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    Anlık Bildirim

    Nvidia zirvede yalnız: AMD’nin yeni ekran kartları ana akıma odaklanacak

    AMD, yaklaşan RDNA 4 tabanlı Radeon RX 8000 serisi ekran kartlarında öncelikli olarak ana akım segmentine odaklanacak. Böylece AMD, Nvidia’yı zirvede yalnız bırakacak.
    AMD onayladı: Yeni ekran kartları ana akıma odaklanacak Tam Boyutta Gör
    AMD’nin yaklaşmakta olan RDNA 4 tabanlı Radeon RX 8000 serisi ekran kartları merakla bekleniyor. Yeni ekran kartlarının özellikle ışın izleme performansında ciddi bir gelişme kaydedeceği iddia ediliyor. Öte yandan AMD’den Jack Huynh’un da doğruladığı gibi firma, bu nesilde Nvidia ile üst seviye kartlarla rekabet etmek yerine ana akım segmentinde daha tüketici odaklı ürünlerle rekabet edecek.

    AMD'de strateji yine değişti

    AMD, ekran kartı pazarında uzunca bir süredir Nvidia ile rekabet içerisinde. Ancak bu kez AMD yaklaşımını değiştiriyor. Radeon RX 8000 "RDNA 4" serisiyle ilgili çıkan söylentiler, AMD'nin en üst segmentte yer alma hedefini terk ederek, daha geniş bir kullanıcı kitlesine hitap eden düşük ve orta segment odaklı modelleri piyasaya sürmeye yöneldiğini gösteriyor. Özellikle Navi 4C/4X gibi üst düzey çiplerin geliştirme sürecinin ortasında iptal edilmesi, bu strateji değişikliğinin sinyallerini vermişti. Bu değişim, AMD'nin üst düzey yöneticisi Jack Huynh tarafından da doğrulandı.

    AMD onayladı: Yeni ekran kartları ana akıma odaklanacak Tam Boyutta Gör
    AMD, şimdiye kadar amiral gemisi modelleri olan Radeon RX 7900 XTX gibi kartlarla üst segmentte yer almayı hedeflemişti. Ancak, Huynh’in açıklamalarına göre, bu strateji şirketin pazar payını büyütmekte yeterli olmadı. Huynh, AMD'nin artık tüketicilerin yüzde 80'ini içine alan pazar payını hedeflediğini ve yalnızca pahalı, yüksek performanslı ürünler sunan bir marka olmanın ötesine geçmek istediğini belirtti. Şirket, daha uygun fiyatlı ve geniş kullanıcı kitlesine hitap eden ürünlerle büyümeyi amaçlıyor. Huynh, bu strateji değişikliğini şu sözlerle özetliyor: “Pazar payının yüzde 10'unun mu yoksa yüzde 80'inin mi peşinden gitmek istiyorum? Ben yüzde 80'in peşindeyim

    Huynh, AMD'nin "King of the Hill" (zirveye oynama) taktiğinin beklenen sonuçları vermediğini kabul ediyor. Bu strateji değişikliği, AMD'nin özellikle RDNA 4 serisiyle daha uygun fiyatlı ve geniş kitlelere hitap eden modeller geliştirme planıyla uyumlu. Huynh'e göre, AMD bu kez doğru fiyat-performans dengesini sağlayarak pazarda lider olmayı hedefliyor. Öte yandan elbette bu, AMD’nin üst segmentte kesinlikle rekabet etmeyeceği anlamına gelmiyor, ancak ana hedef artık ana akım.

    Radeon RX 8000, 2025'in ilk çeyreğinde 

    AMD’nin daha önceki stratejik hamlelerine bakıldığında, Radeon Technologies Group’un kurulması ve Polaris mimarisiyle birlikte başlayan dönüşüm, Vega serisinin sınırlı başarısıyla sonuçlanmıştı. Üst segmente yönelik ilk girişim olan Vega serisi oyun dünyasında istenilen etkiyi yaratamazken, iş istasyonları ve HPC (yüksek performanslı bilgi işlem) segmentlerinde daha iyi performans göstermişti. RDNA mimarisine geçişle bu durum değişti ve yine daha çok ana akıma odaklanan RX 5000 serisi kartları piyasada büyük ilgi gördü. Bunları güçlü RX 6000 serisi takip etti. Ancak RX 7000 serisi, Nvidia’nın RTX 40 serisine kıyasla beklenen performansı veremedi. Hatta AMD, oyun tarafında büyük bir düşüş yaşadı.

    AMD’nin Radeon RX 8000 “RDNA 4” ekran kartlarını önümüzdeki yıl CES'te görücüye çıkarması ve 2025’in ilk çeyreğinde piyasaya sürmesi bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    onderweb 1 gün önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 1 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 2 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 12 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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