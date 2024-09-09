Nvidia zirvede yalnız: AMD’nin yeni ekran kartları ana akıma odaklanacak

AMD'de strateji yine değişti
AMD, ekran kartı pazarında uzunca bir süredir Nvidia ile rekabet içerisinde. Ancak bu kez AMD yaklaşımını değiştiriyor. Radeon RX 8000 "RDNA 4" serisiyle ilgili çıkan söylentiler, AMD'nin en üst segmentte yer alma hedefini terk ederek, daha geniş bir kullanıcı kitlesine hitap eden düşük ve orta segment odaklı modelleri piyasaya sürmeye yöneldiğini gösteriyor. Özellikle Navi 4C/4X gibi üst düzey çiplerin geliştirme sürecinin ortasında iptal edilmesi, bu strateji değişikliğinin sinyallerini vermişti. Bu değişim, AMD'nin üst düzey yöneticisi Jack Huynh tarafından da doğrulandı.
Huynh, AMD'nin "King of the Hill" (zirveye oynama) taktiğinin beklenen sonuçları vermediğini kabul ediyor. Bu strateji değişikliği, AMD'nin özellikle RDNA 4 serisiyle daha uygun fiyatlı ve geniş kitlelere hitap eden modeller geliştirme planıyla uyumlu. Huynh'e göre, AMD bu kez doğru fiyat-performans dengesini sağlayarak pazarda lider olmayı hedefliyor. Öte yandan elbette bu, AMD’nin üst segmentte kesinlikle rekabet etmeyeceği anlamına gelmiyor, ancak ana hedef artık ana akım.
Radeon RX 8000, 2025'in ilk çeyreğinde
AMD’nin daha önceki stratejik hamlelerine bakıldığında, Radeon Technologies Group’un kurulması ve Polaris mimarisiyle birlikte başlayan dönüşüm, Vega serisinin sınırlı başarısıyla sonuçlanmıştı. Üst segmente yönelik ilk girişim olan Vega serisi oyun dünyasında istenilen etkiyi yaratamazken, iş istasyonları ve HPC (yüksek performanslı bilgi işlem) segmentlerinde daha iyi performans göstermişti. RDNA mimarisine geçişle bu durum değişti ve yine daha çok ana akıma odaklanan RX 5000 serisi kartları piyasada büyük ilgi gördü. Bunları güçlü RX 6000 serisi takip etti. Ancak RX 7000 serisi, Nvidia’nın RTX 40 serisine kıyasla beklenen performansı veremedi. Hatta AMD, oyun tarafında büyük bir düşüş yaşadı.
AMD’nin Radeon RX 8000 “RDNA 4” ekran kartlarını önümüzdeki yıl CES'te görücüye çıkarması ve 2025’in ilk çeyreğinde piyasaya sürmesi bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.