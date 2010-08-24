GeForce GTS 450'nin 1GHz'de çalışan hız aşırtmalı versiyonları gelebilir

Bir önceki yol haritasında bu ayın sonuna doğru lanse edileceği belirtilen ancak daha sonra 13 Eylül'e ertelenen GeForce GTS 450 modeli için pek çok üretici hazırlık çalışmalarını tamamlamış durumda. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF106 kodlu grafik yongasından güç alan GeForce GTS 450'nin, 1GHz hızında çalışan özel versiyonları pazara sürülebilir. 128-bit bellek veri yolu desteğine, 192x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan GeForce GTS 450 için özel tasarımlı ve hız aşırtmalı modeller de yolda. Hatta standart olarak 789MHz GPU hızına sahip olan GeForce GTS 450 için 925MHz civarında çalışan bazı modeller üretime girmiş durumda.

GeForce GTS 450 için pek çok üreticinin 900MHz'in üzerinde çalışan özel modellere imza atması beklenirken, hız aşırtma konusunda "ekstrem" bir strateji belirleyen kimi üreticiler (TGT/POV gibi) 1GHz'de çalışan GeForce GTS 450 modellerine imza atabilirler. AMD'nin Radeon HD 4890 hamlesinden sonra Nvidia cephesinde de fabrika çıkışı 1GHz'de çalışan ekran kartlarına tanık olmamız muhtemel görünürken, henüz bu konuda iddiasını resmi olarak dile getiren herhangi bir kart üreticisi olmadığını da belirtelim.