Garmin'den pilotlara özel GPS destekli saat: D2 Pilot Watch

Ülkemizde daha çok hazırladığı navigasyon çözümleri ile tanınan ancak ürün gamında birçok farklı model bulunan Garmin, pilotlara özel olarak ilginç detaylar ve özellikler ile hazırladığı GPS destekli saatini duyurdu.





Firmanın özel "Garmin Pilot" uygulaması, aera 500, aera 795, GDL39 navigasyon cihazları ve VIRB / VIRB Elite isimli aksiyon kamerası ile uyumlu olarak çalışabilen / kontrol imkanı sunabilen Garmin D2 Pilot Watch, bünyesinde GPS, altimetre (Yükseklik ölçer), üç eksenli pusula ve dünya üzerinde yer alan hava alanlarının bilgileri yer alıyor. Aynı zamanda Zulu/UTC gibi farklı zaman türlerini gösterebilen saat, 20 MB dahili hafızası üzerinde sakladığı verilerden uçuş rotaları ve geçiş noktaları belirleyerek özellikle görerek yapılan manuel uçuşlarda pilotlara büyük fayda sağlayabiliyor. Belirlenen yükseklik seviyesinin ya da yakıt düzeyinin altına inildiği zaman pilotlara sesli ve titreşimli uyarı verebilen, 70 x 70 piksel LCD ekranında haritaları gösterebilen, 50 metreye kadar su geçirmeyen ve 82 gram ağırlık ile 4.9 x 4.9 x 1.7 cm boyuta sahip olan D2 Pilot Watch, ayrıca gövdesinde şarj ile veri aktarımı gibi işlemler için bir adet USB portu barındırıyor. GPS modunda 50 saat, sadece saat modunda ise 5 hafta kullanım süresi ortaya koyabilen saat, kişiye göre değişse de oldukça şık bir tasarım ile geliyor.





Garmin tarafından hazırlanan D2 Pilot Watch, 449$ fiyat etiketiyle firmanın resmi sitesi üzerinden satın alınabiliyor.





http://www.slashgear.com/garmin-d2-pilot-watch-features-altimeter-and-airport-database-08300574/