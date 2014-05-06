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Garmin'den sporculara özel yeni saat: Forerunner 15

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Garmin'den sporculara özel yeni saat: Forerunner 15
Ülkemizde daha çok hazırladığı navigasyon çözümleri ile tanınan ancak ürün gamında birçok farklı model bulunan Garmin, sporculara özel saat ailesine Forerunner 15'i eklediğini duyurdu.
Firmanın Forerunner 10 saat modeli ile VivoFit aktivite takip bilekliğini birleştiren Forerunner 15, farklı renk seçenekleriyle geliyor ve özellikle sporcuların ihtiyaçlarına çözüm getiriyor. Dahili sensörleri ve GPS birimiyle yapılan mesafeden yakılan kalori miktarına kadar farklı birimleri ölçen ve bu verileri 55 x 32 piksellik ekranında gösterebilen saat, harici aparatlar ile kalp atışını da ölçüm sürecine dahil edebiliyor. Topladığı verileri PC ya da Mac bilgisayarlar temelinde Garmin Connect ile senkronize edebilen Forerunner 15, Garmin tarafından belirtildiği kadarıyla GPS açıkken 8 saat, izleme / aktivite takip modunda ise 5 hafta kadar batarya ömrü ortaya koyabiliyor. 36 gram ağırlığa sahip olan sporcu saati, 50 metre derinliğe de inebiliyor.
Garmin'in ürün gamına eklediği yeni saat modeli Forerunner 15, 170$ fiyat etiketiyle ön sipariş üzerinden satışa çıkmış durumda. Dağıtımın ikinci çeyrekte başlayacağı belirtiliyor.
 
Garmin'den sporculara özel yeni saat: Forerunner 15

http://www.slashgear.com/garmin-forerunner-15-blends-vivofit-and-gps-fitness-watch-06327292/ Yorum Yaz
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thestell 5 yıl
36 gram cok iyi
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