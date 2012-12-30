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Game of Thrones, 2012 yılının en çok korsan indirilen dizisi oldu

6 yıl
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Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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İnternet üzerinden makul ücretlerle film veya dizi kiralamak son dönemlerde oldukça yaygınlaştı ve hizmet sağlayıcıları büyük gelirler elde etmeye başladı. Bu içeriklerin izlenme sayıları milyarla ifade edilse de korsan içerik indirme sayıları da dikkat çekiyor. 

TorrentFreak tarafından yapılan duyuruda, 2012 yılının en çok korsan indirilen dizisinin Game of Thrones olduğu kaydedildi. Dizinin ABD seyirci sayısı 4.2 milyon iken indirme sayısı 4.28 milyon olarak kaydedilmiş. 

Korsan içerik indirme sayısı bakımından ABD yüzde 20 oranında kalırken, kalan yüzde 80, başta Avustralya olmak üzere diğer ülkelerde gerçekleşiyor. Dizilerin ABD'ye özgü olması ve diğer ülkelerde gösteriminin az olması bunun en büyük nedeni. 

Popüler dizilerin eş zamanlı olarak geniş bir ülke ağında gösterilmesinin bu rakamları daha da aşağı çekeceği vurgulanıyor. 

Yılın en çok korsan indirilen diğer diziler ise 3.85 milyon indirme sayısı ile Dexter, 3.2 milyon indirme sayısı ile Bing Bang Theory, 2.96 milyon indirme sayısı ile How I Met Your Mother, 2.58 milyon indirme sayısı ile Breaking Bad, 2.55 milyon indirme sayısı ile Walking Dead şeklinde. Seyirci sayısı olarak rekor ise yaklaşık 16 milyon izleyici ile Dexter yapımında. 

http://torrentfreak.com/game-of-thrones-most-pirated-tv-show-of-2012-121223/ Yorum Yaz
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cengizhan1903 6 yıl en beğenilen
Game of thrones hakediyor ama , ah bide su sezon aralari bukadar uzun olmasa :(
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1 Avatar
1907Fatih1907 6 yıl
TWD daha çok izleniyor ve indiriliyor bence
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ContEmpor4ry 6 yıl
Winter is coming!
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artenis 6 yıl
biz bedava sandıydık :D
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alito 6 yıl
DEXtER
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Salona 6 yıl
O değilde online izlemenin de yasallıkta yeri yok dimi?
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Nef'i 6 yıl
Başlıkta anlatım bozukluğu var. "En çok" kelimesi "korsan" kelimesinden önce geldiği zaman "korsan" kelimesini nitelemiş oluyor. O yüzden "en çok indirilen "şeklinde olması lazım.
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__BadblooD__ 6 yıl
Onlarca diziyi bitirdim ve hala izlemekteyim içlerinde en kalitelisi
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gcb1903 6 yıl
şu anda 2 sezonu toeentte paket halinde indirmeye çalışmaktayım. o alıpta kaynak olmayanların kulakları çınlasın 14 kb ile iniyor.
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kingarthasilker 6 yıl
cnbc-e dizileri hep bunlar walking dead olsun dexter olsun game of thrones olsun bigbang theory falan filan bunların hepsi orjinal alınmış olsaydı düşünün cnbc-eyi zengin olmuştu yada yapımın sahibi kimse
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musa_unsal2005 6 yıl
previously on DEXTER. Hastasıyız dedeeeeeeee.
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Guest-FDC9156E7 6 yıl
Bir kaç kez CNBC-E'de görmüştüm.
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Hypnotica 6 yıl
fringe izleyin tavsiye ederim.
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CWaRRioR 6 yıl
Dizi hakikaten çok kaliteli. Gerçekten yaptıkları işi taktir ediyorum. Bir dizide gördüğüm en iyi efektlere sahip. Senaryoya ve karakterlere zaten denilecek hiçbir şey yok. Başlasa da izlesek...
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