyleseler keşke. Apple tekel şuanda. Ki bana kalırsa zamanında AMD'nin intel'den tekelcilikten aldığı para gibi yüklü miktarda bir ceza bekliyorum Apple için...
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