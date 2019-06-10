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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Galaxy Tab Active 2, Android Pie güncellemesi aldı

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Galaxy Tab Active 2 için Android Pie güncellemesini dağıtmaya başladı. Yakın bir sürede tüm ülkelere ulaşacak olan güncellemenin detayları haberimizde.
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Samsung'un Galaxy Tab Active 2 tablet modeli için Android Pie güncellemesi yayınlandı. Şimdilik sadece İtalya'da dağıtılmaya başlanan bu güncelleme cihazın LTE modeli (SM-T395) için geçerli ve kısa bir süre içinde Wi-Fi modeli (SM-T390) ile birlikte tüm dünyadaki kullanıcılara ulaştırılacak.

Haziran 2019 güvenlik yaması ile geliyor

Android 7.1 Nuga ile Ekim 2017'de piyasaya sürülen Galaxy Tab Active 2 şimdi ikinci büyük işletim sistemi güncellemesini alıyor. Haziran 2019 güvenlik yaması ile birlikte gelen bu güncelleme, Android Pie işletim sistemine eklenen standart özellik paketinin yanı sıra, onlarca yeni özellik ve Samsung'un One UI kullanıcı arayüzünü içeriyor.
Başta da belirttiğimiz üzere ilk olarak İtalya'da dağıtılmaya başlanan bu güncellemenin cihazınıza ulaşıp ulaşmadığını merak ediyorsanız, Yazılım Güncelleme menüsünü kontrol edebilirsiniz. Eğer henüz ulaşmadıysa Android Pie güncellemesi için bir süre daha beklemeniz gerekiyor demektir.

https://www.sammobile.com/2019/06/10/galaxy-tab-active-2-android-pie-update Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
smart1978 1 hf.
Tab S3 e de en fazla 1-2 hafta icinde cikar belki ...
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