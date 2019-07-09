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Samsung ve DENT Coin iş birliği

Yakın zamanda DENT uygulamasından kripto para satın almak istediğinizde Samsung kripto cüzdanınıza bağlanarak mevcut paralarınızla kolayca işlem yapabileceksiniz.
10 sa. (Son Güncelleme: 10 sa.)
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4
kripto para
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemde kripto para dünyasına olan ilgisini saklamayan Samsung yavaş yavaş ortaklıklarını arttırmaya başladı. Bir süre önce Galaxy S10 modellerindeki kripto para cüzdanı için Enjin Coin ile iş birliği yapan Samsung şimdi de DENT Coin ile anlaştı.

DENT Coin nedir?

DENT Coin hali hazırda mobil operatör odaklı çalışan ve yaygın kullanımda olan bir kripto para. Ülkemizdeki operatörler de dahil olmak üzere sayısız ülkede DENT Coin kullanarak kontör satın alabiliyorsunuz.

Ayrıca Bkz. "Sikke Coin ekibine operasyon"

DENT Coin bundan sonra Samsung kripto para cüzdanına entegre olacak. Herhangi bir platformda DENT Coin satın almak isterseniz Samsung kripto cüzdanınıza bağlanarak mevcut paralarınızdan ödeyebiliyorsunuz. Veya Dent Coin harcamanız gereken uyumlu bir mağazada Samsung cüzdanınızı kullanabiliyorsunuz.

Samsung blok zinciri üzerine inşa ettiği cüzdanına geniş bir alan oluşturmak için yoğun çaba sarf ediyor. DENT Coin ile birlikte birkaç birimin daha Samsung cüzdanı içerisinde kendisine yer bulacağı ifade ediliyor. DENT Coin şu anda 0.001$ civarında işlem görüyor.

 

https://twitter.com/dentcoin/status/1148215912039964672 Yorum Yaz
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