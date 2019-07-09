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Galaxy Tab S6 detaylanıyor

Samsung’un Galaxy Tab S5 isimlendirmesini atlayarak Galaxy Tab S6 adıyla yola devam edeceği ifade ediliyor. 7 Ağustos tarihinde tanıtılacak olan tablet oldukça iddialı.
2 sa. (Son Güncelleme: 2 sa.)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Galaxy Tab S5e modelinin tanıtılmasının ardından Galaxy Tab S5 beklentileri yükselmişti ancak Samsung beklentilerin aksine yeni modelini Galaxy Tab S6 ismiyle önümüzdeki ay piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Galaxy Tab S6 özellikleri

Galaxy Tab S6 modelinde 10.5 inçlik Super AMOLED panel ve 2560 x 1600 piksel çözünürlük yer alıyor. 16:10 görüntü oranı yanında yine ince ekran çerçevelerinin olacağı ifade ediliyor.

Ayrıca Bkz. "Samsung ve DENT Coin iş birliği"

Arka kısım alüminyum alaşımdan imal edilirken alt ve üst kenarlarda anten çizgileri yer alıyor. Çift stereo hoparlör AKG tarafından optimize edilirken kamera modülünün alt kısmındaki yuva ise S-Pen kalemini kablosuz olarak şarj edebilen manyetik bir alan barındırıyor. Bunun bir benzerini iPad Pro serisinde de görmüştük.

Snapdragon 845 yonga setinden gücünü alacağı tahmin edilen tablet modeline 6GB/8GB RAM ve 128GB/512GB depolama kapasiteleri eşlik ediyor. Kamera tarafında ise ana sensör ve 3D ToF sensörü yer alıyor.

Şimdiye kadar Samsung’un elinden çıkan en iyi Android tablet olma özelliğine sahip Galaxy Tab S6 ayrıca pazarda da üst seviyeleri hedefleyecek. DeX desteği, Android 9.0 işletim sistemi, One UI ara yüzü gibi özelliklerin olacağı Galaxy Tab S6 modeli Galaxy Note 10 ile birlikte 7 Ağustos tarihinde tanıtılacak.

 

https://www.phonearena.com/news/Samsung-Galaxy-Tab-S6-design-features-leak_id117372 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Henkan 1 sa. yeni yorumcu
Tablet eşittir iPad.
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smart1978 2 sa.
4K ekranli yapamadilar! RAM en az 8 GB olmaliydi. Bir tablet icin 6 GB RAM yetersizdir.
Islemcisi yuksek ihtimalle Snapdragon 855 li olur aksi halde 845 ile fiyasko olur...
UFS 2.1 veya UFS 3.0 ile gelir ...
Tema destegi de umarim gelir...
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