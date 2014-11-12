Garmin Vivosmart akıllı saati ülkemizde satışa çıktı





Navigasyon çözümleri konusunda uzman Garmin'in Eylül ayında duyurduğu fitness ve akıllı saat özelliklerini biraraya getiren Vivosmart bilekliği ülkemizde de satışa sunulmuş durumda.





128x16 piksel çözünürlükte OLED ekrana sahip olan Garmin Vivosmart, şarj edilebilir bataryası ile 7 güne kadar kullanım süresi sunabiliyor. Cihaz akıllı saat tarafında gelen çağrı, SMS, randevular, oyun bildirimlerini yansıtabiliyor ve müzik oynatıcınızı kontrol edebiliyor. Fitness tarafında ise adım sayma, yakılan kalori hesaplama, mesafe ölçme ve uyku süresi ölçme şeklinde fonksiyonları mevcut.





Bilekliğin OLED ekranı genelde kapalı duruyor ve tıklayarak uykudan uyanıyor. Bu bakımdan bir bileklik aksesuarı gibi görünüyor. Ekranda sürükleme yaparak ölçümler arasında geçiş mümkün.





Android ve iOS cihazlarına bağlanan bileklik titreşim ile uyarı verebiliyor ve hesabınız varsa yeme alışkanlıklarınızı da takip edebiliyor. Cihaz 50 metreye kadar su geçirmezlik özelliğine sahip. Ürün 579TL fiyat etiketi ile satışa sunulmuş durumda. Sadece fitness takibi yapan LED ekranlı ve 1 yıl kullanım süreli Vivofit bileklik ise 480TL fiyat etiketi ile piyasada bulunuyor.