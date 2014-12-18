Galaxy yüksek performanslı yeni bir SSD sürücüsü hazırlıyor

Yüksek performanslı ekran kartlarıyla tanıdığımız Galaxy, kapalı kapılar ardında üst seviye bir SSD depolama çözümü üzerinde çalışıyor. Özel tasarımlı ekran kartı modellerini konumlandırdığı HOF yani Hall of Fame serisi altında anons edilecek PCIe formundaki yeni SSD, JMicron'un Galaxy için özelleştirdiği Heracles kod adlı JMF811 kontrolcüsünden istifade ediyor.

Beyaz renkli baskı devre kartı ile dikkatleri üzerine SSD, ayrıca yine agresif görünümlü plastik korumaya sahip. Görüntülerden de anlaşılacağı üzere çok fazla NAND Flash çipine sahip olan SSD'nin en düşük 1TB olmak üzere 4TB'a kadar kapasite seçeneği sunacağı söyleniyor. Kullandığı özel kontrolcü sayesinde saniyede 1600MB'a varan sıralı okuma ve yine saniyede 1600MB'a varan sıralı yazma performansı sunan sürücü, PCIe 2.0 x4 arayüzünü kullanıyor.

Hazırlıkları devam eden ve firmware tarafında mesai harcanan yeni SSD depolama sürücüsü, herhangi bir sorun ya da planlarda bir değişiklik olmaz ise önümüzdeki yılın ikinci çeyreğinde yani Nisan-Haziran döneminde lanse edilecek. Fiyatlandırma hakkında henüz net bir bilgi olmasa da performans ve kapasite seçenekleri, pekte ucuz olmayacağının en büyük göstergesi.



