Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Galaxy Tab 3 Lite tablet modelinin özellikleri netleşiyor

5 yıl
3,7b
1
15
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Galaxy Tab 3 Lite tablet modelinin özellikleri netleşiyor

Samsung'un önümüzdeki yıl için mobil cihaz pazarında alt seviye segmente ağırlık vereceği iddiaları, Galaxy Grand Lite, Galaxy Note 3 Lite ve Galaxy Tab 3 Lite sızıntıları ile güçlenmişti. Galaxy Tab 3 Lite modeli ile ilgili bazı bilgiler gün yüzüne çıktı.

SM-T110 (Wi-Fi) ve SM-T111 (3G) şeklinde kodlara sahip iki versiyon hem WiFi sertifikasyonlarında hem de kullanıcı profili dosyalarında ortaya çıktı. CES 2014 fuarında tanıtılması beklenen Tab 3 Lite modeli yaklaşık 100 Avro fiyat etiketine sahip olacak.

Bilgilere göre Galaxy Tab 3 Lite modelinde 7 inçlik 1024x600 piksel çözünürlükte bir ekran kullanıcıları bekliyor. Cihazın gücü ise 1.2GHz saat hızında çalışan Cortex-A9 tabanlı işlemciden geliyor. İşletim sistemi ise Android 4.2 sürümü. 

Hitap ettiği segmente göre iyi sayılabilecek seviyede donanıma sahip olduğu görülen Galaxy Tab 3 Lite, fiyat açısından ise Samsung'un en ucuz tableti olacak. Cihazın yılın ilk aylarında piyasada olması bekleniyor.  

http://vr-zone.com/articles/samsung-galaxy-tab-3-lite-existence-confirmed-multiple-sources-first-specs-also-revealed/66370.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DaRKFoRCeS 5 yıl
ayrıca fiyatlandırmalarıda gözden geçirmeleri lazım bir dünya cihazları var ateş pahası ne zaman kasa kalitesine az ve öz ürün üretmeye başlayacaklar acaba
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SystemApps 5 yıl
telefonda windows tabletde windows masaüstünde windows masaaltında da windows hertürlü windows adamlar yapıyor yapacak bişey yok :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Nokia Specialist 5 yıl
Belki yine eksi yerim ama,

bir Çin malı tablet olamayacak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 yıl
Lite ile normal galaxy tab arasında ne fark var?Aynı özellikler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kpln04 5 yıl
forever android
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DaRKFoRCeS 5 yıl
Hiç mi bu foruma bakmıyor samsung yetkilileri bence az ve öz model çıkartsınlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cinemaker 5 yıl
At gözlüğüyle bakan eksiciler
"Telefonda samsung tablette de samsung"
şimdi oldu mu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Balawitz 5 yıl
Fiyatı cidden çok ucuzmuş. Ama 4.2 neden. Niye 4.3 değil.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
e-Militarist 5 yıl Balawitz
Balawitz

Fiyatı cidden çok ucuzmuş. Ama 4.2 neden. Niye 4.3 değil.

4.4 neden değil peki?
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cinemaker 5 yıl
Telefonda samsung tablette ipad
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BaranGunduz 5 yıl cinemaker
cinemaker

Telefonda samsung tablette ipad

Haklısın. Neden eksi aldığını hala anlayamadım.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +274 12 Angry Men +163 Informed +150 serdar_k +123 madmahmutd +116 csh +92 aca-n +86 flowerhorn +84 Chronotide +76 CoreXXX +63
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3672 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Taşınabilir Bilgisayarlar, samsung
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Uygulama Rehberi-4: Sizleri için 5 Android oyununu değerlendiriyoruz Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
BTK’dan DJI Phantom 3'e para cezası!
DonanımHaber
SAMSUNG A8 PLUS 2018 ANA KONU
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim