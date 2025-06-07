Game of Thrones evreninde geçen gerçek zamanlı strateji oyunu tanıtıldı

Game of Thrones, gerek kurduğu karmaşık dünyayla, gerekse hikâyesiyle bir RTS oyununa dönüştürülmeye oldukça elverişli. Bu yüzden bu oyun da merak uyandırıyor.
Game of Thrones: War for Westeros'ta Oyuncular İktidar Savaşına Dâhil Olacak
Daha önce Kill Knight ve Age of Darkness gibi bağımsız yapımlara imza atan PlaySide Studios'un geliştirdiği Game of Thrones: War for Westeros'ta oyuncular Westeros'taki haneleri kontrol ederek Yedi Krallık'taki iktidar savaşına dâhil olacak. Oyuncular Stark, Lannister, Targaryen hanelerinden birini seçip kontrol edebileceği gibi Ak Yürüyenler ordusunu da kontrol edebilecek. Gerçek zamanlı olarak verilecek stratejik kararlar ve kurulacak ittifaklar, savaşın seyrini belirleyecek. PC için hazırlanan oyunda hikâye modunun yanı sıra multiplayer modu da olacak.
Game of Thrones: War for Westeros'tan ilk fragman paylaşıldı. Yayınlanan bu fragmanda da görüleceği üzere oyun 2026'da çıkacak. Ancak şimdilik daha net bir tarih verilmedi.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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