Game of Thrones, 2012 yılının en çok korsan indirilen dizisi oldu





İnternet üzerinden makul ücretlerle film veya dizi kiralamak son dönemlerde oldukça yaygınlaştı ve hizmet sağlayıcıları büyük gelirler elde etmeye başladı. Bu içeriklerin izlenme sayıları milyarla ifade edilse de korsan içerik indirme sayıları da dikkat çekiyor.





TorrentFreak tarafından yapılan duyuruda, 2012 yılının en çok korsan indirilen dizisinin Game of Thrones olduğu kaydedildi. Dizinin ABD seyirci sayısı 4.2 milyon iken indirme sayısı 4.28 milyon olarak kaydedilmiş.





Korsan içerik indirme sayısı bakımından ABD yüzde 20 oranında kalırken, kalan yüzde 80, başta Avustralya olmak üzere diğer ülkelerde gerçekleşiyor. Dizilerin ABD'ye özgü olması ve diğer ülkelerde gösteriminin az olması bunun en büyük nedeni.





Popüler dizilerin eş zamanlı olarak geniş bir ülke ağında gösterilmesinin bu rakamları daha da aşağı çekeceği vurgulanıyor.





Yılın en çok korsan indirilen diğer diziler ise 3.85 milyon indirme sayısı ile Dexter, 3.2 milyon indirme sayısı ile Bing Bang Theory, 2.96 milyon indirme sayısı ile How I Met Your Mother, 2.58 milyon indirme sayısı ile Breaking Bad, 2.55 milyon indirme sayısı ile Walking Dead şeklinde. Seyirci sayısı olarak rekor ise yaklaşık 16 milyon izleyici ile Dexter yapımında.

http://torrentfreak.com/game-of-thrones-most-pirated-tv-show-of-2012-121223/