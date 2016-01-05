Garmin fēnix 3, nabız ölçüm desteği kazandı

Kısa süre önce bisikletçilere özel Google Glass benzeri giyilebilir cihazını tanıtan Garmin, CES 2016 fuarı kapsamında aynı zamanda fe¯nix 3 model isimli akıllı saatine nabız ölçüm desteği eklediğini duyurdu.

Uzun zamandır piyasada yer alan Garmin fe¯nix 3, kısa süre önce duyurulan fe¯nix 3 "HR" model isimli yeni ürünüyle artık herhangi bir göğüs kayışına ihtiyaç duymadan direkt olarak bilekten nabız ölçümü gerçekleştirebiliyor. Diğer sensörler birimleriyle aklınıza gelebilecek her türlü aktiviteyi kayıt altına alabilen saat, akıllı telefonlar ile bağlantı kurarak bildirimleri üzerine alabiliyor ve renkli dokunmatik ekranıyla rahatlıkla kontrol edilebiliyor.

Garmin fe¯nix 3 serisi aynı zamanda iki yeni versiyon daha kazanıyor. Tasarımlarıyla farklılaşan saatlerden 800$'lık versiyon titanyum kayış ve gövde ile gelirken, 600$'lık diğer sürüm ise deri ya da naylon kordon ile elde edilebiliyor. Garmin fe¯nix 3 HR'ın fiyatı ise 600$ seviyesinde açıklanıyor.

http://gizmodo.com/goodbye-chest-straps-garmins-fenix-3-multisport-gps-wa-1750041634