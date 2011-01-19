Galaxy'nin ekran kartları için hazırladığı yeni soğutucusu ortaya çıktı

Ekran kartı üreticisi Galaxy, bir süredir geliştirmekte olduğu yeni soğutucusunu gösterdi. GeForce GTX 560 Ti başta olmak üzere yakında çıkacak yeni modellerinde kullanmayı planladığı Gemini isimli yeni soğutucunun, 90mm çapında iki adet fan ve üç adet Bakır ısı borusu ile referans soğutucu tasarımlarına kıyasla çok daha iyi soğutma performansı sunacağı belirtiliyor.

Şu an için mühendislik örneği aşamasında olan Gemini soğutucusunun ne zaman hazır olacağı henüz resmi olarak açıklanmazken, ilk defa GeForce GTX 560 Ti modelinde kullanılması bekleniyor. Nvidia tarafından 25 Ocak'ta lanse edilecek GeForce GTX 560 Ti modelinin yerini alacağı GeForce GTX 460'a kıyasla %20+ seviyesinde daha hızlı olacağı belirtiliyor.

http://en.expreview.com/2011/01/19/engineering-sample-of-galaxy-gemini-cooler-surfaced/14038.html