Gangnam Style videosu YouTube sayaç sistemini sınırladı





1 milyar izlenme sayısını geride bırakarak YouTube tarihinde bir rekora imza atan PSY'nin Gangnam Style videosu yeni bir rekor daha kırdı ve YouTube'nin sayaç kodlamasını da geçersiz hale getirdi.





Gangnam Style toplamda 2.15 milyar kere izlenirken bu sayı YouTube'nin bile beklemediği bir seviyede. Firma video izlenme sayılarını 32-bit sistemine göre hesapladığı için Video bir süre 2,147,483,647 rakamından yukarıya çıkamıyor.





Google sayı sayma kodlamasında 64-bit sistemine geçiş yaparak yani yaklaşık 9 katrilyon seviyesine çıkarak soruna çözüm bulmuş durumda. Bu geçişten sonra videonun izlenme rakamları da yükselişine devam ediyor. Google ayrıca videodaki izlenme sayacının üzerine fare ile gelindiğinde ortaya çıkan bir de animasyon hazırlamış.

http://www.huffingtonpost.com/2014/12/03/gangnam-style-youtube_n_6261332.html?ncid=txtlnkusaolp00000595