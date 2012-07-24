Galaxy Tab 7.7 AB'de yasaklandı, 10.1N ise satışa devam ediyor

Haber Editörü
Apple'ın 2004 yılına ait tasarımla ilgili bir patentin ihlal edildiği gerekçesiyle Galaxy tabletlere karşı açtığı davalarda farklı mahkemelerin farklı kararları göze çarpıyor.
Bir süre önce İngiltere'de bir bölge mahkemesi, Samsung'un tabletlerinin iPad kadar iyi olmadığı için bir patent ihlalinin sözkonusu olmadığına, bununla birlikte Apple'ın internet sayfasında Samsung'un herhangi bir patent ihlali yapmadığına dair bir beyanat yayınlamasına karar vermişti.
Ancak bu hafta Almanya Düsseldorf bölge mahkemesi, patent ihlali nedeniyle daha önce Galaxy Tab 7.7'nin satışının ülke çapında yasaklanması kararını tüm AB ülkelerine genişletme kararı aldı ve Samsung'un bu konudaki itirazını da reddetti.
Bununla birlikte mahkeme Galaxy Tab 10.1N modelinin yasaklanmasını herhangi bir gerekçe göremediği için kabul etmedi.
Samsung, Galaxy Tab 10.1N modelinin yasaklanmadığı için memnun olduklarını dile getirdi ancak Galaxy Tab 7.7 için herhangi bir açıklama yapmadı.
Apple daha önce de Galaxy Tab 10.1 modelini aynı gerekçeyle Almanya'da satışını yasaklatmıştı. ABD'de ise yine Galaxy Tab 10.1 ve Galaxy Nexus için patent ihlali davaları devam ediyor.
Geçen yıl açılan davalarda bu yıl nihai karar aşamasına gelindiği için yasak kararları ardı ardına açıklanıyor.
http://thenextweb.com/apple/2012/07/24/apple-secures-eu-ban-on-samsung-galaxy-tab-7-7-loses-galaxy-tab-10-1n-appeal/?utm_medium=Spreadus&awesm=tnw.to_h2Fg&utm_campaign=social%20media&utm_source=Twitter Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Git cihaz yap ağlayacağına...
O bu değil de bize ne Apple kullanıcısı olmanızdan?
HTC can sıkmaya başladı (HTC kullanıcısıyım)! BANUANANANAAA
Ya bırakın bu tarafsızım ayaklarını. Apple kullanıyor olmak sizi tarafsız yapmaz. Alın bakın ben de HTC kullanıyorum. Android'in altın yumruğu mu oluyorum şimdi? Çapsızlık yani.
Patentin varsa korursun arkadaş, bu kadar. El aleme yedirtmezsin. Başkası da ihlal ediyorsa paşa paşa bedelini öder. Yok can sıkmaya başlamış, yok bilmem neymiş geçmez. Dikili bir taşınız yapılmış bir işiniz yoksa anlamaz post kasarsınız...
Zaten ne samsung nede apple ürünü kullanmıyorum hali hazırda tablet olarak. Fanatik olmak için de biraz yaşlıyım bence ama takdiri gene size kalmış.
Sorduğun sorulara net cevaplar veremem çünkü ihlal edilen dizayn patentleri konusunda açık bir bilgi elimde yok. O yüzden hangi sebepten ötürü ortada bir ihlal var bişey söyleyemem. Ancak bir örnek vermem gerekirse piyasada ki telefonlardan ve tabletlerden bu tarz davalara konu olmayan modellere bakabiliriz. Windows phone ürünleri örneğin ekranın olduğu ön panelde 3 tuş bulunduruyor bunlar geri, windows key ve arama butonları. Gene android cephesindeki telefonların ve tabletlerin hepsi 3 tuş yada kapasitif buton bulunduruyor. Sadece apple'ın tasarımında tek tuş var ve tabii sadece samsung bu tek tuşu kullanıyor tasarımlarında. S3 de ortadaki tuşun yanı sıra sol ve sağdada kapasitif tuşlar var sanıyorum ki davalık olmadı henüz.
Mahkemenin ya da hakim satılmış olma olasılığı çok düşük Almanyada çünkü iki markada kendi ülke yada avrupa birliği üyesi ülke ürünü değil taraf tutmayı gerektirecek bir durum yok diye düşünüyorum. Almanyada yolsuzluk yada şike çok düşük ihtimaldir. Sıkı takip edilirler ve hakim - savcılar kolay lokma değillerdir satın alınabilecek.
Dostum ya. Hakim resmen satın alınmış işte. Sen düzgün bir arkadaşa benziyorsun. Elini vicdanına koyarak ve mümkünse fanatiklik yapmadan bana Galaxy Tab 7.7 nin iPad e benzediğini söyleyebilir misin?
Hadi Samsung bu hatayı bir kere yaptı, daha önce tableti yasaklandı. Yine aynı hatayı yapar mı? Apple herkesi -özellikle de Samsung'u mahkemeye verme tutkunuyken...
Hadi bana de ki Galaxy Tab, iPad e çok benziyor. Tablet dediğin cihaz zaten şekil olarak yukarıdaki gibi olur. Onun haricinde Samsung bunda hiçbir yerini aynı yapmamış ki dava açılmasın. Ama görüyoruz yine dava. Apple, kendisi hariç kimse tablet üretmesin istiyor. Tableti kendisi icat etmiş gibi davranıyor...
Yoksa apple para harcayıp, en iyi mühendis ve yazılımcıları bünyesinde toplamak için o kadar uğraşıp kurduğu arge'sinde geliştirdiği teknolojilerin kopyalanmasına karşı çıkıyor. Bu da son derece doğal bir refleks. Adamlar open-source iş yapmıyor. Kapalı kaynak kullanıyorlar haklarıdır.
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