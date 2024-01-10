Garmin türünün tek örneği olan nabız sensörünü duyurdu

Garmin HRM-Fit nedir?
Garmin HRM-Fit adıyla duyurulan yeni nabız sensörü bayanlar için geliştirildi. Hassas bir nabız sensörü olan Garmin HRM-Fit, göğüs teması ile elde ettiği nabız ve iç veya dış mekân fitness değerlerini uygulama üzerinden kullanıcılara yansıtıyor.
Garmin akıllı saatlerle de uyumlu olan sensör, herhangi bir bağlantı yokken hafızasında verileri depoluyor ve bağlantı kurulduğunda da saate aktarıyor. Sensörün en önemli özelliği ise kadın spor bra çeşitlerine uyum sağlaması.
Özel bir tasarımda geliştirilen sensör, Adidas ve Under Armour gibi markaların spor bra modellerine iliştirilerek rahat bir şekilde kullanılabiliyor. Böylece bele veya göğse kayış ile bağlama problemi olmuyor. Cihaz 149$ olarak satılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.