Gangnam Style videosu YouTube sayaç sistemini sınırladı

Haber Editörü
1 milyar izlenme sayısını geride bırakarak YouTube tarihinde bir rekora imza atan PSY'nin Gangnam Style videosu yeni bir rekor daha kırdı ve YouTube'nin sayaç kodlamasını da geçersiz hale getirdi.
Gangnam Style toplamda 2.15 milyar kere izlenirken bu sayı YouTube'nin bile beklemediği bir seviyede. Firma video izlenme sayılarını 32-bit sistemine göre hesapladığı için Video bir süre 2,147,483,647 rakamından yukarıya çıkamıyor.
Google sayı sayma kodlamasında 64-bit sistemine geçiş yaparak yani yaklaşık 9 katrilyon seviyesine çıkarak soruna çözüm bulmuş durumda. Bu geçişten sonra videonun izlenme rakamları da yükselişine devam ediyor. Google ayrıca videodaki izlenme sayacının üzerine fare ile gelindiğinde ortaya çıkan bir de animasyon hazırlamış.
http://www.huffingtonpost.com/2014/12/03/gangnam-style-youtube_n_6261332.html?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
sırf artsın diye 10 kere replay yapacağım sırf kıllığına :D
We never thought a video would be watched in numbers greater than a 32-bit integer (=2,147,483,647 views), but that was before we met PSY. "Gangnam Style" has been viewed so many times we had to upgrade to a 64-bit integer (9,223,372,036,854,775,808)!
Hover over the counter in PSY's video to see a little math magic and stay tuned for bigger and bigger numbers on YouTube. ?
böyle birşey yazmışlar..