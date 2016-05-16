Garmin, GPS destekli yeni bilekliğini duyurdu

Bir süre önce analog kadranlı yeni bir fitness takip saati duyuran Garmin, aradan çok geçmeden bu kez dijital ekrana sahip yeni bir bileklik daha piyasaya sürüyor. Garmin Vivosmart HR+ adındaki bileklik, orijinal versiyonun biraz daha gelişmiş hali olarak dikkat çekiyor.

Bileklik; atılan adım, yakılan kalori, çıkılan merdiven, etkinlik yoğunluğu gibi değerleri ölçmenin yanısıra gelen çağrı ve SMS gibi bildirimleri de 1 inçlik dokunmatik ekranından yansıtıyor. Sürekli nabız ölçme özelliğine sahip olan bileklik, kullanıcıya belirli bir tempo da önerebiliyor.

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Yukarıda saydıklarımız orijinal versiyon ile aynı. Farklı olanların başında GPS yongası geliyor. GPS ile bileklik, gidilen mesafe ve tempo hızını doğru bir şekilde ölçebiliyor. Genelde, fitness takip bileklikleri bağlı oldukları telefondan konum ölçümü yapıyor veya ivme ölçer ile gidilen mesafeyi tahmin etmeye çalışıyor. Bu bakımdan, Garmin Vivosmart HR+ özellikle mesafe ölçümüne önem veren sporcuları hedefliyor.

Bileklik ayrıca, hareketliliğe göre otomatik olarak yapılan etkinliği algılayabiliyor ve yine otomatik olarak hedefler belirleyebiliyor. Garmin Connect uygulaması ise, tüm bu değerleri istatistik halinde kullanıcılara sunuyor.

Garmin Vivosmart HR+, GPS kapalı iken 5 güne kadar kullanım süresi sunabiliyor ancak sürekli GPS açık bir şekilde ancak 8 saat idare edebiliyor. Cihaz 220$ fiyat etiketine sahip ve satışa sunulmuş durumda.