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Gameloft'tan Google+ için GT Racing: Motor Academy yayınlandı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Facebook'un dev kullanıcı potansiyeli yanında sosyal oyunlarına duyulan ilgi de belirleyici bir faktör. FarmVille, CityVille gibi oyunlarıyla tanıdığımız Zynga'nın borsaya açılmasından sonra 7 milyar dolarlık değere ulaşması sosyal oyunların önemini ortaya koyuyor.

Yeni sosyal ağı Google+ ile bu kez eski hatalara düşmek istemeyen Google bünyesindeki oyunları da en iyileriyle takviye etmeye devam ediyor. CityVille atağından sonra Google, dünyanın en büyük oyun geliştiricilerinden Gameloft ile de anlaşma yaptı ve GT Racing: Motor Academy adlı yeni yarış oyununu Google+ üzerinden başlattı.

GT Racing: Motor Academy yapımı Google+ üzerindeki ilk 3D uyumlu ve HTML 5 tabanlı yarış oyunu olacak. Gameloft başkan yardımcısı Google+ için sırada pek çok oyunları daha olduğunu belirtti. GT Racing: Motor Academy yapımını iOS ve Android kullanıcıları hatırlayacaktır.

GT Racing: Motor Academy oyuncuları ekran başına kilitleyecek kadar geniş bir içerik sunuyor. Kariyer modu, Arcade modu ve şu an beta aşamasında olan çoklu oyunculu mod oldukça heyecan verici. Oyuna başlarken bir ehliyet sınavından da geçmeniz gerekiyor.

GT Racing: Motor Academy minimum sistem gereksinimleri 1.8GHz hızında çift çekirdekli işlemci, 2GB RAM, 512MB ekran kartı, Firefox ve Chrome tarayıcı. Tavsiye edilen sistem ise 2.5GHz hızında çift çekirdekli işlemci, 2GB RAM, 1GB ekran kartı ve Chrome tarayıcı şeklinde.

Kullandığımız 2.9GHz Intel E serisi çift çekirdekli işlemci, 2GB RAM, 256MB onboard ekran kartı ve Chrome tarayıcı ile düşük kalitede ve zaman zaman takılmalar yaşayarak oynayabildiğimizi belirtelim. Bu açıdan iyi bir konfigürasyon kullanmak heyecanı üst seviyeye çıkaracaktır. Bir bakıma sosyal oyunların en yüksek konfigürasyon gerektiren oyunu diyebiliriz. 

GT Racing: Motor Academy hali hazırda tüm Google+ kullanıcılarına sunulmuş durumda. Ancak Safari ve Internet Explorer kullanıcıları bundan faydalanamayacak.

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fantomasds 7 yıl
Denedim. Kendimi tvde hugo oynuyor gibi hissettim. Playstation 1'deki Grand Turism 3 bile bu oyunu 10a katlar. Sınırsız dsl internet bağlantım var. Tepkiler gecikmeli. Hem de ne gecikme.
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_bluescream_ 7 yıl
mac de oluyormu bilmem ama vırtual box la w7 atılıp orda oynanabilirmi ?
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ozican0148 7 yıl
sana kulanamazsın dememıs tavsiye edilenler chrome firefox demiş
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RolePlay 7 yıl
Harika denedim...
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burakesan 7 yıl
E arkadas html5 in amaci flashin tahtini almak degilmiydi ?? Flashin har vurup harman savuran islem gucu tuketimine karsi birseyler yapmak degil miydi? ?Cift cekirdekli bir sistemde dusuk kalitede bile zaman zaman takilmalar yasandiysa html5 in senelerin flashinin yerini alma isi biraz hayal gibi ...
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cagataykoroglu 7 yıl
FF veya xhrome tarayıcı? opera veya ie kullananlar çalıştıramayacaksa büyük saçmalık.
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baysan240 7 yıl
süper ya ben bu oyunu oynarım işte illa gel oyna diyen yok geride kaldım diye paniklemek yok canın ne zaman isterse gir bikaç tur at çık :))(hiç bir online oyun oynamıyorum c.s haricinde çünkü sürü psikolijisi nedeniyle bağımlılık yapıyor)
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jesusevam 7 yıl
iş yerinde oynuyamıcaz demekki
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