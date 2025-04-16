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    AMD Radeon RX 9060 XT çıkış tarihi paylaşıldı

    AMD'nin yeni ekran kartı RX 9060 XT'nin çıkış tarihi ortaya çıktı. Computex 2025 öncesi tanıtılması beklenen model, RTX 5060'a doğrudan rakip olacak gibi görünüyor.
    AMD Radeon RX 9060 XT çıkış tarihi paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    AMD'nin RDNA 4 mimarisine dayanan yeni ekran kartı Radeon RX 9060 XT için bekleyiş çok yakında sonlanıyor. Daha önce kartların bellek yapılandırmaları ve teknik özellikleri hakkında bazı bilgiler sızdırılmıştı. Geçtiğimiz saatlerde ise Radeon RX 9060 XT'nin çıkış tarihi ortaya çıktı. Computex 2025 öncesinde geliyor.

    AMD Radeon RX 9060 XT çıkış tarihi

    Kaçıranlar için AMD, kısa süre önce düzenlediği kapalı bir etkinlikte RX 9060 serisini resmi olarak doğrulamıştı. Bu noktada 2025'in ikini çeyreğine işaret edilirken, Chiphell forumlarından gelen bilgiler Computex 2025 öncesinde hazır olacağını gösteriyor. Buna göre Radeon RX 9060 XT'nin 20 Mayıs'tan önce piyasaya çıkması bekleniyor.

    Radeon RX 9060 XT'nin özellikleri ise büyük ölçüde netleşmiş durumda. RX 9070’te yer alan Navi 48 yerine daha küçük Navi 44 GPU'dan güç alacak ekran kartı, toplamda 2048 akış işlemcisi sunacak. Bu değer Navi 48'e göre önemli ölçüde daha düşük. Ancak saat hızlarında bazı iyileştirmeler olacak.

    Gelen bilgilere göre temel saat hızı 2.62 GHz seviyesinde başlıyor ve boost frekansı 3.23 GHz’e kadar ulaşıyor. Bu da RX 9070’e kıyasla yaklaşık 700 MHz’lik bir frekans avantajı demek. Bellek tarafında ise 8GB ve 16GB olmak üzere iki farklı GDDR6 seçeneği bulunacak. Her iki varyant da 128-bit bellek veri yolunu ve 20 Gbps hız sunuyor. 

    Özellik Radeon RX 9070 Radeon RX 9060 XT GeForce RTX 5060 Ti
    Kart Adı G295 SKU 01 ? PG152 SKU 15 (16GB) / SKU 10 (8GB)
    Mimari RDNA4 Navi 48 XT RDNA4 Navi 44 XT Blackwell GB206-300
    CUDA/Stream İşlemcisi 3584 2048 ?
    Boost Saat Hızı 2.5 GHz 3.2 GHz (3.3 GHz OC) 2.6 GHz
    Bellek 16 GB GDDR6 8 GB / 16 GB GDDR6 8 GB / 16 GB GDDR6
    Bellek Hızı 20 Gbps 20 Gbps 18 Gbps
    Bant Genişliği 640 GB/s 320 GB/s 288 GB/s
    TGP (Güç) 220W ? 180W
    Fiyat (MSRP) 549 dolar ? 379 dolar (16GB) 329 dolar (8GB)
    Duyuru Tarihi 6 Ocak 2025 ? 15 Nisan 2025
    Çıkış Tarihi 6 Mart 2025 ? 16 Nisan 2025
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    HÜRKUŞ yeni boyasıyla gökyüzünde

    P
    pskillercheto 2 saat önce

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    AlbatrosD.IIIFazılBey 2 saat önce

    Hacım ben sildirmedim yönetim silmiştir

    P
    pskillercheto 2 saat önce

    @AlbatrosD.IIIFazılBey kardeşim :) yorumları neden sildirdin? Korecesi olan yerlı mıllı KF t50 ve k1 modelleri ilgini çekmedi mi? :)

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