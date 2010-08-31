GeForce GT 430 12 Ekim'de geliyor, işte detaylar!

Nvidia'nın hazırlık çalışmaları devam eden DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartları hakkında bilgileri paylaşmaya devam ediyoruz. Firmanın Fermi tabanlı yeni modellerinden GeForce GT 430, elimize ulaşan bilgilere göre 12 Ekim'de lanse edilecek. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF108 kodlu grafik yongasından güç alması beklenen ekran kartı, 128-bit bellek veri yolu desteğine sahip olacak ve 1GB GDDR3 bellekle sunulacak. Nvidia'nın ekonomi sınıfı DirectX 11 çözümlerinden biri olması beklenen GeForce GT 430'un 100$'ın altında bir fiyatla lanse edilmesi beklenirken, performansının GeForce GT 240 ile GeForce GT 220 arasında olacağı da belirtilen detaylar arasında yer alıyor.

AMD'nin Radeon HD 6700 serisi ile aynı günlerde satışa sunulması beklenen GeForce GT 430'a daha çok sistem entegratörlerinin ilgi göstermesi bekleniyor.