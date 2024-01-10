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    Garmin türünün tek örneği olan nabız sensörünü duyurdu

    Garmin HRM-Fit adındaki nabız sensörü pek çok kadın spor bra modeline uyum sağlayarak, kadın sporcular için önemli bir alternatif haline gelmeyi amaçlıyor.      
    Garmin HRM-Fit Tam Boyutta Gör
    Bugün giyilebilir cihazlar genel anlamda sağlık değerlerimizi ölçmek için kullandığımız gündelik araçlar haline geldi. Daha ayrıntılı ve hassas ölçümler isteyenler için ise gelişmiş sensör araçları da mevcut. Garmin bu konuda önemli bir adım atıyor.

    Garmin HRM-Fit nedir?

    Garmin HRM-Fit adıyla duyurulan yeni nabız sensörü bayanlar için geliştirildi. Hassas bir nabız sensörü olan Garmin HRM-Fit, göğüs teması ile elde ettiği nabız ve iç veya dış mekân fitness değerlerini uygulama üzerinden kullanıcılara yansıtıyor.

    Garmin akıllı saatlerle de uyumlu olan sensör, herhangi bir bağlantı yokken hafızasında verileri depoluyor ve bağlantı kurulduğunda da saate aktarıyor. Sensörün en önemli özelliği ise kadın spor bra çeşitlerine uyum sağlaması.

    Özel bir tasarımda geliştirilen sensör, Adidas ve Under Armour gibi markaların spor bra modellerine iliştirilerek rahat bir şekilde kullanılabiliyor. Böylece bele veya göğse kayış ile bağlama problemi olmuyor. Cihaz 149$ olarak satılacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    fortingen 10 saat önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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