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Garmin fēnix 3, nabız ölçüm desteği kazandı

Sporculara yönelik üst düzey akıllı saatleri bulunan Garmin, CES 2016 fuarı kapsamında seriye dahil nabız ölçüm desteğiyle dikkatleri üzerine çeken fe¯nix 3 modelini eklediğini duyurdu.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Garmin fēnix 3, nabız ölçüm desteği kazandı

Kısa süre önce bisikletçilere özel Google Glass benzeri giyilebilir cihazını tanıtan Garmin, CES 2016 fuarı kapsamında aynı zamanda fe¯nix 3 model isimli akıllı saatine nabız ölçüm desteği eklediğini duyurdu.
Uzun zamandır piyasada yer alan Garmin fe¯nix 3, kısa süre önce duyurulan fe¯nix 3 "HR" model isimli yeni ürünüyle artık herhangi bir göğüs kayışına ihtiyaç duymadan direkt olarak bilekten nabız ölçümü gerçekleştirebiliyor. Diğer sensörler birimleriyle aklınıza gelebilecek her türlü aktiviteyi kayıt altına alabilen saat, akıllı telefonlar ile bağlantı kurarak bildirimleri üzerine alabiliyor ve renkli dokunmatik ekranıyla rahatlıkla kontrol edilebiliyor.
Garmin fe¯nix 3 serisi aynı zamanda iki yeni versiyon daha kazanıyor. Tasarımlarıyla farklılaşan saatlerden 800$'lık versiyon titanyum kayış ve gövde ile gelirken, 600$'lık diğer sürüm ise deri ya da naylon kordon ile elde edilebiliyor. Garmin fe¯nix 3 HR'ın fiyatı ise 600$ seviyesinde açıklanıyor.
Garmin fēnix 3, nabız ölçüm desteği kazandı
 

http://gizmodo.com/goodbye-chest-straps-garmins-fenix-3-multisport-gps-wa-1750041634 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Abdülrezzak Gıllı Bacak 3 yıl
Arkadaki 4 pin şarj yeri herhalde.
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interwap 3 yıl
3 optik sensör var. Sanırım hataları gidermek için.
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