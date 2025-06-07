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    Game of Thrones evreninde geçen gerçek zamanlı strateji oyunu tanıtıldı

    Game of Thrones evreninde geçen oyunlara bir yenisi daha ekleniyor. Oyuncuların Westeros'ta güç için savaşacağı gerçek zamanlı strateji oyunu Game of Thrones: War for Westeros tanıtıldı.

    Game of Thrones: The War for Westeros Tam Boyutta Gör
    George R.R. Martin'in Buz ve Ateşin Şarkısı serisinde yarattığı fantastik evren, bir yandan Game of Thrones ve House of the Dragon gibi dizilere kaynaklık ederken, diğer yandan yeni oyunlara da konu oluyor. Üstelik bu oyunların sayısı giderek artıyor. Westeros'ta geçen aksiyon-macera oyunu Game of Thrones: Kingsroad'un çıkışından yalnızca bir ay sonra yeni bir Game of Thrones oyunu daha duyuruldu. Game of Thrones: War for Westeros adını taşıyan bu yeni oyun, Age of Empires ve Total War gibi bir gerçek zamanlı strateji (RTS) oyunu olacak.

    Game of Thrones, gerek kurduğu karmaşık dünyayla, gerekse hikâyesiyle bir RTS oyununa dönüştürülmeye oldukça elverişli. Bu yüzden bu oyun da merak uyandırıyor.

    Game of Thrones: War for Westeros'ta Oyuncular İktidar Savaşına Dâhil Olacak

    Daha önce Kill Knight ve Age of Darkness gibi bağımsız yapımlara imza atan PlaySide Studios'un geliştirdiği Game of Thrones: War for Westeros'ta oyuncular Westeros'taki haneleri kontrol ederek Yedi Krallık'taki iktidar savaşına dâhil olacak. Oyuncular Stark, Lannister, Targaryen hanelerinden birini seçip kontrol edebileceği gibi Ak Yürüyenler ordusunu da kontrol edebilecek. Gerçek zamanlı olarak verilecek stratejik kararlar ve kurulacak ittifaklar, savaşın seyrini belirleyecek. PC için hazırlanan oyunda hikâye modunun yanı sıra multiplayer modu da olacak.

    Game of Thrones: War for Westeros'tan ilk fragman paylaşıldı. Yayınlanan bu fragmanda da görüleceği üzere oyun 2026'da çıkacak. Ancak şimdilik daha net bir tarih verilmedi.

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    YouRæk 2 gün önce

    20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.

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