Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Soğutucular / Fanlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Galaxy'nin ekran kartları için hazırladığı yeni soğutucusu ortaya çıktı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
9b
1
19
Soğutucular / Fanlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Ekran kartı üreticisi Galaxy, bir süredir geliştirmekte olduğu yeni soğutucusunu gösterdi. GeForce GTX 560 Ti başta olmak üzere yakında çıkacak yeni modellerinde kullanmayı planladığı Gemini isimli yeni soğutucunun, 90mm çapında iki adet fan ve üç adet Bakır ısı borusu ile referans soğutucu tasarımlarına kıyasla çok daha iyi soğutma performansı sunacağı belirtiliyor.

Şu an için mühendislik örneği aşamasında olan Gemini soğutucusunun ne zaman hazır olacağı henüz resmi olarak açıklanmazken, ilk defa GeForce GTX 560 Ti modelinde kullanılması bekleniyor. Nvidia tarafından 25 Ocak'ta lanse edilecek GeForce GTX 560 Ti modelinin yerini alacağı GeForce GTX 460'a kıyasla %20+ seviyesinde daha hızlı olacağı belirtiliyor.


http://en.expreview.com/2011/01/19/engineering-sample-of-galaxy-gemini-cooler-surfaced/14038.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
UzmaN345 8 yıl
Tasarım güzel satış yapıcaktır...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
vulcain 8 yıl
@ M@U'nun da dediği gibi şekilcilik yapmak yerine performans açısından değerlendirmek gerek bence kartları. VRM'leri ve bellekleri boşta ama şahane fanlara ve soğutucu dizaynına sahip bir kart mı istiyor yani dh tayfası :))) biz işlemci konusunda ne diyoruz ? en iyi amd mi intel mi diye sormak yerine verdiğimiz-vereceğimiz paraya hangisinin ürünü hakkını veriyor diyoruz. aynı felsefeyi şu bu için değil, genel tüketici anlaşıyı haline getirmekte yarar var diye düşünüyorum. yoksa kapitalizmin istediği gibi bir tüketici topluluğu, işçisi olursunuz- oluruz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
homebird 8 yıl
6950 ve 6970 e ürün niye çıkmıyor anlayabilmiş değilim.Dört gözle soğutucu bekliyoruz ama hiç hareket yok :(
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
M@U 8 yıl
Sessiz ve performanslı bir soğutucuya benziyor. Ama benim için esas önemli olan bellek ve VRM'leri de soğutması. O konuda bilgi yok.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
musAKka 8 yıl
Fan yaprakları fazla açıkta gibi gözüküyor bu açıdan. Fan boyutunu yükseltmek için yandaki koruyuculardan feragat edilmiş gibi. Biraz tehlikeli ve kolay hasar görebilir diye düşünüyorum.

Soğutma açısından birşey diyemem ama görüntü olarak pek hoşuma gitmedi. Fazla basit olmuş bana göre.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
saintroyo 8 yıl
güzel bir soğutucu. fermi alabilirsek belki bunu da alabiliriz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ghost recon advanced 8 yıl
soğutucu fena durmuyor ama en güzel olanlar 3 tane fanı olanlar en güzel onlar soğutuyor çünkü
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 8 yıl
Bazı arkadaşlar fanların temizlenmesinden falan bahsetmişler de. Ufak bir bilgi vereyim ben de. Dikkat ederseniz fan yapraklarının üzerlerinde çizgiler var.
O çizgiler sayesinde fanın yaprakları normal fanlara göre çok daha az toz tutma özelliğine sahip oluyorlar ve "Toz Tutmayan Fan" olarak nitelendiriliyor. ...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DemirAtlı 8 yıl
hem bu iğrenç soğutucuyla bu kartı nasıl piyasaya sürdüklerine hemde bu iğrenç soğutucuya methiyeler düzen aşık olup ayılıp bayılan dh tayfasına şaşırdım doğrusu.

bu nedir yaa resmen pazardaki 3 milyonluk oyuncak araba plastiğinden soğutucu çerçevesi imal etmişler.Hele o yapraklar nedir öyle elin es kaza değecek kanat kırıcak biton iş çıkarıcak başına.

hem görsel hem kullanış olarak beş para etmez.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
uNequAL 8 yıl
Galaxy beğeni tutulur bi ürün yapmayı başarıcak gibi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
HaypurTiryading 8 yıl
Çok tarz olmuş ya.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
maliahmet1 8 yıl
temizlenmesi kolay bu tür ürünler daha cok ilgi cekiyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Red 8 yıl
fanların arasında ayırıcı bölme tarzı birşey olmaması,acaba soğutma performansını olumlu mu,olumsuz mu etkiler?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MxFxOx 8 yıl
artic cooling tarzı moda oldu.Gigabyte dahil bir çok firma bu şekildeki soğutma yoluna gidiyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dJ_bLoW 8 yıl
Soğutma bence süper. En iyi çift fanlı soğutmaya benziyor.
Temizlenmesi oldukça kolay olacaktır. fan etrafı kapalı değil ve sökmeden temizlenmesi mümkün. sonunda düşünülmüş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
9023 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Soğutucular / Fanlar, galaxy ve Ekran Kartı
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Turkcell T10 video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim