Galaxy Tab 7.7 AB'de yasaklandı, 10.1N ise satışa devam ediyor

Apple'ın 2004 yılına ait tasarımla ilgili bir patentin ihlal edildiği gerekçesiyle Galaxy tabletlere karşı açtığı davalarda farklı mahkemelerin farklı kararları göze çarpıyor.





Bir süre önce İngiltere'de bir bölge mahkemesi, Samsung'un tabletlerinin iPad kadar iyi olmadığı için bir patent ihlalinin sözkonusu olmadığına, bununla birlikte Apple'ın internet sayfasında Samsung'un herhangi bir patent ihlali yapmadığına dair bir beyanat yayınlamasına karar vermişti.





Ancak bu hafta Almanya Düsseldorf bölge mahkemesi, patent ihlali nedeniyle daha önce Galaxy Tab 7.7'nin satışının ülke çapında yasaklanması kararını tüm AB ülkelerine genişletme kararı aldı ve Samsung'un bu konudaki itirazını da reddetti.





Bununla birlikte mahkeme Galaxy Tab 10.1N modelinin yasaklanmasını herhangi bir gerekçe göremediği için kabul etmedi.





Samsung, Galaxy Tab 10.1N modelinin yasaklanmadığı için memnun olduklarını dile getirdi ancak Galaxy Tab 7.7 için herhangi bir açıklama yapmadı.





Apple daha önce de Galaxy Tab 10.1 modelini aynı gerekçeyle Almanya'da satışını yasaklatmıştı. ABD'de ise yine Galaxy Tab 10.1 ve Galaxy Nexus için patent ihlali davaları devam ediyor.





Geçen yıl açılan davalarda bu yıl nihai karar aşamasına gelindiği için yasak kararları ardı ardına açıklanıyor.