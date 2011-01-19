Galaxy'nin ekran kartları için hazırladığı yeni soğutucusu ortaya çıktı

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Ekran kartı üreticisi Galaxy, bir süredir geliştirmekte olduğu yeni soğutucusunu gösterdi. GeForce GTX 560 Ti başta olmak üzere yakında çıkacak yeni modellerinde kullanmayı planladığı Gemini isimli yeni soğutucunun, 90mm çapında iki adet fan ve üç adet Bakır ısı borusu ile referans soğutucu tasarımlarına kıyasla çok daha iyi soğutma performansı sunacağı belirtiliyor.
Şu an için mühendislik örneği aşamasında olan Gemini soğutucusunun ne zaman hazır olacağı henüz resmi olarak açıklanmazken, ilk defa GeForce GTX 560 Ti modelinde kullanılması bekleniyor. Nvidia tarafından 25 Ocak'ta lanse edilecek GeForce GTX 560 Ti modelinin yerini alacağı GeForce GTX 460'a kıyasla %20+ seviyesinde daha hızlı olacağı belirtiliyor.
http://en.expreview.com/2011/01/19/engineering-sample-of-galaxy-gemini-cooler-surfaced/14038.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Soğutma açısından birşey diyemem ama görüntü olarak pek hoşuma gitmedi. Fazla basit olmuş bana göre.
O çizgiler sayesinde fanın yaprakları normal fanlara göre çok daha az toz tutma özelliğine sahip oluyorlar ve "Toz Tutmayan Fan" olarak nitelendiriliyor. ...
bu nedir yaa resmen pazardaki 3 milyonluk oyuncak araba plastiğinden soğutucu çerçevesi imal etmişler.Hele o yapraklar nedir öyle elin es kaza değecek kanat kırıcak biton iş çıkarıcak başına.
hem görsel hem kullanış olarak beş para etmez.
Temizlenmesi oldukça kolay olacaktır. fan etrafı kapalı değil ve sökmeden temizlenmesi mümkün. sonunda düşünülmüş.