AMD Radeon RX 9060 XT çıkış tarihi paylaşıldı

AMD Radeon RX 9060 XT çıkış tarihi
Kaçıranlar için AMD, kısa süre önce düzenlediği kapalı bir etkinlikte RX 9060 serisini resmi olarak doğrulamıştı. Bu noktada 2025'in ikini çeyreğine işaret edilirken, Chiphell forumlarından gelen bilgiler Computex 2025 öncesinde hazır olacağını gösteriyor. Buna göre Radeon RX 9060 XT'nin 20 Mayıs'tan önce piyasaya çıkması bekleniyor.
Radeon RX 9060 XT'nin özellikleri ise büyük ölçüde netleşmiş durumda. RX 9070’te yer alan Navi 48 yerine daha küçük Navi 44 GPU'dan güç alacak ekran kartı, toplamda 2048 akış işlemcisi sunacak. Bu değer Navi 48'e göre önemli ölçüde daha düşük. Ancak saat hızlarında bazı iyileştirmeler olacak.
Gelen bilgilere göre temel saat hızı 2.62 GHz seviyesinde başlıyor ve boost frekansı 3.23 GHz’e kadar ulaşıyor. Bu da RX 9070’e kıyasla yaklaşık 700 MHz’lik bir frekans avantajı demek. Bellek tarafında ise 8GB ve 16GB olmak üzere iki farklı GDDR6 seçeneği bulunacak. Her iki varyant da 128-bit bellek veri yolunu ve 20 Gbps hız sunuyor.
|Özellik
|Radeon RX 9070
|Radeon RX 9060 XT
|GeForce RTX 5060 Ti
|Kart Adı
|G295 SKU 01
|?
|PG152 SKU 15 (16GB) / SKU 10 (8GB)
|Mimari
|RDNA4 Navi 48 XT
|RDNA4 Navi 44 XT
|Blackwell GB206-300
|CUDA/Stream İşlemcisi
|3584
|2048
|?
|Boost Saat Hızı
|2.5 GHz
|3.2 GHz (3.3 GHz OC)
|2.6 GHz
|Bellek
|16 GB GDDR6
|8 GB / 16 GB GDDR6
|8 GB / 16 GB GDDR6
|Bellek Hızı
|20 Gbps
|20 Gbps
|18 Gbps
|Bant Genişliği
|640 GB/s
|320 GB/s
|288 GB/s
|TGP (Güç)
|220W
|?
|180W
|Fiyat (MSRP)
|549 dolar
|?
|379 dolar (16GB) 329 dolar (8GB)
|Duyuru Tarihi
|6 Ocak 2025
|?
|15 Nisan 2025
|Çıkış Tarihi
|6 Mart 2025
|?
|16 Nisan 2025
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Hacım ben sildirmedim yönetim silmiştir
@AlbatrosD.IIIFazılBey kardeşim :) yorumları neden sildirdin? Korecesi olan yerlı mıllı KF t50 ve k1 modelleri ilgini çekmedi mi? :)