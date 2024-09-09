Nvidia zirvede yalnız: AMD’nin yeni ekran kartları ana akıma odaklanacak

Tam Boyutta Gör AMD’nin yaklaşmakta olan RDNA 4 tabanlı Radeon RX 8000 serisi ekran kartları merakla bekleniyor. Yeni ekran kartlarının özellikle ışın izleme performansında ciddi bir gelişme kaydedeceği iddia ediliyor. Öte yandan AMD’den Jack Huynh’un da doğruladığı gibi firma, bu nesilde Nvidia ile üst seviye kartlarla rekabet etmek yerine ana akım segmentinde daha tüketici odaklı ürünlerle rekabet edecek.

AMD'de strateji yine değişti

AMD, ekran kartı pazarında uzunca bir süredir Nvidia ile rekabet içerisinde. Ancak bu kez AMD yaklaşımını değiştiriyor. Radeon RX 8000 "RDNA 4" serisiyle ilgili çıkan söylentiler, AMD'nin en üst segmentte yer alma hedefini terk ederek, daha geniş bir kullanıcı kitlesine hitap eden düşük ve orta segment odaklı modelleri piyasaya sürmeye yöneldiğini gösteriyor. Özellikle Navi 4C/4X gibi üst düzey çiplerin geliştirme sürecinin ortasında iptal edilmesi, bu strateji değişikliğinin sinyallerini vermişti. Bu değişim, AMD'nin üst düzey yöneticisi Jack Huynh tarafından da doğrulandı.

Tam Boyutta Gör AMD, şimdiye kadar amiral gemisi modelleri olan Radeon RX 7900 XTX gibi kartlarla üst segmentte yer almayı hedeflemişti. Ancak, Huynh’in açıklamalarına göre, bu strateji şirketin pazar payını büyütmekte yeterli olmadı. Huynh, AMD'nin artık tüketicilerin yüzde 80'ini içine alan pazar payını hedeflediğini ve yalnızca pahalı, yüksek performanslı ürünler sunan bir marka olmanın ötesine geçmek istediğini belirtti. Şirket, daha uygun fiyatlı ve geniş kullanıcı kitlesine hitap eden ürünlerle büyümeyi amaçlıyor. Huynh, bu strateji değişikliğini şu sözlerle özetliyor: “Pazar payının yüzde 10'unun mu yoksa yüzde 80'inin mi peşinden gitmek istiyorum? Ben yüzde 80'in peşindeyim”

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Huynh, AMD'nin "King of the Hill" (zirveye oynama) taktiğinin beklenen sonuçları vermediğini kabul ediyor. Bu strateji değişikliği, AMD'nin özellikle RDNA 4 serisiyle daha uygun fiyatlı ve geniş kitlelere hitap eden modeller geliştirme planıyla uyumlu. Huynh'e göre, AMD bu kez doğru fiyat-performans dengesini sağlayarak pazarda lider olmayı hedefliyor. Öte yandan elbette bu, AMD’nin üst segmentte kesinlikle rekabet etmeyeceği anlamına gelmiyor, ancak ana hedef artık ana akım.

Radeon RX 8000, 2025'in ilk çeyreğinde

AMD’nin daha önceki stratejik hamlelerine bakıldığında, Radeon Technologies Group’un kurulması ve Polaris mimarisiyle birlikte başlayan dönüşüm, Vega serisinin sınırlı başarısıyla sonuçlanmıştı. Üst segmente yönelik ilk girişim olan Vega serisi oyun dünyasında istenilen etkiyi yaratamazken, iş istasyonları ve HPC (yüksek performanslı bilgi işlem) segmentlerinde daha iyi performans göstermişti. RDNA mimarisine geçişle bu durum değişti ve yine daha çok ana akıma odaklanan RX 5000 serisi kartları piyasada büyük ilgi gördü. Bunları güçlü RX 6000 serisi takip etti. Ancak RX 7000 serisi, Nvidia’nın RTX 40 serisine kıyasla beklenen performansı veremedi. Hatta AMD, oyun tarafında büyük bir düşüş yaşadı.

AMD’nin Radeon RX 8000 “RDNA 4” ekran kartlarını önümüzdeki yıl CES'te görücüye çıkarması ve 2025’in ilk çeyreğinde piyasaya sürmesi bekleniyor.

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