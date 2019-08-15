Garmin'in yakında tanıtacağı akıllı saat modelleri sızdırıldı

ABD merkezli teknoloji şirketi Garmin, ürettiği akıllı saat modelleriyle adından söz ettiren bir şirket. IFA 2019 fuarında yeni akıllı saat modellerini görücüye çıkaracak olan şirketten sızıntılar gelmeye başladı bile.

Üç yeni akıllı saat modeli

WinFuture internet sitesinin yayınladığı bir rapora göre şirket IFA 2019 etkinliğinde üç yeni akıllı saat modelini tanıtacak. Garmin VivoActive 4, Garmin Venu ve Garmin Vivomove 3 adındaki bu akıllı saat modellerinin render görüntüleri ortaya çıkmış durumda.

Garmin VivoActive 4:

Garmin Venu:

Garmin Vivomove 3:

https://mspoweruser.com/garmins-upcoming-smartwatches-leaked/

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Görsellerden de görebileceğiniz üzere Garmin'in tüm yeni akıllı saat modellerive neredeyse benzer kasalara sahip. Ürün grubuna bağlı olarak bu akıllı saat modellerininözellikleri de barındıracağı belirtiliyor.ekranlar,desteği gibi özellikler sunacak olan bu akıllı saatlerle ilgili en detaylı bilgileriayında düzenlenecek olan IFA 2019'da alabileceğiz.