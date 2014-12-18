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Galaxy yüksek performanslı yeni bir SSD sürücüsü hazırlıyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Galaxy yüksek performanslı yeni bir SSD sürücüsü hazırlıyor
Yüksek performanslı ekran kartlarıyla tanıdığımız Galaxy, kapalı kapılar ardında üst seviye bir SSD depolama çözümü üzerinde çalışıyor. Özel tasarımlı ekran kartı modellerini konumlandırdığı HOF yani Hall of Fame serisi altında anons edilecek PCIe formundaki yeni SSD, JMicron'un Galaxy için özelleştirdiği Heracles kod adlı JMF811 kontrolcüsünden istifade ediyor.
Beyaz renkli baskı devre kartı ile dikkatleri üzerine SSD, ayrıca yine agresif görünümlü plastik korumaya sahip. Görüntülerden de anlaşılacağı üzere çok fazla NAND Flash çipine sahip olan SSD'nin en düşük 1TB olmak üzere 4TB'a kadar kapasite seçeneği sunacağı söyleniyor. Kullandığı özel kontrolcü sayesinde saniyede 1600MB'a varan sıralı okuma ve yine saniyede 1600MB'a varan sıralı yazma performansı sunan sürücü, PCIe 2.0 x4 arayüzünü kullanıyor.
Hazırlıkları devam eden ve firmware tarafında mesai harcanan yeni SSD depolama sürücüsü, herhangi bir sorun ya da planlarda bir değişiklik olmaz ise önümüzdeki yılın ikinci çeyreğinde yani Nisan-Haziran döneminde lanse edilecek. Fiyatlandırma hakkında henüz net bir bilgi olmasa da performans ve kapasite seçenekleri, pekte ucuz olmayacağının en büyük göstergesi.


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DH Misafiri 4 yıl
yok 1 sn de açılmıcakmışda yarım saniyede açılacakmış mış o parayı son kullanıcı veriyorsa değmez illaki ucuzlicek , f/p oranı düştüğü zaman bende alırım ancak şimdi almak için çok erken varsın 1 sn de açılsın programlarım
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ArchloveKilled 4 yıl
O fiyata kimse almaz, sirketler disinda
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donanımcı123 4 yıl
Kurumsal kullanıma yönelik bir ssd, zaten onlarda son kullanıcıya yönelik üretmiyor bu modelleri öyle olsa 128-256-512 modelleride üretilirdi, tabi bunlar pci yapıda mı olurdu standart 2.5 yapıda mı olurdu bilinmez.

Galaxyin güzel ekran kartları olabilir ancak ssd olayına yeni giren bir firma olarak ilk tercih olmayacaktır.
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YüzüğüKayıpFrodo 4 yıl
Malesef uçuk fiyatlarla cikacak.Şu firmanin ucuz biseyi yok.Kaliteli diye diye cok pahalilar
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DownClock01 4 yıl
Fotoğrafı görünce ekran kartı sandım :D
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samsung95 4 yıl
max 2 yillik omur icin onca para bayilmaya deymez tabi bu dusuncem pcler icin gecerli
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huhuq 4 yıl
bu marka Galax değil miydi ?
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BARIŞ55 4 yıl samsung95
samsung95

max 2 yillik omur icin onca para bayilmaya deymez tabi bu dusuncem pcler icin gecerli

Abartma.
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FairLighty 4 yıl
Daha sata ssd ye gecemedim pci ssd ler cirit atiyor
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REDSTONE 4 yıl
Haber için teşekkürler.

Konuya girmeden PCIe olacağını tahmin etmiştim.Hayırlısı diyelim.
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qoqoCAN 4 yıl
SSD ler zaten yüksek performanslı. Fiyatını düşürün fiyatını.
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roses 4 yıl
başlık galaxy değil de galax olması gerekmiyor mu
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ankara 4 yıl
Fiyatı çok fazla olacak bu kesin
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doctor_bey 4 yıl
Galax'ın gtx970'ini biliyoruz,adamlar yapıyor;bu firmaya güvenim tam
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pcrex 4 yıl
ekran kartı haberi sanmıştım, resme dikkatli bakınca ortada bir tuhaflık seziyorsunuz sonra haber başlığını okuyunca her şey anlam kazanıyor :)
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