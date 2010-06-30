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GeForce GTX 460'da DisplayPort konnektörüne de yer verilecek

8 yıl
7,3b
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5
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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12 Temmuz'da lanse edilecek GeForce GTX 460'ın 192-bit ve 256-bit olmak üzere iki farklı versiyona sahip olacağını belirtmiştik. 336x paralel işlem birimine sahip olacak ekran kartlarını, bellek veri yolu desteği ve bellek kapasiteleri ayıracak zira 192-bit olan model 768MB GDDR5, 256-bit olan modelse 1GB GDDR5 bellek kapasitesiyle gelecek.

Performans odaklı farklılıkların yanı sıra iki model arasında giriş/çıkış birimleri açısından da farklılık olacak gibi görünüyor. Nvidia'ya yakın kaynaklardan elde ettiğimiz bilgilere göre GeForce GTX 460'ın 192-bit versiyonu iki DVI ve bir adet Mini HDMI, 256-bit versiyonu ise iki adet DVI ve Mini HDMI ile birlikte DisplaPort konnektörüne de sahip olacak.

Giriş seviyesinden üst seviye modellerine kadar HD 5000 serisinin tamamına yakınında DisplayPort desteği sunan AMD'den sonra Nvidia da DP destekli model sayısını arttıracak gibi görünüyor.


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M@U 8 yıl
Mini HDMI portu sebebiyle gtx400 serisi kartlar giriş/çıkış portları konusunda eleştiriliyorlardı. Açıkcası iki firmanın da DisplayPort kullanması taraftarıyım. Hatta mini DisplayPort daha da iyi olur. Zira şuan zaten yaygınlaşmamış olduğu için arka panelde daha az yer kaplayacak olan bir çıkış portunun yaygınlaşması daha iyi olur.
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semih22 8 yıl
nvidianın amacı 192 bit almayanlar için 256 bit alacaklar mantığı zaten ve herkes biraz daha paraya kıyar 256 bit alır bence.
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mistifa 8 yıl
DisplayPort yaygın. Yaygın olmayanın adı Apple'ın mini-Displayport arabirimi.
Ki o da mini HDMI'dan daha yaygın hale gelebilir yakında. Ne de olsa Displayport open, yanı lisanssız kullanılabiliyor HDMI'ın aksine.
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Applejack 8 yıl
256bit 1gb olan versiyonu fena olmayacak bence..
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ooppss 8 yıl
DP girişli monitörler yaygınlaşmadıkça ekran kartlarının Dp portu içermesi pek birşey ifade etmiyor..
monitörler yaygınlaşınya kadar da sanırım 3-5 nesil ekran kartı daha eskitilir
(tabii hdmi bağlantısının gölgesinde kalıp hiç yaygınlaşamama ihtimali de var)
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