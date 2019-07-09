Galaxy Tab S6 detaylanıyor

Galaxy Tab S5e modelinin tanıtılmasının ardından Galaxy Tab S5 beklentileri yükselmişti ancak Samsung beklentilerin aksine yeni modelini Galaxy Tab S6 ismiyle önümüzdeki ay piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Galaxy Tab S6 özellikleri

Galaxy Tab S6 modelinde 10.5 inçlik Super AMOLED panel ve 2560 x 1600 piksel çözünürlük yer alıyor. 16:10 görüntü oranı yanında yine ince ekran çerçevelerinin olacağı ifade ediliyor.

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Arka kısım alüminyum alaşımdan imal edilirken alt ve üst kenarlarda anten çizgileri yer alıyor. Çift stereo hoparlör AKG tarafından optimize edilirken kamera modülünün alt kısmındaki yuva ise S-Pen kalemini kablosuz olarak şarj edebilen manyetik bir alan barındırıyor. Bunun bir benzerini iPad Pro serisinde de görmüştük.

Snapdragon 845 yonga setinden gücünü alacağı tahmin edilen tablet modeline 6GB/8GB RAM ve 128GB/512GB depolama kapasiteleri eşlik ediyor. Kamera tarafında ise ana sensör ve 3D ToF sensörü yer alıyor.

Şimdiye kadar Samsung’un elinden çıkan en iyi Android tablet olma özelliğine sahip Galaxy Tab S6 ayrıca pazarda da üst seviyeleri hedefleyecek. DeX desteği, Android 9.0 işletim sistemi, One UI ara yüzü gibi özelliklerin olacağı Galaxy Tab S6 modeli Galaxy Note 10 ile birlikte 7 Ağustos tarihinde tanıtılacak.