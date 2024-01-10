Garmin türünün tek örneği olan nabız sensörünü duyurdu

Tam Boyutta Gör Bugün giyilebilir cihazlar genel anlamda sağlık değerlerimizi ölçmek için kullandığımız gündelik araçlar haline geldi. Daha ayrıntılı ve hassas ölçümler isteyenler için ise gelişmiş sensör araçları da mevcut. Garmin bu konuda önemli bir adım atıyor.

Garmin HRM-Fit nedir?

Garmin HRM-Fit adıyla duyurulan yeni nabız sensörü bayanlar için geliştirildi. Hassas bir nabız sensörü olan Garmin HRM-Fit, göğüs teması ile elde ettiği nabız ve iç veya dış mekân fitness değerlerini uygulama üzerinden kullanıcılara yansıtıyor.

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Garmin akıllı saatlerle de uyumlu olan sensör, herhangi bir bağlantı yokken hafızasında verileri depoluyor ve bağlantı kurulduğunda da saate aktarıyor. Sensörün en önemli özelliği ise kadın spor bra çeşitlerine uyum sağlaması.

Özel bir tasarımda geliştirilen sensör, Adidas ve Under Armour gibi markaların spor bra modellerine iliştirilerek rahat bir şekilde kullanılabiliyor. Böylece bele veya göğse kayış ile bağlama problemi olmuyor. Cihaz 149$ olarak satılacak.

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