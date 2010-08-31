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GeForce GT 430 12 Ekim'de geliyor, işte detaylar!

8 yıl
29b
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia'nın hazırlık çalışmaları devam eden DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartları hakkında bilgileri paylaşmaya devam ediyoruz. Firmanın Fermi tabanlı yeni modellerinden GeForce GT 430, elimize ulaşan bilgilere göre 12 Ekim'de lanse edilecek. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF108 kodlu grafik yongasından güç alması beklenen ekran kartı, 128-bit bellek veri yolu desteğine sahip olacak ve 1GB GDDR3 bellekle sunulacak. Nvidia'nın ekonomi sınıfı DirectX 11 çözümlerinden biri olması beklenen GeForce GT 430'un 100$'ın altında bir fiyatla lanse edilmesi beklenirken, performansının GeForce GT 240 ile GeForce GT 220 arasında olacağı da belirtilen detaylar arasında yer alıyor.

AMD'nin Radeon HD 6700 serisi ile aynı günlerde satışa sunulması beklenen GeForce GT 430'a daha çok sistem entegratörlerinin ilgi göstermesi bekleniyor.


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Tolgá 8 yıl
Tek yol 9600GT
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ilgezer 8 yıl
DX 11 etiketi yapıştırıp millete yedirecekler... [>:]
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Batuist 8 yıl
işte sistem üreticilerinin merkala beklediği modeller bunlar... kespır ekper gibi firmalar oyuncu pcleri için dört gözle bekliyorlardır..
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ahmetkep 8 yıl
başlangıç seviyesi - orta segmente ürünler gelmeye başlıyor demek.
1 gb 128 bit ddr5 li bir model gerekiyor orta segment için.
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Dovahkiin 8 yıl
GT240'lar burda bile 75$ civarında.

Nvidia'nın 100$ altında dediği 99$ olması muhtemel

Bu durumda daha pahalıya daha düşük performans mı satacak? (Performansın 240 ile 220 arası olduğu söylenmiş)
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