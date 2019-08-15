Garmin'in yakında tanıtacağı akıllı saat modelleri sızdırıldı

Teknoloji Editörü
ABD merkezli teknoloji şirketi Garmin, ürettiği akıllı saat modelleriyle adından söz ettiren bir şirket. IFA 2019 fuarında yeni akıllı saat modellerini görücüye çıkaracak olan şirketten sızıntılar gelmeye başladı bile.
Üç yeni akıllı saat modeli
WinFuture internet sitesinin yayınladığı bir rapora göre şirket IFA 2019 etkinliğinde üç yeni akıllı saat modelini tanıtacak. Garmin VivoActive 4, Garmin Venu ve Garmin Vivomove 3 adındaki bu akıllı saat modellerinin render görüntüleri ortaya çıkmış durumda.
Garmin VivoActive 4:
Garmin Venu:
Garmin Vivomove 3:Görsellerden de görebileceğiniz üzere Garmin'in tüm yeni akıllı saat modelleri yuvarlak göstergelere ve neredeyse benzer kasalara sahip. Ürün grubuna bağlı olarak bu akıllı saat modellerinin fitness özellikleri de barındıracağı belirtiliyor. LED ekranlar, NFC, kredi kartı ile ödeme, Spotify ve Deezer desteği gibi özellikler sunacak olan bu akıllı saatlerle ilgili en detaylı bilgileri Eylül ayında düzenlenecek olan IFA 2019'da alabileceğiz.
https://mspoweruser.com/garmins-upcoming-smartwatches-leaked/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bu açıdan benim beklentim, spor (koşu, triatlon, dağcılık vb.) temelli saatler ile akıllı saatlerin batarya büyüklüğü, konum bulma, nabız ölçer gibi elzem özelliklerini üst seviyelere taşıyıp her günümüze eşlik eder hale gelebilmeleri. Ama sanki gizli bir anlaşma varmışçasına, birbirlerinin alanına pek müdahale etmiyorlar gibi.