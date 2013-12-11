Galaxy Tab 3 Lite tablet modelinin özellikleri netleşiyor





Samsung'un önümüzdeki yıl için mobil cihaz pazarında alt seviye segmente ağırlık vereceği iddiaları, Galaxy Grand Lite, Galaxy Note 3 Lite ve Galaxy Tab 3 Lite sızıntıları ile güçlenmişti. Galaxy Tab 3 Lite modeli ile ilgili bazı bilgiler gün yüzüne çıktı.





SM-T110 (Wi-Fi) ve SM-T111 (3G) şeklinde kodlara sahip iki versiyon hem WiFi sertifikasyonlarında hem de kullanıcı profili dosyalarında ortaya çıktı. CES 2014 fuarında tanıtılması beklenen Tab 3 Lite modeli yaklaşık 100 Avro fiyat etiketine sahip olacak.





Bilgilere göre Galaxy Tab 3 Lite modelinde 7 inçlik 1024x600 piksel çözünürlükte bir ekran kullanıcıları bekliyor. Cihazın gücü ise 1.2GHz saat hızında çalışan Cortex-A9 tabanlı işlemciden geliyor. İşletim sistemi ise Android 4.2 sürümü.





Hitap ettiği segmente göre iyi sayılabilecek seviyede donanıma sahip olduğu görülen Galaxy Tab 3 Lite, fiyat açısından ise Samsung'un en ucuz tableti olacak. Cihazın yılın ilk aylarında piyasada olması bekleniyor.

http://vr-zone.com/articles/samsung-galaxy-tab-3-lite-existence-confirmed-multiple-sources-first-specs-also-revealed/66370.html