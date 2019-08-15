Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Büyük Slayt ve Popüler Haberler
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Garmin'in yakında tanıtacağı akıllı saat modelleri sızdırıldı

Giyilebilir teknolojiler üreten ABD merkezli Garmin'in IFA 2019 etkinliğinde tanıtacağı yeni akıllı saat modelleri sızdırıldı. İşte şirketin üç yeni akıllı saat modeli.
2 sa.
593
9
2
Cep Tel Aksesuarları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
ABD merkezli teknoloji şirketi Garmin, ürettiği akıllı saat modelleriyle adından söz ettiren bir şirket. IFA 2019 fuarında yeni akıllı saat modellerini görücüye çıkaracak olan şirketten sızıntılar gelmeye başladı bile.

Üç yeni akıllı saat modeli

WinFuture internet sitesinin yayınladığı bir rapora göre şirket IFA 2019 etkinliğinde üç yeni akıllı saat modelini tanıtacak. Garmin VivoActive 4, Garmin Venu ve Garmin Vivomove 3 adındaki bu akıllı saat modellerinin render görüntüleri ortaya çıkmış durumda.

Garmin VivoActive 4:

Garmin'in yakında tanıtacağı akıllı saat modelleri sızdırıldı

Garmin Venu:

Garmin'in yakında tanıtacağı akıllı saat modelleri sızdırıldı

Garmin Vivomove 3:

Garmin'in yakında tanıtacağı akıllı saat modelleri sızdırıldı
Görsellerden de görebileceğiniz üzere Garmin'in tüm yeni akıllı saat modelleri yuvarlak göstergelere ve neredeyse benzer kasalara sahip. Ürün grubuna bağlı olarak bu akıllı saat modellerinin fitness özellikleri de barındıracağı belirtiliyor. LED ekranlar, NFC, kredi kartı ile ödeme, Spotify ve Deezer desteği gibi özellikler sunacak olan bu akıllı saatlerle ilgili en detaylı bilgileri Eylül ayında düzenlenecek olan IFA 2019'da alabileceğiz.


https://mspoweruser.com/garmins-upcoming-smartwatches-leaked/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
freedom36 35 dk.
Yalnız Garmin, Suunto, Polar gibi markaların olayı biraz farklı. Bahsi geçen telefon sistemleriyle uyumlu akıllı saatler yokken de bu markalar GPS temelli yazılıma sahip ürünleriyle boy gösteriyorlardı.
Bu açıdan benim beklentim, spor (koşu, triatlon, dağcılık vb.) temelli saatler ile akıllı saatlerin batarya büyüklüğü, konum bulma, nabız ölçer gibi elzem özelliklerini üst seviyelere taşıyıp her günümüze eşlik eder hale gelebilmeleri. Ama sanki gizli bir anlaşma varmışçasına, birbirlerinin alanına pek müdahale etmiyorlar gibi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yorumculuklar 49 dk.
Akıllı saat konusu telefonların ilk çıktığı zamanlara benzedi; herkesin kendi işletim sistemini geliştirdiği bir ortama dönüştü. Wear OS genel olarak açık bir şekilde dururken sanırım yüksek sistem gereksinimleri nedeniyle tercih edilmiyor ama Android tarafında şöyle bütün bir akıllı saat yapısı oluşamadı; mağazadan yüzlerce uygulamayı indirebildiğimiz, Apple Watch daki gibi..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 24 dk. Wear OS ile çalışan Misfit Vapor X duyuruldu 31 dk. Monster'da Bu Hafta - The Witcher 3: Wild Hunt 54 dk. OnePlus yıl sonuna kadar yeni bir 5G akıllı telefon piyasaya sürecek 1 sa. Samsung yarım saatte tamamen şarj olabilen grafen batarya geliştiriyor 2 sa. Reddit uygulaması otomatik gece modu güncellemesi aldı 2 sa. GÖRÜNTÜLENEN Garmin'in yakında tanıtacağı akıllı saat modelleri sızdırıldı Sonraki Samsung Z şeklinde katlanabilen akıllı telefon patenti aldı 4 sa. THQ Nordic önemli bir stüdyoyu bünyesine kattı 5 sa. Çin’in birçok şehrinde güneş enerjisi, şebeke elektriğinden daha ucuz 13 sa. Volition, Saints Row 5’i yakında piyasaya sürebilir 14 sa. ADATA SX8200 Pro SSD’sini 2 TB kapasite ile güncelledi 14 sa. Yeni iPhone modellerinin isimleri ortaya çıktı 15 sa. İlaç kartuşları içeren yeni beyin implantı geliştirildi 16 sa. Intel'in tüm çekirdekleriyle 5 GHz’e yükselen yongası 3DMark’ta ortaya çıktı 16 sa. Gigaset dayanıklılık odaklı akıllı telefon modeli GX290'ı tanıttı 16 sa. Samsung kendi oyun servisini duyurabilir 17 sa. AMD, RX 5700’in maksimum sıcaklık değerini açıkladı 17 sa. Geekbench’e düşen Threadripper işlemcisi 2. nesil işlemcileri 3’e katlıyor 18 sa. Realme kendi mobil işletim sistemini geliştirdiğini açıkladı 18 sa. RX 5700 serisi kartlar Netflix’te 4K çözünürlük desteğine kavuştu 19 sa. Chrome tarayıcısına parmak iziyle kimlik doğrulama desteği geliyor 20 sa. Spotify'ın yeni özelliği hoparlörler arası geçişi kolaylaştıracak 20 sa. Nintendo Switch’e hız aşırtma dopingi 20 sa. Need for Speed Heat resmen duyuruldu: İşte tanıtım videosu 21 sa. Porsche Taycan için geri sayım başladı: İşte tanıtım tarihi 21 sa. WhatsApp'in Android uygulamasına parmak izi kilidi geliyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
ORJİNAL OYUN PİŞMANLIKTIR 55 TL ÇÖPE GİTTİ
DH Forum
MSI Radeon RX 5700 XT EVOKE OC ( 429$) incelemesi
DH Forum
God of War'un En Zorlandığımız Savaşları
Bölüm Sonu Canavarı
Call of Duty: Modern Warfare 24 Dakikalık Çok Oyunculu Oynanış...
Bölüm Sonu Canavarı
Bir Oyuncu, Resident Evil 4'teki Bela Düşman Chainsaw Guy'ı Sa...
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim