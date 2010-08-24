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GeForce GTS 450'nin 1GHz'de çalışan hız aşırtmalı versiyonları gelebilir

8 yıl
7,9b
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Bir önceki yol haritasında bu ayın sonuna doğru lanse edileceği belirtilen ancak daha sonra 13 Eylül'e ertelenen GeForce GTS 450 modeli için pek çok üretici hazırlık çalışmalarını tamamlamış durumda. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF106 kodlu grafik yongasından güç alan GeForce GTS 450'nin, 1GHz hızında çalışan özel versiyonları pazara sürülebilir. 128-bit bellek veri yolu desteğine, 192x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan GeForce GTS 450 için özel tasarımlı ve hız aşırtmalı modeller de yolda. Hatta standart olarak 789MHz GPU hızına sahip olan GeForce GTS 450 için 925MHz civarında çalışan bazı modeller üretime girmiş durumda.

GeForce GTS 450 için pek çok üreticinin 900MHz'in üzerinde çalışan özel modellere imza atması beklenirken, hız aşırtma konusunda "ekstrem" bir strateji belirleyen kimi üreticiler (TGT/POV gibi) 1GHz'de çalışan GeForce GTS 450 modellerine imza atabilirler. AMD'nin Radeon HD 4890 hamlesinden sonra Nvidia cephesinde de fabrika çıkışı 1GHz'de çalışan ekran kartlarına tanık olmamız muhtemel görünürken, henüz bu konuda iddiasını resmi olarak dile getiren herhangi bir kart üreticisi olmadığını da belirtelim.


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DH Misafiri 8 yıl
HD5750 Zaten bitik bir karttır.
9800GT 1GB DDR3 256BİT versiyonu çoğu testlerde %5 %10'luk oranlarla HD5750'yi geride bırakmıştır, araştırınız. 9800GT'nin hız aşırtmalı modeli yani sadece ismi değiştirilmiş bios üzerinde oynanmış modeli GTS250 ise %15 %10 %7 gibi oranlarla HD5750'yi geride bırakmıştır. HD5770 İle Kafa kafaya mücadele etmiş bazı testlerde %3 %5 gibi oranlarda önüne geçmiş. arkasında kalmamış bir karttır, araştırınız parelel işlemci kapasitesi bu.
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damn2u 8 yıl

DH Misafiri

HD5750 Zaten bitik bir karttır.
9800GT 1GB DDR3 256BİT versiyonu çoğu testlerde %5 %10'luk oranlarla HD5750'yi geride bırakmıştır, araştırınız. 9800GT'nin hız aşırtmalı modeli yani sadece ismi değiştirilmiş bios üzerinde oynanmış modeli GTS250 ise %15 %10 %7 gibi oranlarla HD5750'yi geride bırakmıştır. HD5770 İle Kafa kafaya mücadele etmiş bazı testlerde %3 %5 gibi oranlarda önüne geçmiş. arkasında kalmamış bir karttır, araştırınız parelel işlemci kapasitesi bu.


İyi uykular, yalnız rüyanızda sesli konuşuyorsunuz biraz daha sakin olun

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musti38 8 yıl
5770 in yerini alacak gts 450 hem fiyat hemde performans olarak , tabi 5770 in fiyatlarıda düşecek haliyle.......
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heatblast 8 yıl
hd5750 bu kartla bitti
gts450 150 dolardan satılacağından hd5770'ten ucuz olacaktır
bu kart hd5770'e yakın olacak ama geçmesini beklemem bana göre hd5770'i geçecek kart gf104 gts455 olacaktır
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