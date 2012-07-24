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Galaxy Tab 7.7 AB'de yasaklandı, 10.1N ise satışa devam ediyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple'ın 2004 yılına ait tasarımla ilgili bir patentin ihlal edildiği gerekçesiyle Galaxy tabletlere karşı açtığı davalarda farklı mahkemelerin farklı kararları göze çarpıyor.

Bir süre önce İngiltere'de bir bölge mahkemesi, Samsung'un tabletlerinin iPad kadar iyi olmadığı için bir patent ihlalinin sözkonusu olmadığına, bununla birlikte Apple'ın internet sayfasında Samsung'un herhangi bir patent ihlali yapmadığına dair bir beyanat yayınlamasına karar vermişti.

Ancak bu hafta Almanya Düsseldorf bölge mahkemesi, patent ihlali nedeniyle daha önce Galaxy Tab 7.7'nin satışının ülke çapında yasaklanması kararını tüm AB ülkelerine genişletme kararı aldı ve Samsung'un bu konudaki itirazını da reddetti.

Bununla birlikte mahkeme Galaxy Tab 10.1N modelinin yasaklanmasını herhangi bir gerekçe göremediği için kabul etmedi.

Samsung, Galaxy Tab 10.1N modelinin yasaklanmadığı için memnun olduklarını dile getirdi ancak Galaxy Tab 7.7 için herhangi bir açıklama yapmadı.

Apple daha önce de Galaxy Tab 10.1 modelini aynı gerekçeyle Almanya'da satışını yasaklatmıştı. ABD'de ise yine Galaxy Tab 10.1 ve Galaxy Nexus için patent ihlali davaları devam ediyor.

Geçen yıl açılan davalarda bu yıl nihai karar aşamasına gelindiği için yasak kararları ardı ardına açıklanıyor.

http://thenextweb.com/apple/2012/07/24/apple-secures-eu-ban-on-samsung-galaxy-tab-7-7-loses-galaxy-tab-10-1n-appeal/?utm_medium=Spreadus&awesm=tnw.to_h2Fg&utm_campaign=social%20media&utm_source=Twitter Yorum Yaz
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jovanovic 7 yıl en beğenilen
Apple can sıkmaya başladı...(Apple kullanıcısıyım.)
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FFadeleSS 7 yıl
Apple öl bit bi git ya lanet sanada satın aldığın hakim ve mahkemelerede
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unalislam 7 yıl
Lanet olsun bu Apple'a bıktık,daraldık senin patent haberlerini okumaktan yeter artık yahu...
Git cihaz yap ağlayacağına...
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DH Misafiri 7 yıl
jovanovic
Apple can sıkmaya başladı...(Apple kullanıcısıyım.)

O bu değil de bize ne Apple kullanıcısı olmanızdan?
HTC can sıkmaya başladı (HTC kullanıcısıyım)! BANUANANANAAA
Ya bırakın bu tarafsızım ayaklarını. Apple kullanıyor olmak sizi tarafsız yapmaz. Alın bakın ben de HTC kullanıyorum. Android'in altın yumruğu mu oluyorum şimdi? Çapsızlık yani.
Patentin varsa korursun arkadaş, bu kadar. El aleme yedirtmezsin. Başkası da ihlal ediyorsa paşa paşa bedelini öder. Yok can sıkmaya başlamış, yok bilmem neymiş geçmez. Dikili bir taşınız yapılmış bir işiniz yoksa anlamaz post kasarsınız...
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OverClocK1ng 7 yıl
Kendi üyeliğinle girip yazsan daha iyi olmaz mı bu peki ?
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armanatilgan 7 yıl
Tasarımında patentimi alınır arkadaş.
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homeedition88 7 yıl
OverClocK1ng
homeedition88Apple para harcayıp, en iyi mühendis ve yazılımcıları bünyesinde toplamak için o kadar uğraşıp kurduğu argesinde geliştirdiği teknolojilerin kopyalanmasına karşı çıkıyor. Bu da son derece doğal bir refleks. Adamlar open-source iş yapmıyor. Kapalı kaynak kullanıyorlar haklarıdır.
Dostum ya. Hakim resmen satın alınmış işte. Sen düzgün bir arkadaşa benziyorsun. Elini vicdanına koyarak ve mümkünse fanatiklik yapmadan bana Galaxy Tab 7.7 nin iPad e benzediğini söyleyebilir misin?Hadi Samsung bu hatayı bir kere yaptı, daha önce tableti yasaklandı. Yine aynı hatayı yapar mı? Apple herkesi -özellikle de Samsungu mahkemeye verme tutkunuyken...Hadi bana de ki Galaxy Tab, iPad e çok benziyor. Tablet dediğin cihaz zaten şekil olarak yukarıdaki gibi olur. Onun haricinde Samsung bunda hiçbir yerini aynı yapmamış ki dava açılmasın. Ama görüyoruz yine dava. Apple, kendisi hariç kimse tablet üretmesin istiyor. Tableti kendisi icat etmiş gibi davranıyor...

Zaten ne samsung nede apple ürünü kullanmıyorum hali hazırda tablet olarak. Fanatik olmak için de biraz yaşlıyım bence ama takdiri gene size kalmış.
Sorduğun sorulara net cevaplar veremem çünkü ihlal edilen dizayn patentleri konusunda açık bir bilgi elimde yok. O yüzden hangi sebepten ötürü ortada bir ihlal var bişey söyleyemem. Ancak bir örnek vermem gerekirse piyasada ki telefonlardan ve tabletlerden bu tarz davalara konu olmayan modellere bakabiliriz. Windows phone ürünleri örneğin ekranın olduğu ön panelde 3 tuş bulunduruyor bunlar geri, windows key ve arama butonları. Gene android cephesindeki telefonların ve tabletlerin hepsi 3 tuş yada kapasitif buton bulunduruyor. Sadece apple'ın tasarımında tek tuş var ve tabii sadece samsung bu tek tuşu kullanıyor tasarımlarında. S3 de ortadaki tuşun yanı sıra sol ve sağdada kapasitif tuşlar var sanıyorum ki davalık olmadı henüz.
Mahkemenin ya da hakim satılmış olma olasılığı çok düşük Almanyada çünkü iki markada kendi ülke yada avrupa birliği üyesi ülke ürünü değil taraf tutmayı gerektirecek bir durum yok diye düşünüyorum. Almanyada yolsuzluk yada şike çok düşük ihtimaldir. Sıkı takip edilirler ve hakim - savcılar kolay lokma değillerdir satın alınabilecek.
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OverClocK1ng 7 yıl
homeedition88
Apple para harcayıp, en iyi mühendis ve yazılımcıları bünyesinde toplamak için o kadar uğraşıp kurduğu argesinde geliştirdiği teknolojilerin kopyalanmasına karşı çıkıyor. Bu da son derece doğal bir refleks. Adamlar open-source iş yapmıyor. Kapalı kaynak kullanıyorlar haklarıdır.

Dostum ya. Hakim resmen satın alınmış işte. Sen düzgün bir arkadaşa benziyorsun. Elini vicdanına koyarak ve mümkünse fanatiklik yapmadan bana Galaxy Tab 7.7 nin iPad e benzediğini söyleyebilir misin?
Hadi Samsung bu hatayı bir kere yaptı, daha önce tableti yasaklandı. Yine aynı hatayı yapar mı? Apple herkesi -özellikle de Samsung'u mahkemeye verme tutkunuyken...
Hadi bana de ki Galaxy Tab, iPad e çok benziyor. Tablet dediğin cihaz zaten şekil olarak yukarıdaki gibi olur. Onun haricinde Samsung bunda hiçbir yerini aynı yapmamış ki dava açılmasın. Ama görüyoruz yine dava. Apple, kendisi hariç kimse tablet üretmesin istiyor. Tableti kendisi icat etmiş gibi davranıyor...
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ColDasHeLL 7 yıl
üçgenmi yapcak bu adamlar tabletleri hey allahım ya
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homeedition88 7 yıl
Bu patent ihlalleri konusunda sanıyorum bizim ülkede pek fazla olmadığından (korsan oyun, korsan film, korsan software, çakma telefon, taklit çanta v.b) herkez apple'a sinirleniyor. Ancak Apple aslında hakkını arıyor ki bu da son derece normal. Asıl patent ile ilgili adiliği yapan firmalar farklı ve e.u'da özellikle a.b.d'de patent düzenlemesi istemelerinin sebebi apple-google-samsung arasında anlaşmazlıklar değil. Yurtdışında hiç bir üretim yapmayan hatta ofisi bile bulunmayan başka firmalardan patent alan yatırımcılar var. Bu yatırımcılar hiç bir şekilde üretim yapmadan bir üreticinin benzer yada aynı özelliklere sahip bir ürün çıkartmasını bekliyor ve sonra dava açıyor. Çoğunlukla şirketler yaklaşık 2 milyon dolara kadar masraf edip kendilerini savunmak zorunda kaldıkları için ödeme yaparak anlaşma yoluna gitmeye çalışıyorlar ve bu da haksız kazanç sağlayan bu çakma firmaların artmasına neden oluyor. Örneğin e-mail ile reklam gönderme patentine sahip bir firma çıktı en son ortaya ve tüm büyük firmalara dava açtı.
Yoksa apple para harcayıp, en iyi mühendis ve yazılımcıları bünyesinde toplamak için o kadar uğraşıp kurduğu arge'sinde geliştirdiği teknolojilerin kopyalanmasına karşı çıkıyor. Bu da son derece doğal bir refleks. Adamlar open-source iş yapmıyor. Kapalı kaynak kullanıyorlar haklarıdır.
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a5y5d5 7 yıl
niye sorunluymuş ben kullanıyorum gayet başarılı bir cihaz
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Blue Cloud 7 yıl
Apple istediğini almış
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St Batuhan 7 yıl
Apple'ın yaptığı çok hoş değil ama Samsung'da çok doğru bir firma değil, S3'de tasarıma falan özenilmiş nispeten ama öncelerinde hep takoz gibi ve resmen iphone'u temel alan bir stille giriştiler telefon olayına. Ondan öncesi ise zaten Samsung için çok iyi olmayan bir dönem bu sektörde. Yiğidi biraz öldürüyorum ama hakkı da şu, insanlar tercih etti aldı. Kabul ama nerde çokluk orada b.kluk diyorum buna :) [Not android kullanıcısıyım ve ios'u nedense sevemedim :) ]
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napolyon94 7 yıl
zaten aşırı pahalı sorunlu bir tabletti
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