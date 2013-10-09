Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Garmin'den pilotlara özel GPS destekli saat: D2 Pilot Watch

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
3,1b
1
11
Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Garmin'den pilotlara özel GPS destekli saat: D2 Pilot Watch
Ülkemizde daha çok hazırladığı navigasyon çözümleri ile tanınan ancak ürün gamında birçok farklı model bulunan Garmin, pilotlara özel olarak ilginç detaylar ve özellikler ile hazırladığı GPS destekli saatini duyurdu.

Firmanın özel "Garmin Pilot" uygulaması, aera 500, aera 795, GDL39 navigasyon cihazları ve VIRB / VIRB Elite isimli aksiyon kamerası ile uyumlu olarak çalışabilen / kontrol imkanı sunabilen Garmin D2 Pilot Watch, bünyesinde GPS, altimetre (Yükseklik ölçer), üç eksenli pusula ve dünya üzerinde yer alan hava alanlarının bilgileri yer alıyor. Aynı zamanda Zulu/UTC gibi farklı zaman türlerini gösterebilen saat, 20 MB dahili hafızası üzerinde sakladığı verilerden uçuş rotaları ve geçiş noktaları belirleyerek özellikle görerek yapılan manuel uçuşlarda pilotlara büyük fayda sağlayabiliyor. Belirlenen yükseklik seviyesinin ya da yakıt düzeyinin altına inildiği zaman pilotlara sesli ve titreşimli uyarı verebilen, 70 x 70 piksel LCD ekranında haritaları gösterebilen, 50 metreye kadar su geçirmeyen ve 82 gram ağırlık ile 4.9 x 4.9 x 1.7 cm boyuta sahip olan D2 Pilot Watch, ayrıca gövdesinde şarj ile veri aktarımı gibi işlemler için bir adet USB portu barındırıyor. GPS modunda 50 saat, sadece saat modunda ise 5 hafta kullanım süresi ortaya koyabilen saat, kişiye göre değişse de oldukça şık bir tasarım ile geliyor.

Garmin tarafından hazırlanan D2 Pilot Watch, 449$ fiyat etiketiyle firmanın resmi sitesi üzerinden satın alınabiliyor.


http://www.slashgear.com/garmin-d2-pilot-watch-features-altimeter-and-airport-database-08300574/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
interwap 6 yıl
Şimdi şunu anlamadım. Uçakta kalkış ve inişlerde radyo alıcılar dahil tüm cihazların kapatılması istenir. Pilotlar bu saati kapatacak mı? :D :D :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
26mekanesk 3 yıl
Bu saat ççok harika ya
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kymelria 6 yıl
50 metreye kadar su geçirmeyen

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ezimuse 6 yıl
Eğitim uçaklarında Garmin'in sistemleri kullanılır. Kafadan sallamayın :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bellair 6 yıl
benim plotlardan ne eksiğim var diye alan bir çok insan çıkacaktır :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
join 6 yıl
saat tutkunu biri olarak bu saati almak için pilot olmaya gerek yok ki. Beğendim param olursa alırım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
PhoenixBurn 6 yıl
ChadGray.
pilottan çok başkalarının alcağı kesin pilot zaten buna gvenip manuel kullanırsa yandık

Aynen o şekil yapacağım :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-F8946C419 6 yıl
O kadar AR - GE çalışmaları, piyasa araştırmaları vs. vs. hep boşaymış keşke sana danışsalarmış.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Avia 6 yıl
pilot olsam alırım abi çok güzel
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kendi istegiyle 6 yıl
pilottan çok başkalarının alcağı kesin pilot zaten buna gvenip manuel kullanırsa yandık
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
GoldPunch +76 sepulturgay +63 Bay Robot +62 frostburn +37 Mutlak.Sıfır +34 Askaparta +29 Johan Elmander +27 Wi Fi +25 oly1786 +23 damn2u +23
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3068 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Diğer Bilim ve Teknoloji, Garmin ve saat
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl MSI GTX780 LIGHTNING "Oyun severlere özel" Hızlı ve Serin video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Doğrudan USB üzerinde SSD mümkün oluyor
DonanımHaber
Death Stranding 8 Kasım'da Çıkacak,
Bölüm Sonu Canavarı
City of Brass Epic Games Store'da Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Türkçe Altyazı Seçeneğiyle
Bölüm Sonu Canavarı
Düz dünyanın 5 kanıtı [ Dünya düzdür
DH Forum
Dizel Partikül Filtresi (Dpf) iptali
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim