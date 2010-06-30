GeForce GTX 460'da DisplayPort konnektörüne de yer verilecek

12 Temmuz'da lanse edilecek GeForce GTX 460'ın 192-bit ve 256-bit olmak üzere iki farklı versiyona sahip olacağını belirtmiştik. 336x paralel işlem birimine sahip olacak ekran kartlarını, bellek veri yolu desteği ve bellek kapasiteleri ayıracak zira 192-bit olan model 768MB GDDR5, 256-bit olan modelse 1GB GDDR5 bellek kapasitesiyle gelecek.

Performans odaklı farklılıkların yanı sıra iki model arasında giriş/çıkış birimleri açısından da farklılık olacak gibi görünüyor. Nvidia'ya yakın kaynaklardan elde ettiğimiz bilgilere göre GeForce GTX 460'ın 192-bit versiyonu iki DVI ve bir adet Mini HDMI, 256-bit versiyonu ise iki adet DVI ve Mini HDMI ile birlikte DisplaPort konnektörüne de sahip olacak.

Giriş seviyesinden üst seviye modellerine kadar HD 5000 serisinin tamamına yakınında DisplayPort desteği sunan AMD'den sonra Nvidia da DP destekli model sayısını arttıracak gibi görünüyor.