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Garmin, GPS destekli yeni bilekliğini duyurdu

Garmin firmasının giyilebilir cihaz pazarında büyük beğeni toplayan Vivo fitness bilekliği serisi, dahili GPS alıcısı ile donatılmış yeni bir üyeye daha kavuştu.
3 yıl
3,1b
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5
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Bir süre önce analog kadranlı yeni bir fitness takip saati duyuran Garmin, aradan çok geçmeden bu kez dijital ekrana sahip yeni bir bileklik daha piyasaya sürüyor. Garmin Vivosmart HR+ adındaki bileklik, orijinal versiyonun biraz daha gelişmiş hali olarak dikkat çekiyor.

Bileklik; atılan adım, yakılan kalori, çıkılan merdiven, etkinlik yoğunluğu gibi değerleri ölçmenin yanısıra gelen çağrı ve SMS gibi bildirimleri de 1 inçlik dokunmatik ekranından yansıtıyor. Sürekli nabız ölçme özelliğine sahip olan bileklik, kullanıcıya belirli bir tempo da önerebiliyor.

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Yukarıda saydıklarımız orijinal versiyon ile aynı. Farklı olanların başında GPS yongası geliyor. GPS ile bileklik, gidilen mesafe ve tempo hızını doğru bir şekilde ölçebiliyor. Genelde, fitness takip bileklikleri bağlı oldukları telefondan konum ölçümü yapıyor veya ivme ölçer ile gidilen mesafeyi tahmin etmeye çalışıyor. Bu bakımdan, Garmin Vivosmart HR+ özellikle mesafe ölçümüne önem veren sporcuları hedefliyor.  

Bileklik ayrıca, hareketliliğe göre otomatik olarak yapılan etkinliği algılayabiliyor ve yine otomatik olarak hedefler belirleyebiliyor. Garmin Connect uygulaması ise, tüm bu değerleri istatistik halinde kullanıcılara sunuyor.

Garmin Vivosmart HR+, GPS kapalı iken 5 güne kadar kullanım süresi sunabiliyor ancak sürekli GPS açık bir şekilde ancak 8 saat idare edebiliyor. Cihaz 220$ fiyat etiketine sahip ve satışa sunulmuş durumda. 

 

http://www.phonearena.com/news/Garmin-introduces-a-new-activity-tracker-the-219.99-GPS-enabled-Vivosmart-HR_id81130 Yorum Yaz
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Milky Way 3 yıl
Cihaz güzel fakat kesinlikle 220$ etmez.
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murdocklawless 3 yıl
her zamanki gibi garmin fahiş fiyatlandırması.
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DraGonS 3 yıl
220$ a android telefon alır, bileğime bantlarım lan. O ne saçma fiyatlandırma öyle.
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sis651 3 yıl
Bu cihaza o kadar para vereceklere bir 30$ daha ekleyip VivoactiveHR ürününü almalarını tavsiye ederim. Hani güzel bir ürün aslında, Fenix3 almamış olsam ilgilenebilirdim ama fiyatı yüksek.
Ha GPS ile çok işim olmaz diyene VivosmartHR ürünü de yarayabilir ki 150$ fiyatı ile çok daha uygun. Vivosmart'ın ilk sürümünü kullanmıştım. Adım uzunluğu ayarlarını yaptığımda 10KM koşuda adım uzunluklarına bağlı olarak 9.5KM ile 10.5KM arasında sonuç çıkarıyordu. Hani GPS'siz ve footpod olmadan gayet kabul edilebilir bir mesafe bence bir koşu için.
Hani ille almak isteyenlere VivosmartHR tavsiye ederim. GPS gerekli olduğunda da telefonunuzdaki uygulamaları kullanabilirsiniz. Ya da çok önemli ise GPS, Garmin VivoactiveHR alın derim. Ufak bir program yükleyerek rota takibi yapmak vs. de mümkün; daha kullanışlı, pil ömrü de daha iyi.

Ha ille Garmin olsun demeyenlere de daha ucuz alternatifler var illa ki zaten.
1 Yanıt Yanıtla +1
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omerhakanbilici 3 yıl sis651
"ha" uşağım "ha" :)
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