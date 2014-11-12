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Garmin Vivosmart akıllı saati ülkemizde satışa çıktı

4 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Garmin Vivosmart akıllı saati ülkemizde satışa çıktı

Navigasyon çözümleri konusunda uzman Garmin'in Eylül ayında duyurduğu fitness ve akıllı saat özelliklerini biraraya getiren Vivosmart bilekliği ülkemizde de satışa sunulmuş durumda. 

128x16 piksel çözünürlükte OLED ekrana sahip olan Garmin Vivosmart, şarj edilebilir bataryası ile 7 güne kadar kullanım süresi sunabiliyor. Cihaz akıllı saat tarafında gelen çağrı, SMS, randevular, oyun bildirimlerini yansıtabiliyor ve müzik oynatıcınızı kontrol edebiliyor. Fitness tarafında ise adım sayma, yakılan kalori hesaplama, mesafe ölçme ve uyku süresi ölçme şeklinde fonksiyonları mevcut.

Bilekliğin OLED ekranı genelde kapalı duruyor ve tıklayarak uykudan uyanıyor. Bu bakımdan bir bileklik aksesuarı gibi görünüyor. Ekranda sürükleme yaparak ölçümler arasında geçiş mümkün. 

Android ve iOS cihazlarına bağlanan bileklik titreşim ile uyarı verebiliyor ve hesabınız varsa yeme alışkanlıklarınızı da takip edebiliyor. Cihaz 50 metreye kadar su geçirmezlik özelliğine sahip. Ürün 579TL fiyat etiketi ile satışa sunulmuş durumda. Sadece fitness takibi yapan LED ekranlı ve 1 yıl kullanım süreli Vivofit bileklik ise 480TL fiyat etiketi ile piyasada bulunuyor. 

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V4LKyR 4 yıl
Neden 580TL? 580 TL ne demek yahu bu cihaz için? Fırsatçı zihniyet işte.
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bowfinger 4 yıl
kalp atışı ölçüyor mu ? Gear fit bundan çok daha mantıklı eğer kalp atışı fonksiyonu da yoksa. Garmin'e yakışmadı yani.
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Lord Melkor 4 yıl
Fiyata kadar çok iyi gidiyordu. Bu kadar basit bileşenli cihazlar neden böyle yüksek fiyatlı anlayamiyorum.
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gorkem2626 4 yıl
Fiyatı olsun 100 200 tl civari alalim 480 tl nedir arkadas
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Blitz 4 yıl
Sade ve şık tasarım benim çok hoşuma gitti. Ancak fiyat pahalı ...


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Barerkican 4 yıl
spor yaparken telefondan kurtulmak için güzel aletler bunlar fakat 150-200 tl civarına düşmesi lazım fiyatların..
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ouzqan 4 yıl
Tasarım olarak falan güzel de . Ekran hem küçük hemde pahalı .
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meego 4 yıl
Akıllı saatlerin daha çook yolu var.
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Kulak Misafiri 4 yıl
Bu urun bana hep zamanın çağrı cihazını anımsatıyor. Geliştirilmeye açık ürünler.
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